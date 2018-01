Dodocool DP13 Recensione: il power bank da 20.100 mAh anche per MacBook

Nello sterminato mercato dei power bank è possibile trovare prodotti di ogni tipo, da modelli dalle piccole dimensioni e facili da trasportare fino ad arrivare a soluzioni decisamente più ingombranti, ma dalla capacità davvero elevata. Dopo la recensione del power bank di Choetech di qualche mese fa, torniamo a occuparci di questi prodotti con la prova del DP13; una batteria portatile da ben 20.100 mAh in grado di caricare anche MacBook e Nintendo Switch grazie alla USB Type-C Power Delivery.

Un accessorio prodotto da Dodocool, azienda cinese che abbiamo già conosciuto grazie alle prove di vari prodotti, dal versatile lettore audio portatile Hi-Res DA106, all'economico trasmettitore-ricevitore Bluetooth DA88.

Dodocool DP13: caratteristiche tecniche e prezzo

Il Dodocool DP13 utilizza un accumulatore da 20.100 mAh 3.6V (72.4Wh) inserito all'interno di una scocca in alluminio dai bordi arrotondati con dimensioni davvero generose pari a 188 x 66 x 23.40 mm (L x W x H) e un peso di 486g.

Sul lato sinistro troviamo tre USB; si parte dalla Type-C utile anche alla ricarica del power bank (input 5V/3A, 9V/2A, 12V/2A, 14.5V/1.5A, 20V/1.5A e in uscita 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 14.5V/3A, 20V/2.25A). Porta compatibile anche con lo standard PD (Power Delivery) fino a 45W che può essere sfruttato per ricaricare MacBook, Nintendo Switch o altri prodotti compatibili. Sempre sul lato sinistro sono state alloggiate anche due USB-A con un output massimo di 5V / 2.4A; porte dotate della tecnologia Smart AIQ che rileva il dispositivo collegato e fornisce la corrente in modo ottimale. Infine non mancano quattro LED di dimensione ridotta che indicano la carica residua, comandati dal piccolo pulsante di alimentazione.



Ricordiamo che questo prodotto è anche dotato di un circuito di protezione in grado di proteggere il dispositivo collegato da sovraccarichi di tensione o cortocircuiti.

Non dimentichiamo il prezzo, il powerbank Dodocool DP13 può essere acquistato su Amazon a circa 60 euro. Inoltre grazie al codice VKSH2EUV è possibile usufruire di uno sconto del 30% valido fino al 20 gennaio.

Esperienza d'uso e prestazioni

Concludiamo l'analisi di questo power bank analizzando le sue prestazioni. Collegabile a tre device contemporaneamente, il Dodocool DP13 è un power bank dalla buona qualità costruttiva che può essere ricaricato tramite la porta USB type-C; purtroppo nell'economica confezione di semplice cartone non è presente un caricatore rapido con il prodotto accompagnato solo da due cavi Micro USB/USB e Type-C. Il Dodocool DP13 si attiva automaticamente quando connesso a un device e durante le nostre prove non ha mai manifestato problemi con una capacità vicina a quella dichiarata.

Se si usa un caricatore da 30 W o superiore, abilitato per il PD, è possibile caricare questa batteria in circa 3 ore; tempi che salgono però fino a 20 ore se si utilizza un alimentatore da 1A. Terminiamo con il peso e le dimensioni, punti deboli di questo accessorio; il DP13 non è sicuramente un prodotto tascabile, meglio quindi trasportarlo in uno zaino o nella borsa del notebook.