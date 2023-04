Dreame L10 Ultra Recensione: un robot che lava, aspira e si pulisce da solo

L'evoluzione dei robot aspirapolvere sta portando ottimi risultati. Poco più di un anno fa abbiamo recensito il Dreame W10, un robot in grado di aspirare lo sporco ma anche di lavare i pavimenti. Si trattava di un ottimo prodotto, che abbiamo continuato ad usare nei mesi successivi, particolare che ci ha permesso di apprezzare ancora di più il lavoro svolto con questo Dreame L10 Ultra.

Non si tratta di miglioramenti solo sulla carta, anche se già questi potrebbero bastare, perché in realtà è stato fatto un lavoro di affinamento generale difficile da notare se non si conoscono bene questi prodotti. Un lavoro che ha dato ottimi risultati, e che permette oggi di avere un dispositivo più maturo, da preferire all'altro modello se si è in cerca di un robot aspirapolvere intelligente e con tutte le funzioni che servono per personalizzare la pulizia della casa.

Le differenze iniziano già dalla prima installazione

L'installazione del Dreame L10 Ultra è diversa rispetto al passato, a cambiare è l'applicazione. Con i precedenti modelli infatti veniva utilizzata Xiaomi Home, ora invece bisogna installare l'applicazione proprietaria di Dreame.

Niente di grave, ma in questo modo si perdono le possibilità offerte dall'applicazione di Xiaomi, che permetteva il controllo di più dispositivi, mentre invece ora serve installare un'app dedicata solo a questo prodotto. La cosa positiva è che l'interfaccia e le funzioni sono del tutto simili, per cui una volta piazzata la base è facile portare a termine la prima configurazione, che prevede la mappatura della casa, operazione svolta in totale autonomia dal robot e in modo più rapido rispetto ai modelli precedenti (nel nostro caso 8 minuti per un appartamento di 100 mq). La mappa creata è incredibilmente dettagliata e viene aggiornata nel corso del tempo: se aggiungete una poltrona in salotto, ad esempio, il robot la rileva senza problemi, in questo modo non serve ripetere la mappatura ad ogni cambio di disposizione dei mobili. Una novità è la mappa 3D dell'ambiente domestico, un elemento in più che però non sembra offrire altro rispetto a quanto visto in passato.

Una volta terminata questa fase il sistema ha suddiviso automaticamente l'abitazione in base alle stanze, a cui è possibile assegnare nomi personalizzati, in questo modo è possibile mandare il robot solo in determinati punti della casa.

Dreame L10 Ultra è composto da due elementi principali, la base e il robot. La base svolge diverse funzioni, oltre a caricare il robot serve anche per stoccare l'acqua pulita e quella sporca, oltre alla polvere aspirata durante la pulizia. Questa è la prima grande differenza con il Dreame W10, ovvero la presenza di un sacchetto dove il robot deposita lo sporco aspirato.

In passato era necessario svuotare manualmente il robot dalla polvere, ora questo non è più necessario: una volta tornato alla base infatti lo sporco viene depositato in un sacchetto apposito, con un sistema di chiusura che ne permette le rimozione senza spargimento di polvere. Ci sono pro e contro ovviamente, ad esempio ora i contenitori per l'acqua, sia pulita che sporca, sono più piccoli (da 4 L passano a poco meno di 3L), inoltre il sacchetto che contiene la polvere deve essere cambiato di tanto in tanto, ma non è un problema perchè sono facilmente reperibili su Amazon.

Un robot intelligente e che pulisce bene

Dreame L10 Ultra fa affidamento sul Lidar e sugli ultrasuoni per spostarsi in casa e riconoscere gli ostacoli. La tecnologia Lidar è molto efficace e precisa nel rilevare gli oggetti mentre gli ultrasuoni permettono al robot di rilevare i tappeti.

Si tratta di un sistema simile a quanto visto con il Dreame W10 ma ulteriormente affinato, non sappiamo se a livello di sensori o degli algoritmi utilizzati, resta il fatto che il nuovo modello si destreggia meglio tra gli ostacoli e arriva praticamente a filo con i muri durante la pulizia, cosa che il pur ottimo W10 faceva più fatica a fare. Altro vantaggio è dato dall'altezza del robot, di 97 mm, contro i 105.5 mm del W10, che gli permette di passare più agevolmente sotto agli ostacoli. Il rilevamento dei tappeti funziona poi molto bene, in loro presenza il robot alza le spazzole rotanti per non bagnarlo e inoltre è stata aggiunta una modalità di aspirazione apposita, che utilizza la massima potenza (5300 Pa, contro i 4000 del W10) proprio in presenza di queste superfici.



La maggiore potenza si nota durante il processo di aspirazione, con il risultato che L10 pulisce con più accuratezza rispetto al precedente modello. Sempre a proposito dei aspirazione è stata introdotta la modalità silenziosa, che limita la potenza ma anche il rumore generato.

Abbiamo poi notato miglioramenti anche sul fronte lavaggio, nel precedente modello era facile vedere degli aloni sul pavimento se non si impostava correttamente la quantità d'acqua da utilizzare nelle spazzole rotanti, cosa che qui non avviene. Altro problema risolto era che il W10 lasciava una scia di bagnato per raggiungere un certo punto della casa da pulire, ora le spazzole vengono abbassate solo quando arriva nella stanza selezionata.

Il livello di automazione presente nel Dreame L10 Ultra è molto elevato e permette di risparmiare un sacco di tempo non solo nelle pulizie quotidiane, ma anche nella manutenzione stessa del robot. Il sistema che svuota il sacchetto della polvere è solo l'inizio, perché la base di ricarica è in grado di pulire automaticamente le spazzole rotanti e di asciugarle, una procedura un po' lunga ma utile per evitare la formazione di muffa. Non bastasse questo la stessa base è in grado di pulirsi automaticamente, una procedura che era da fare a mano con il W10.

Di fatto siamo di fronte a un sistema in grado di gestire le pulizie del pavimento in tutta la casa e in modo automatizzato per lunghi periodi di tempo, con l'unica incombenza di svuotare il serbatoio dell'acqua sporca e di rabboccare quello dell'acqua pulita. Ovviamente è possibile aggiungere anche un detersivo apposito per robot come questo, nel Dreame L10s Ultra è già presente nella base un sistema apposito, qui basta aggiungerlo nell'acqua pulita, basta solo utilizzare prodotti adeguati e non comuni detersivi per pavimenti.

L'applicazione di Dreame poi è ricca di personalizzazioni, si possono applicare muri virtuali per evitare che il robot raggiunga zone dove non deve andare, come anche gestire la pulizia attraverso diversi parametri, dalla potenza di aspirazione all'umidità dei panni di lavaggio. Non manca nemmeno la possibilità di scegliere la frequenza con cui viene eliminata la polvere dal robot e di vedere tante statistiche sulla pulizia, per tarare al meglio il sistema in base alla propria abitazione.