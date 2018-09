Dodocool DA163, recensione: cuffie da gaming per tutte le tasche

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta di prodotti economici di provenienza cinese. Oggi torniamo a occuparci di Dodocool, azienda specializzata in prodotti low cost di vario genere, dagli accessori per smartphone a sistemi audio come lo speaker DA149 provato qualche tempo fa.

Dodocool ha di recente deciso di espandere la sua offerta con una cuffia pensata per gli appassionati di videogiochi, si tratta del modello DA163, oggetto oggi della nostra prova. Un modello che vanta un design appariscente con vistosi LED rossi montati sui padiglioni. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di queste cuffie create per il gioco ma funzionali anche con elementi multimediali.



Un design che si fa notare

Le Dodocool DA163 sono cuffie decisamente vistose grazie ai due pannelli LED di di colore rosso presenti sui due lati esterni dei padiglioni, che si illuminano a ritmo di musica, dalle generose dimensioni e non disattivabili dall'utente.

Questo prodotto si distingue anche per gli inserti sempre di colore rosso e per i vari elementi in metallo inseriti nei padiglioni. Ricordiamo inoltre la presenza di un doppio archetto, il più esterno in metallo e quello inferiore in pelle con cuciture rosse. Pelle utilizzata anche per l'imbottitura interna dei padiglioni.

Interessante e comoda la regolazione automatica per la testa, realizzata grazie a un sistema di cavi in acciaio che fa scorrere in alto l'archetto interno quando indossiamo le cuffie. Non manca, ovviamente, il microfono e una piccola rotellina per il controllo del volume, entrambi alloggiati nel padiglione sinistro. Assenti invece le classiche indicazioni L/R che normalmente aiutano a indossare le cuffie nel modo corretto. Concludiamo con le dimensioni pari a 21 x 21 x 11 cm con un peso di 395 grammi.



Caratteristiche tecniche, software e prezzo

Le DA163 sono cuffie over-ear di tipo chiuso con all'interno due speaker da 50 mm con una risposta in frequenza da 20 a 20.000 Hz, una sensibilità di 108 dB a 1 kHz e un'impedenza di 32 ± 10% Ohm. Le cuffie sono anche dotate di connettore USB e hanno un cavo lungo 2,2 metri, compatibili con PC, Mac e PS4.

Le DA163 sono accompagnate da un semplice software, scaricabile dal sito ufficiale dell'azienda, che mette a disposizione un piccolo pannello di controllo con all'interno un equalizzatore con modalità 3D, la possibilità di simulare vari ambienti e la gestione del microfono e del Virtual Surround 7.1. Software in inglese che consente anche di salvare vari profili utente.

Concludiamo con il prezzo, le DA163 possono essere acquistate su Amazon per circa 30 euro. Infine la confezione, davvero economica in cartone, che include un piccolo manuale anche in Italiano.



Qualità audio ed ergonomia

Dal punto di vista ergonomico, queste cuffie risultano molto confortevoli anche per chi indossa occhiali da vista e non si evidenziano particolari problemi nell'uso prolungato. Decisamente buona la qualità costruttiva generale, considerando il prezzo di vendita; solo discreto l'isolamento acustico. Davvero comodo inoltre il sistema di regolazione per la testa e l'integrazione del microfono nelle cuffie.

Passiamo ora all'analisi delle prestazioni audio: nell'ambito gaming le DA163 trovano, ovviamente, il loro utilizzo ideale. Provando con vari FPS, si apprezza immediatamente un elevato dettaglio sonoro, con una resa generale soddisfacente e un buon bilanciamento delle varie frequenze. Positiva la valutazione anche in ambito musicale, con bassi ricchi e profondi, ma in alcuni casi un po' invadenti.

Non deludono neanche le performance con film e serie TV, con voci sempre naturali, e le prestazioni del microfono di discreta qualità. Infine due note negative sul Virtual Surround 7.1, praticamente inudibile, e sull'effetto 3D, da evitare a causa dell'eccessivo riverbero.