EcoFlow Glacier Recensione: molto più di un frigo portatile

Quest'anno EcoFlow ha presentato un trio di prodotti davvero unico nel suo genere. Ne abbiamo già provato uno, potete leggere le nostre impressioni nella recensione del tagliaerba EcoFlow Blade, ma sono arrivati anche un condizionatore e un frigorifero portatili. Ciò che contraddistingue questi dispositivi è l'elevato carico tecnologico e innovativo, che ritroviamo anche in questo Glacier.

Chiamarlo "frigo portatile" è riduttivo, soprattutto perchè funziona anche da freezer, ma EcoFlow ha fatto ancora di più, riuscendo a inserire anche una macchina per il ghiaccio, una funzione che punta molto sull'effetto wow ma che in fondo è quella meno interessante dell'intera offerta.

Per chi è pensato e cosa fa EcoFlow Glacier

EcoFlow Glacier è un frigorifero portatile molto particolare, pensato per un pubblico che non cerca compromessi, nemmeno nel prezzo, di ben 999 euro nel momento in cui stiamo scrivendo l'articolo, senza accessori importanti come le ruote e la maniglia laterale.

EcoFlow lo propone per gli amanti della vita all'aria aperta, ma anche per la cuccetta di un camion ad esempio o per chi è in cerca di un frigo per la propria imbarcazione. Insomma, non si tratta di un prodotto adatto a chi fa un picnic all'anno, visto il costo elevato va sfruttato a dovere per giustificare la spesa.

Glacier mette a disposizione una capacità interna di ben 38 litri, ma tutto dipende da come si configurano gli spazi, visto che è possibile utilizzare o meno il divisorio removibile che permette di creare una zona frigo e una freezer, con temperature di esercizio regolabili da 10 a -25 gradi. Non servono ore per averlo operativo, infatti per passare da 30 gradi a 0 bastano soli 15 minuti, un tempo record e che permette di avere il frigo pronto anche per le partenze organizzate all'ultimo minuto.



Di base l'alimentazione avviene tramite una comune presa di corrente o con la presa accendisigari dell'auto, ma riteniamo che questo sia l'utilizzo più limitante per un prodotto di questo tipo, che può funzionare anche con una batteria da 298 Wh venduta a parte (a 299 euro) e installabile direttamente nella scocca. Grazie a questo accessorio Glacier può funzionare fino a 40 ore staccato dalla corrente, un utilizzo perfetto per i campeggiatori che amano passare le giornate in totale relax.

La batteria funziona anche da power bank, grazie alla presa USB C da 100W si possono ricaricare smartphone e portatili, inoltre è ricaricabile anche attraverso le batterie portatili di EcoFlow o tramite pannelli solari fino a 240 W in circa due ore.

Lo spazio interno è più che sufficiente per una famiglia e che vuole fare una giornata all'aria aperta senza rinunciare alle comodità di un frigo, EcoFlow afferma che possono essere stoccate all'interno fino a 60 lattine da 33 ml, davvero niente male. Grazie alla paratia removibile si può dedicare più spazio al frigo piuttosto che al freezer, oppure creare un unico spazio configurabile in entrambi i modi a seconda delle necessità. Insomma la versatilità è sicuramente uno dei punti forti del prodotto.



A proposito di punti di forza, la funzione che ha fatto più scalpore alla presentazione del Glacier è quella che permette di creare il ghiaccio, merito del compressore da 120 W nascosto all'interno. Secondo EcoFlow in 12 minuti si possono fare 18 cubetti di ghiaccio, basta inserire l'acqua direttamente nella vaschetta seguendo le indicazioni sulla giusta quantità, visibili direttamente all'interno del contenitore. Fatto questo bisogna chiudere lo sportello e aspettare il tempo prestabilito per poter così avere i cubetti di ghiaccio. L'acqua in eccesso si può eliminare tramite l'apposito scarico, per poi asciugare a mano il contenitore.

Il processo non è dei più rapidi e comodi ma si tratta comunque di una funzione davvero unica nel suo genere, attenzione solo ai consumi, che salgono esponenzialmente durante la creazione del ghiaccio e possono abbassare di molto l'autonomia. Altro fattore da tenere in considerazione è la temperatura esterna, i 12 minuti promessi da EcoFlow per la creazione del ghiaccio possono variare, nel nostro caso fino a 18 minuti con il frigo sotto la luce diretta del sole.

La maniglia è obbligatoria, ottima l'applicazione

Abbiamo utilizzato Ecoflow Glacier soprattutto nel giardino di casa, durante qualche grigliata, ma anche all'esterno durante una gita fuoriporta. Se pensate di spostare spesso questo frigo il nostro consiglio è di acquistare, senza pensarci nemmeno, le ruote e la maniglia per il trasporto, fondamentali visto il peso complessivo del frigo di 23 Kg, esclusi la batteria e i viveri all'interno, decisamente troppo per un trasporto a mano. Peccato per il prezzo di questo accessorio, di ben 119 euro.

La qualità costruttiva è davvero eccellente e giustifica il peso, tutte le plastiche sono di ottima qualità ed è presente la certificazione IPX4, il Glacier non teme quindi l'utilizzo all'aria aperta.



Come tutto ciò che fa parte dell'ecosistema EcoFlow, dalle batterie al tagliaerba, anche questo frigo si può connettere all'applicazione dedicata, tramite WiFi o Bluetooth. Il controllo è gestibile anche dai pulsanti installati sulla scocca ma l'applicazione risulta comoda per impostare la temperatura anche quando si è lontani dal frigo.

In base alle suddivisione dello spazio interno si può scegliere la temperatura della zona frigo e quella freezer, inoltre è attivabile anche una modalità Eco che aumenta la durata della batteria, incrementando però anche il tempo necessario al frigo per raggiungere le temperature richieste. Si può avviare la produzione di ghiaccio e si può aggiornare il firmware del frigo, in pratica tutti i comandi fisici sono ricreati all'interno dell'applicazione.