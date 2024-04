Ecovacs DEEBOT T30 Pro Omni Recensione: 'semplicità' è la parola d'ordine

La gamma 2024 di robot per la casa di Ecovacs è stata svelata ufficialmente a fine febbraio e comprende una pletora di dispositivi adatti a tutte le esigenze, dai robot tagliaerba della serie GOAT ai lavavetri della linea WINBOT, di cui vi abbiamo recentemente parlato nella nostra recensione del WINBOT W2 Omni. Accanto a queste proposte innovative, che vanno a coprire delle nicchie di mercato nate solo da poco, Ecovacs propone anche dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più tradizionali, ma non per questo meno intriganti.

È il caso del DEEBOT T30 Pro Omni, il nuovo dispositivo per la pulizia e il lavaggio dei pavimenti del produttore: pur adottando un formato tradizionale (ma comunque con qualche sorpresa sotto la scocca), il DEEBOT T30 Pro Omni è un robot da non sottovalutare, sia per la carica innovativa del suo software, che fa ampio utilizzo dell'IA per la gestione dei cicli di pulizia, che per la qualità e la solidità dell'offerta hardware.



Un gioiello nel campo dei robot aspirapolvere

Ancora prima di aprire la confezione del DEEBOT T30 Pro Omni, noterete sicuramente che si tratta di un packaging dalle dimensioni piuttosto generose. Accanto al robot, infatti, si riceverà anche la stazione di ricarica Omni Mini, la più piccola di sempre per un prodotto Ecovacs ma che comunque resta piuttosto voluminosa, con dimensioni pari a 409 millimetri di lunghezza, 490 millimetri di spessore e 480 millimetri di altezza.

Al netto delle sue dimensioni, la stazione ha un design elegante ed è disponibile nei tre colori Silver, Rosé e Black in abbinata a un robot della medesima tinta: la varietà di colorazioni disponibili e il form factor minimale permettono alla base di ricarica di "sparire" tra gli arredi, specie quando viene posizionata in un angolo del salotto o nel ripostiglio. Inoltre, va sottolineato che l'installazione e l'impostazione del robot e della base sono estremamente semplici e guidate grazie all'ottima app di Ecovacs: di fatto, dovrete semplicemente collegare la base alla corrente, montare un paio di parti staccabili e collegare il robot al Wi-Fi mediante l'apposita applicazione, poi ci penserà il software a fare tutto da solo.

La base ospita le tanichette dell'acqua pulita e di quella sporca, nonché il sacchetto per la polvere raccolta durante l'aspirazione del pavimento. La manutenzione è semplice e immediata e richiede pochissimo tempo. Inoltre, ha diverse funzioni intelligenti che ne fanno il perfetto complemento per il robot.

Omni Mini, per esempio, si occupa dello svuotamento automatico della polvere del DEEBOT T30 Pro Omni e procede periodicamente alla pulizia con acqua calda dei panni e alla loro asciugatura, in modo da prevenire la formazione di sporco o di muffa e riducendo anche l'attenzione richiesta agli utenti.

L'unica criticità che possiamo sollevare sulla base è il fatto che l'asciugatura dei panni del robot sia piuttosto lenta, ma probabilmente si tratta di una scelta dettata dalla necessità di mantenere la procedura quanto più silenziosa possibile.



Venendo al robot in sé, il DEEBOT T30 Pro Omni è un vero e proprio gioiellino di tecnologia, cosa che ne giustifica il costo piuttosto elevato (parliamo di 999 Euro, con una promo di lancio sul sito di Ecovacs che vi permette di risparmiare 100 Euro).

Le dimensioni, pari a 353 mm di lunghezza, 351 di larghezza e 104 mm di profondità, sono sovrapponibili a quelle dei principali prodotti della concorrenza e permettono al DEEBOT T30 Pro Omni di muoversi agilmente per la casa, spazzando e lavando i pavimenti senza temere gli ostacoli.

ovviamente il robot non può infilarsi sotto al divano, ma si tratta di un problema comune a ogni device di questo stesso tipo presente sul mercato. Stupiscono invece la velocità e la sicurezza con cui si muove negli ambienti domestici: merito di una mappatura della casa praticamente perfetta, che viene effettuata automaticamente alla prima attivazione del robot e che può ulteriormente essere affinata dall'app di Ecovacs - disponibile per Android e iOS - con la quale potrete dividere le stanze della casa (programmando la pulizia limitatamente al salotto, al bagno o alle camere da letto, per esempio) e piazzare i mobili sul pavimento, in modo da indicare al dispositivo gli spot più critici di casa. Per la verità, nelle nostre prove non abbiamo mai dovuto mettere mano al robot una volta che era al lavoro: il DEEBOT T30 Pro Omni non si blocca e non si incaglia praticamente mai.

Abbiamo invece riscontrato un piccolo problema con la mappatura della casa, che abbiamo dovuto ripristinare dopo aver scollegato la base dalla presa elettrica. Nulla di troppo grave, visto che l'app effettua dei backup temporanei della mappa e permette di ripristinarli in un paio di tap.



La potenza di pulizia è pari a 11.000 Pa, dunque è leggermente superiore a quella della scorsa generazione di robot aspirapolvere della stessa azienda. C'è però un nuovo motore, più silenzioso di quello dei DEEBOT T20 Omni e che promette un'efficienza pari al 92% nella pulizia dei pavimenti, con picchi del 99% nella rimozione di particelle di grandi dimensioni da ogni tipo di pavimentazione, tappeti compresi. In effetti, DEEBOT T30 Pro Omni identifica automaticamente i tappeti e riserva loro una particolare attenzione, sollevando le due spazzole lavapavimenti quando ci passa sopra e inserendoli in automatico nella mappatura della casa.

A proposito di lavaggio dei pavimenti: questa generazione di robot Ecovacs implementa la tecnologia TrueEdge per una pulizia approfondita anche negli angoli più difficili di casa, permettendo l'estensione del mocio verso l'esterno, in modo da non dimenticare polvere e sporco in alcun anfratto del salotto e della cucina.

Dobbiamo ammettere che vederlo rasentare il muro con i suoi stracci è molto più soddisfacente di quanto avremmo mai pensato. Inoltre, Ecovacs ha sviluppato la tecnologia ZeroTangle - una struttura a doppio pettine per l'aspirapolvere che riduce quasi a zero il numero di capelli e peli di animali domestici che restano impigliati nelle setole - a loro volta dotate di tecnologia antistatica e design a V. Ciò significa che la pulizia delle spazzole da parte dell'utente può essere effettuata solo saltuariamente, dando la possibilità di dimenticarsi del robot per qualche giorni in più rispetto al solito.



La vera differenza la fa il software

Alla prova dei fatti, DEEBOT T30 Pro Omni è un robot pensato per la semplificazione massima dei processi di pulizia domestica. Dopo la prima impostazione (che, come abbiamo detto, risulta molto semplice), il robot può essere impostato per occuparsi da solo della casa, con una manutenzione davvero minima che si limita alla pulizia delle setole di tanto in tanto e al ricambio dell'acqua. Non c'è nemmeno la necessità di pulire i due mop del lavapavimenti, dal momento che vengono lavati con acqua a 70°C e asciugati in automatico dalla base di ricarica. Inoltre, sarete ben felici di sapere che il robot ha una batteria che dura fino a 200 minuti di lavaggio e aspirazione, perciò potrà pulire facilmente anche le abitazioni con una metratura maggiore, e che può superare da solo dei piccoli gradini fino a 20 millimetri.

Di fatto, le soluzioni implementate da Ecovacs servono a farvi dimenticare di avere un robot aspirapolvere in casa, a patto che prestiate una certa attenzione nell'installazione, nella mappatura di casa e nell'impostazione dei cicli di pulizia automatici. Anche la "prova su strada" del dispositivo ci ha lasciato ottime impressioni: il livello di pulizia è ottimo e non sembra lasciarsi alle spalle macchie o detriti, sia di grandi che di piccole dimensioni. Semmai, possiamo segnalare che la confezione non include il detergente di DEEBOT, che va acquistato a parte a prezzi che oscillano tra i 20 e i 30 Euro presso i maggiori rivenditori e che migliora ulteriormente l'esperienza di lavaggio dei pavimenti.



Se è vero che le novità hardware, a partire dalle tecnologie TrueEdge e ZeroTangle, contribuiscono molto nel migliorare l'esperienza d'uso, va comunque detto che il grosso dei meriti dipende dal software di Ecovacs, che è forse la componente del pacchetto T30 Pro Omni che ha ricevuto i maggiori aggiornamenti rispetto allo scorso anno.

Per esempio, la possibilità di usare l'assistente digitale integrato YIKO o di collegare il device ad Alexa permette di controllare il robot direttamente con i comandi vocali, mentre l'app integra ora le Attività in tempo reale sulla Dynamic Island degli iPhone e supporta anche gli Apple Watch per il controllo del robot anche da remoto.

Le tecnologie TrueMapping e TrueDetect 3D fanno in modo che l'aspirapolvere non si perda mai in casa e, soprattutto, che non rischi di urtare mobili e soprammobili durante la pulizia, grazie ai numerosi sensori integrati che ultimi risultano particolarmente utili anche nel caso della pulizia "a spot" del pavimento. In questa modalità, è possibile indicare al DEEBOT T30 Pro Omni una specifica parte della casa da pulire: una soluzione ideale quando si cucina e qualche macchia di troppo cade sul pavimento di fronte ai fornelli. Per il resto, le possibilità di personalizzazione offerte dall'app Ecovacs sono davvero tantissime, permettendovi per esempio di scegliere il livello del flusso di acqua della funzione lavapavimenti, la potenza di aspirazione (e dunque il livello di rumore) dell'aspirapolvere, l'efficienza della pulizia e il numero di passaggi che il dispositivo deve effettuare sul pavimento. Come se ciò non bastasse, c'è anche la possibilità di utilizzare l'hosting intelligente tramite Intelligenza Artificiale, grazie a cui il robot può identificare le macchie più ostinate sul pavimento e concentrarsi su di esse.