Dodocool DC24: la prova del WiFi repeater dual band low cost

Dopo la recensione delle cuffie wireless DA158 di qualche mese fa, torniamo a occuparci di Dodocool, marchio orientale che vanta nella sua gamma numerosi prodotti low cost di vario genere, dai powerbank agli accessori per smartphone.

L'azienda produce anche dispositivi dedicati al networking come il DC24, un range extender WiFi AC750 dal look curato, di facile installazione, dotato di tre antenne integrate. Scopriamo dunque le caratteristiche complete di questo repeater.



Design, caratteristiche e prezzo

Il Dodocool DC24 si presenta con un design pulito e curato con dimensioni pari a 80 x 56 x 70 mm. Sul frontale troviamo 4 LED di stato, mentre sulla sinistra è stato inserito il pulsante di alimentazione.

Affollato il pannello in basso, che ospita due porte Ethernet 10/100Mbps (una LAN e una WLAN/LAN), i pulsanti dedicati al WPS e al reset, il comando per la selezione delle modalità di funzionamento del device come access point, repeater o router.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, questo device supporta reti WiFi b/g/n/ac a 2,4 GHz e 5 GHz con una velocità fino a 750 Mbps (433Mbps a 5GHz e 300Mbps a 2.4GHz).

Concludiamo con la confezione, di semplice cartone riciclato, che include un cavo RJ-45 e un manuale d'istruzioni disponibile anche in italiano.

Il Dodocool DC24 può essere acquistato su Amazon al prezzo di 28,99 euro.



Installazione e prestazioni

Installare il Dodocool DC24 richiede pochi istanti, grazie al pulsante WPS presente alla base. In alternativa è comunque disponibile una procedura guidata tramite l'interfaccia, ancora un po' acerba e non disponibile in Italiano.

Come repeater il DC24 crea due reti separate, la prima a 2,4 GHz avrà egual nome e password della rete originale; la seconda a 5 GHz aggiunge invece la sigla "(AC)" al SSSID della nostra rete domestica.

Per quanto riguarda le prestazioni, il giudizio sul DC24 è in generale positivo, con un collegamento abbastanza stabile e veloce. Questo repeater è riuscito a estendere la rete WiFi in due stanze di un appartamento prive, in precedenza, di un buon collegamento a internet. Inoltre testando altre posizioni di questo range extender, è stato possibile portare la rete WiFi al pian terreno di una villetta con il modem/router installato al primo piano.

Non bisogna poi dimenticare la funzione di access point, facilmente configurabile tramite interfaccia web, e la modalità router, che permette di estendere le funzionalità di un semplice modem.