eero Pro 6 Recensione: il pacchetto ideale per sistemare la rete di casa

Amazon non realizza solamente prodotti Fire e Kindle, bensì molti altri dispositivi tra cui quelli commercializzati attraverso il brand eero, indicato come "An Amazon Company". Con questo nome, Amazon produce una serie di device sviluppati per migliorare le reti Wi-Fi domestiche e non, tra cui router/extender mesh, utili per coprire superfici importanti, che si tratti dell'abitazione o dell'ufficio, con tutti gli ultimi standard del mercato. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di mettere alla prova il kit da 3 unità di eero Pro 6, venduto a 639 euro su Amazon Italia. Se non avete invece la necessità di coprire una vasta area, potete puntare al modello singolo proposto a 249 euro.

A cosa serve un router/extender Wi-Fi mesh

Prima di approfondire come si sono comportati i prodotti messi alla prova, è bene capire l'utilità di questo tipo di soluzioni. Ebbene, quello messo a disposizione dal brand eero di Amazon è un sistema Wi-Fi mesh, che consiste nel posizionamento a maglia di più router/extender all'interno dell'edificio per portare il massimo della copertura in tutti gli ambienti.

Se, per esempio, avete una stanza in cui proprio il segnale non riesce ad arrivare mediante il singolo router, con un kit da 3 unità di eero Pro 6 si può potenzialmente risolvere il problema. Molto dipende anche dagli ostacoli strutturali e dalle miriadi di variabili in gioco, ma la base della rete mesh consiste nel portare la connessione a Internet in ogni singolo anfratto dell'abitazione o dell'ufficio. Probabilmente la situazione più comune è quella di un utente che dispone di una casa che si sviluppa su più piani. Il suo obiettivo, espresso in modo molto semplice, è quello di avere tutte le tacche in qualsiasi stanza.



Pensiamo, per esempio, a coloro che dispongono di una fibra 100%. In questo contesto, se nessuna delle soluzioni ai problemi della Fibra FTTH risulta efficace e se i risultati raggiunti in una determinata stanza sono molto diversi da quelli fatti registrare nelle altre, sarà sicuramente necessario potenziare la rete domestica.

Qui entra in gioco il posizionamento dei tre extender eero Pro 6. Si collega il primo dispositivo con modem all'entrata dell'abitazione oppure ovunque sia posizionata la presa a muro per Internet. Una seconda unità andrà poi in una stanza intermedia, come potrebbe essere il salotto, e infine l'ultimo dispositivo nel punto più remoto o comunque in prossimità di quei device che non riescono a rendere al massimo, come il nostro fidato computer da gaming posizionato in camera da letto.



Basta semplicemente collegare ogni unità alla presa di corrente e sfruttare due porte Ethernet presenti sul retro di ognuna di esse per connettere i nostri apparecchi in maniera cablata ma ovviamente il focus di questo kit è la creazione di una rete Wi-Fi estesa. La configurazione avviene mediante un'applicazione per smartphone chiamata Sistema Home Wi-Fi eero, disponibile sia sul Play Store che sull'App Store.

Una volta configurato il primo eero Pro 6, ovvero quello principale che acquisisce la connessione dal modem, abbinare gli altri tramite l'app è un gioco da ragazzi: basta connettere le unità aggiuntive alle prese di corrente e seguire le indicazioni a schermo per far avvenire l'abbinamento automatico ed estendere la rete Wi-Fi in pochi tap. L'unico aspetto a cui dovete fare attenzione è la scelta del nome della rete Wi-Fi, che potrebbe andare in contrasto con quella creata dal modem router originale.



A questo proposito, c'è chi consiglia anche di disattivare il Wi-Fi del modem router, cosa che spesso si può fare mediante pulsante fisico o comunque tramite la classica pagina di configurazione (accessibile anche se ci si connette attraverso la rete mesh di da eero Pro 6).

Nel kit da 3 in dotazione c'è solamente un cavo Ethernet. Nulla di compromettente, visto che sono ormai largamente diffusi ma forse, considerato anche il prezzo, si poteva fare di più da questo punto di vista.

Esperienza d'uso

eero Pro 6 è un dispositivo un po' diverso da quelli che proviamo solitamente su queste pagine, motivo per cui l'analisi generale della sua utilità avrà già soddisfatto un buon numero di persone. Infatti, la sola scheda tecnica è già di per sé esaustiva: si tratta di un sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band con supporto alla velocità Gigabit (fino a 1 Gb) in grado di coprire superfici fino a 560 m2 (190 m2 per singolo router/extender).

Il dispositivo integra un processore quad-core da 1,6 GHz, affiancato da 1GB di RAM e da una memoria flash da 4GB. Viste le miriadi di variabili in gioco, questi dati possono essere soggetti a variazioni sulla base dello specifico edificio e della vostra connessione.

Tuttavia, nella nostra situazione la connessione a Internet è sempre risultata stabile e siamo riusciti a connettere al massimo delle possibilità ogni stanza, compresa quella più remota.



Si possono tra l'altro connettere oltre 75 dispositivi contemporaneamente e c'è l'hub Casa Intelligente Zigbee integrato, utile per connettere i dispositivi compatibili all'assistente vocale Alexa senza dover acquistare hub separati. In definitiva, si tratta di una soluzione completa e di qualità, che si fa pagare ma che è grado di fare pressoché tutto in automatico e ad alte prestazioni per spingere al massimo la connessione Wi-Fi.

Per farvi un esempio concreto, dietro le quinte lavora la tecnologia TrueMesh, che instrada il traffico di rete in modo smart, puntando a garantire la migliore esperienza possibile a tutti i membri della famiglia. Quindi, se disponete di una buona connessione a Internet e il problema che vi affligge è locale, ovvero interno all'abitazione, finalmente vostro fratello potrà giocare senza lag al suo MMO preferito - rimanendo in casa Amazon, chi ha detto New World? - e contemporaneamente qualcun altro sul divano in salotto potrà fare binge watching su Amazon Prime Video (sì, il colosso di Andy Jassy è dappertutto).



Il kit da 3 unità di eero Pro 6 si pone come fulcro dell'esperienza connessa della famiglia, aumentando l'efficienza della connessione a Internet e riducendo all'osso la congestione della rete. In parole povere, si potrebbe dire che si tratta di una sorta di hub per tutto l'ecosistema online: in questo contesto, il prodotto fa esattamente ciò che deve, e lo fa in modo eccellente, garantendo prestazioni di alta caratura e un'ottima comodità di utilizzo.

La soluzione di Amazon, però, non si ferma qui. Abbiamo, infatti, la possibilità di sottoscrivere un abbonamento al servizio eero Secure che blocca le minacce alla sicurezza della rete. Inizialmente c'è la possibilità di provare il servizio con un abbonamento gratuito di 30 giorni, dopodiché si passa a 3,99 euro al mese o 39,99 euro all'anno. Tramite questo servizio vengono effettuati controlli continui legati alle potenziali minacce che si potrebbero incontrare durante la navigazione sul Web, mantenendo lontani da questi rischi i dispositivi connessi a eero Pro 6.



C'è inoltre la possibilità di impostare un blocco su determinati siti Web, come i filtri legati ai contenuti non appropriati. Non mancano poi altre funzionalità, come la cronologia dell'utilizzo dei dati, nonché l'accesso prioritario all'assistenza. Infine, troviamo eero Secure+, ovvero un servizio sempre su sottoscrizione che costa 109,99 euro all'anno o 10,99 euro al mese. Quest'ultimo include, oltre alle possibilità già citate, anche l'accesso a Encrypt.me, 1Password, DDNS e Malwarebytes. Insomma, eero Pro 6 può anche gestire al meglio la connessione a Internet dal punto di vista della sicurezza.

Abbiamo avuto modo di testare anche le funzionalità di eero Secure durante il periodo di prova e il tutto funziona a dovere, rendendo più sicura la rete e dandoci qualche preoccupazione in meno. Va detto però che dover sottoscrivere un abbonamento mensile per tutto ciò, soprattutto alla luce del costo d'acquisto del kit, può sicuramente non essere alla portata di chiunque.

La prova gratuita di 30 giorni è comunque disponibile per tutti, quindi eventualmente è possibile farsi un'idea in prima persona dell'offerta, ma forse le protezioni offerte da eero Secure e eero Secure+ potrebbero risultare più utili in ambito aziendale che in una semplice rete domestica.



Arrivando all'applicazione Sistema home Wi-Fi eero, quest'ultima è ben congegnata e semplice da utilizzare. La pagina principale consente infatti di dare un'occhiata allo stato di attività dei dispositivi eero disponibili, dal gateway alle altre due unità. In fase di configurazione è possibile impostare un nome per queste ultime, quindi saranno facilmente riconoscibili. Scendendo invece verso il basso nel menù si può dare un'occhiata a tutti i dispositivi attualmente connessi alla rete, con eero Pro 6 che effettua uno switch automatico, spostando ad esempio una Smart TV nella sezione Intrattenimento.

Non manca la possibilità di creare profili in modo manuale, in modo da gestire anche come si deve il Parental Control. All'appello troviamo anche la panoramica dei dispositivi che sono stati online di recente, in modo da non perdersi nulla. Molto interessante poi la possibilità di effettuare rapidamente uno speedtest della connessione a Internet, ma ogni tanto eero Pro 6 lo effettuerà automaticamente, per comprendere anche a quale orario si possono ottenere le migliori prestazioni. C'è poi la scheda Attività per monitorare l'uso della rete, dalla velocità massima raggiunta in download e upload ai dati scaricati e caricati.



Presente anche la possibilità di invitare un ospite a usare la rete Wi-Fi in modo sicuro, senza dover condividere con lui la password di base, creando una rete ospite in pochi istanti. La sezione Scopri dell'applicazione consente inoltre di gestire eero Secure ed eventualmente i dispositivi iOT, puntando dunque alla gestione della casa smart e dell'assistente vocale Alexa.

Da non sottovalutare anche eero Labs, che dà accesso alle funzionalità sperimentali in beta, ma al momento tra queste c'è solamente il protocollo di sicurezza WPA3. Infine, l'area delle Impostazioni consente di gestire rapidamente la rete Wi-Fi e quella guest, nonché di effettuare gli aggiornamenti del software, impostare le notifiche e cercare eventualmente di effettuare la risoluzione dei problemi. Insomma, per il prezzo a cui viene proposta, l'offerta è realmente mastodontica.