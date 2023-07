Dreame R20 Recensione: un aspirapolvere senza fili e senza compromessi

Sono passati un paio d'anni dalla recensione della scopa elettrica Dreame T30, un'ottimo prodotto che abbiamo continuato ad utilizzare e ad apprezzare nel corso del tempo. Oggi però è arrivato il suo successore, Dreame R20, il modello di punta della nuova gamma di aspirapolvere senza fili della casa cinese.

Già dal numero si capisce che non siamo di fronte a una rivoluzione quanto più a un leggero affinamento, che conferma però quanto di buono fatto in passato. Non bastasse questo Dreame ha presentato anche altri due modelli, R10 Pro e R10, a completare una gamma prodotti adatta a diverse esigenze.

Pochi cambiamenti, ma va bene così

In questo articolo ci concentreremo soprattutto sul Dreame R20, l'unico modello che abbiamo avuto modo di provare, dando però anche qualche indicazione sulle varianti inferiori, in modo da spiegare meglio l'offerta. Dreame R20 è un aspirapolvere senza fili pensato per offrire una pulizia paragonabile ai modelli di fascia alta dei brand più famosi, ma a un prezzo più abbordabile.

Finora la nostra esperienza con i prodotti Dreame è sempre stata positiva, non solo con le scope elettriche ma anche con i robot aspirapolvere, come il Dreame L10 Ultra che abbiamo recensito, e anche questo R20 conferma l'ottimo lavoro svolto dall'azienda cinese.

Il pack di vendita è come sempre ben assemblato e molto completo, i numerosi accessori sono divisi da protezioni in cartone che evitano danneggiamenti durante il trasporto. All'interno troviamo il corpo principale a cui attaccare un tubo di estensione in fibra di carbonio, molto leggero, e ben due spazzole, una morbida per parquet e superfici più delicate e una rigida anti groviglio dotata di luci led blu, a enfatizzare lo sporco durante l'aspirazione.

Abbiamo poi due testine, una allungata per i passaggi più stretti e una dotata di spazzola per spolverare, un snodo flessibile per agevolare la pulizia in spazi stretti, ad esempio sotto ai divani, un tubo flessibile e infine una mini spazzola motorizzata per l'aspirazione sui tessuti, come può essere il divano o gli interni di una macchina. La confezione comprende anche un supporto da muro in cui riporre la scopa elettrica e gli accessori quando non utilizzati, che consigliamo di utilizzare visto che provvede anche alla ricarica.

Dreame R20 è molto simile al suo predecessore T30, la casa cinese ha mantenuto la stessa tipologia di batteria e anche materiali ed ergonomia sono praticamente gli stessi. A cambiare è il display che visualizza le informazioni, che mostra la potenza di aspirazione utilizzata e lo sporco rilevato dalla spazzola, oltre al livello di batteria disponibile. Lo schermo viene utilizzato anche per avvisi sulla manutenzione, ad esempio mostra un avviso in caso di serbatoio pieno, vista anche l'assenza di un'applicazione dedicata.

Questa in realtà non è una mancanza ma una scelta precisa, che semplifica non poco l'utilizzo, visto che non c'è bisogno di uno smartphone per accedere a queste informazioni. Sullo schermo ci sono anche due pulsanti, uno per scegliere la potenza di aspirazione (tra massima e automatica), l'altro per lasciare attiva l'aspirazione senza dover continuare a premere il grilletto.

Nel T30 era possibile scegliere tra diversi livelli di potenza, ma in realtà nell'utilizzo reale erano proprio la modalità automatica e quella massima ad essere più utilizzate. A proposito della modalità automatica, questa funziona molto bene e adatta la velocità di aspirazione alla quantità di sporco che viene rilevata, con un adeguamento rapido in base alle necessità.

Un ottimo aspirapolvere

Come abbiamo visto Dreame R20 semplifica l'utilizzo rispetto al modello precedente, con due sole modalità, Automatica e massima potenza, che vanno incontro a tutte le necessità di cui si ha bisogno. Ci sono però alcune chicche, come ad esempio la spazzola rigida, dotata di un'apertura variabile, per decidere se catturare e aspirare anche oggetti leggermente più grandi.

Sempre questa spazzola ha poi due led blu molto efficaci nell'enfatizzare lo sporco, in aggiunta al già ottimo sensore automatico.

Dreame R20 è facile da usare, comodo e funzionale, merito anche di specifiche di tutto rispetto. La potenza è di 190 AW e 27000 pa, mentre la batteria è da 8x2900 mAh. A proposito di autonomia, come sempre il valore dichiarato è meglio metterlo da parte, perchè 90 minuti sono possibili solo utilizzando la potenza al minimo. Nella realtà si possono fare circa 12 minuti a potenza massima o circa una cinquantina in modalità automatica, ma in questo caso tutto dipende dalla quantità di sporco rilevata, che determina la potenza di aspirazione e quindi l'autonomia.

Sul fronte maneggevolezza la Dreame R20 è comoda e i numerosi accessori sono un punto di forza, che permette di affrontare comodamente le esigenze quotidiane.



Il peso è contenuto, merito anche del tubo in fibra di carbonio, e la manovrabilità è eccellente sia quando si puliscono i pavimenti, sia utilizzando gli accessori. A proposito dei pavimenti, noi ci siamo trovati meglio con la spazzola rigida ma anche quella morbida funziona bene e aggiunge maggiore scorrevolezza durante l'uso.

Il serbatoio da 0.6 litri si svuota facilmente aprendo un gancetto nella parte bassa, sempre da li si può accedere al filtro HEPA e agli altri elementi di filtraggio senza difficoltà, che possono così essere smontati e puliti senza problemi, a tutto vantaggio della longevità del prodotto.

Dreame R10 Pro e R10

Il riscontro sulla Dreame R20 è stato molto positivo, ma si tratta del modello più caro della nuova lineup, dal costo di 399 euro. Ecco perchè la casa cinese ha lanciato anche le nuove scope elettriche R10 Pro e R10, che si differenziano dal top di gamma in diversi ambiti, a partire dalle specifiche. R10 Pro ha una potenza di 150 AW e 20000 pa, mentre R10 si ferma a 120 AW mantenendo i 20000 pa. Cambiano molto anche le batterie, che passano a 7x3000 mAh per il modello Pro e a 7x2500 mAh per quello normale, una riduzione che da specifiche si traduce in un 30% di autonomia in meno.

Viene a mancare anche il LED blu sulla spazzola e alcuni accessori, come la base di ricarica. A ben guardare una buona soluzione potrebbe essere il modello Pro, meno potente della R20 e senza base di ricarica, tecnologia di rilevamento dello sporco e adattatore flessibile, ma dal costo di 299 nonostante i numerosi accessori in bundle. Diverso il discorso per R10, che perde anche la spazzola morbida, proposta a 229, forse un po' troppi per quanto offerto.