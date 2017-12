Ecovacs Robotics Deebot M81 Pro: la prova del robot aspirapolvere lavapavimenti

Nel nostro viaggio nel mondo della domotica non poteva mancare un robot aspirapolvere, una categoria di prodotti in grande espansione, sempre più apprezzata dagli utenti italiani. Oggetto della nostra prova è il modello Deebot M81 Pro realizzato dalla cinese Ecovacs Robotics; una compagnia con più di 5.000 impiegati in tutto il mondo ed un team di ricerca e sviluppo formato da oltre 100 ingegneri e specialisti. Azienda cinese tra i maggiori protagonisti di questo mercato che opera anche negli Stati Uniti e in Europa. Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Deebot M81 Pro.

Ecovacs Robotics Deebot M81 Pro: confezione e aspetto esterno

Iniziamo ad analizzare il Deebot M81 Pro partendo dalla ricca confezione di vendita che include la base di ricarica, il telecomando, due filtri antipolvere, quattro spazzole rotanti (due di ricambio), il serbatoio per l'acqua con due panni lavasciuga in microfibra e un accessorio per la pulizia della varie parti del robot. Non manca ovviamente la batteria removibile da 2850 mAh ed il serbatoio per lo sporco con una capienza di 400 ml.

L'aspetto esterno non riserva sorprese con la tipica forma a disco con dimensioni di 348 x 348 x 79 mm ed un peso di 4,7 Kg. Robot che presenta nella parte anteriore il sensore anti-collisioni a infrarossi e un utile bumper con funzione antiurto. Nella parte superiore, oltre al pannello che consente di accedere al serbatoio dello sporco, troviamo un unico pulsante per l'avvio del programma Auto che vedremo più avanti. Infine la parte inferiore dove sono presenti i sensori anticaduta in grado di rilevare eventuali gradini o scale, le due spazzole laterali, quella principale (in corrispondenza della bocca dell'aspirapolvere) e lo slot per la batteria.

Funzioni, programmi e app

Il Deebot M81 Pro viene definito da Ecovacs Robotics come un sistema di pulizia 5 in 1 essendo in grado di effettuare contemporaneamente le operazioni di raccolta, sollevamento e aspirazione di polvere e sporco insieme al lavaggio e all'asciugatura dei pavimenti.

Infatti oltre alle spazzole laterali che consentono di raggiungere anche gli angoli e al sistema di aspirazione con rullo a V è anche presente un accessorio removibile per lavare i pavimenti. Accessorio che deve essere agganciato manualmente dall'utente nella parte inferiore del robot e formato da un piccolo serbatoio da 100 ml che va a bagnare un panno a contatto con il pavimento.

Passando ai vari programmi, oltre a quello Auto troviamo la pulizia intensiva che usa una maggiore potenza di aspirazione ed un'incrementata velocità della spazzola principale. È inoltre presente la Modalità pulizia circoscritta con il Deebot M81 Pro che si concentra su una specifica area da pulire, muovendosi a spirale. Infine il programma di pulizia dei bordi e degli angoli di una stanza e la modalità di ritorno alla base di ricarica; operazione che viene eseguita automaticamente dal robot quando le sue batterie stanno per scaricarsi.



Tutti questi programmi possono essere attivati tramite il telecomando fornito in dotazione (di buona qualità e dotato di un ampio display) che consente anche di programmare un orario per la pulizia della propria abitazione. Inoltre non mancano i comandi per il controllo manuale del robot ed il pulsante per il collegamento WiFi. Il Deebot M81 Pro può essere, infatti, comandato da smartphone o tablet (Android e iOS), anche fuori casa, tramite l'app dedicata che va a sostituire le funzioni del telecomando. Software che ospita anche un registro delle pulizie effettuate e che visualizza lo stato di carica della batteria e l'usura delle varie componenti del robot.

Prestazioni ed esperienza d'uso

Il Deebot M81 Pro è un prodotto facile da utilizzare da chiunque grazie al pratico telecomando e all'app dedicata. Il sistema di filtraggio per le polveri integrato è semplice da pulire come la rimozione del serbatoio dello sporco, un contenitore di elevata capacità dotato anche di una pratica maniglia. Un robot che nelle nostre prove si è dimostrato poco rumoroso e adatto alla pulizia di pavimenti in ceramica, gres porcellanato, parquet e tappeti, ma solo quelli sottili e privi di frange. Buona la potenza di aspirazione, segnaliamo solo qualche problema con i detriti più pesanti.

Solo discreto invece il sistema di rilevamento degli ostacoli in grado di far evitare al robot esclusivamente grandi mobili o pareti. Il Deebot M81 Pro non è infatti capace di rilevare piccoli oggetti come le gambe di una sedia o di un tavolo. L'aspirapolvere di Ecovacs Robotics è un prodotto di fascia media non dotato di funzionalità avanzate per la mappatura della stanza, può quindi capitare di trovare delle piccole aree ancora sporche, con il robot che ha faticato spesso a tornare alla sua base di ricarica.

Passando all'autonomia, questo prodotto è in grado di funzionare per circa un'ora e quaranta, riuscendo a pulire una superficie di 60-70 mq (molto però dipende dalla forma delle stanze e dagli oggetti presenti all'interno). La ricarica della batteria richiede, invece, circa 4 ore.



Concludiamo con la funzione di lavapavimenti che non ci ha convinto del tutto; funzionalità svolta da un semplice accessorio esterno che va applicato manualmente, con il robot che si limita a trascinare un panno umido. Panno, utilizzabile anche a secco, non in grado di rimuovere le macchie presenti sul pavimento. Un sistema di lavaggio che può quindi considerarsi utile solo per una semplice rinfrescata, magari aggiungendo un detergente profumato.

Non dimentichiamo il prezzo dell'Ecovacs Robotics Deebot M81 Pro che può essere acquistato anche su Amazon a 299 euro.