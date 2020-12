Ekster Parliament Recensione: il portafogli con tracker a energia solare

La transizione verso i pagamenti digitali sta accelerando anche in Italia. Sono sempre di più i contesti in cui pagare con la carta di credito, o direttamente con smartphone e smartwatch. Anche il governo sta spingendo verso il graduale abbandono di contanti e monete, attraverso l'incentivazione all'utilizzo di carte di credito e bancomat, ad esempio con la recente iniziativa del cashback di natale.

Una conseguenza di questo processo è che dobbiamo portare con noi sempre più carte: dal bancomat alla carta di credito, passando per codice fiscale e carta d'identità, si ha necessità di avare uno spazio apposito per riporle nel portafogli in modo ordinato e che permetta di recuperarle rapidamente. Da queste esigenze nasce Ekster Parliament, un portafogli diverso dal solito e dotato di un accessorio interessante, una carta alimentata a energia solare che permette la localizzazione in caso di smarrimento.



Ottimi materiali e un efficace sistema di stoccaggio delle carte

Ekster Parliament è un portafogli diverso dal solito, di fatto siamo di fronte a un porta carte, vista la sua struttura. Per la sua creazione è stata usata della pelle di ottima qualità, molto morbida al tatto e con cuciture ben realizzate. Le dimensioni sono inferiori rispetto a quelle dei classici portafogli, questo tuttavia non significa che sia più pratico da trasportare. La sua struttura rigida e lo spessore lo rendono scomodo da portare nella tasca posteriore dei pantaloni, il Parliament va posizionato nella tasca interna di una giacca, o in quella frontale dei jeans, in questo modo una volta seduti non si avvertono fastidi.

All'esterno è presente un primo slot per carte, che va utilizzato con la Tracker Card opzionale.

Una volta aperto ci sono due slot per carte sul lato sinistro e una striscia elastica su quello destro, pensata per mantenere ferme le banconote, che devono essere piegate per rimanere in posizione. Una struttura rigida permette poi di inserire diverse carte nell'apposito slot.

L'estrazione avviene tramite un pulsante nella parte bassa del portafogli. Per permettere al meccanismo di funzionare in modo fluido consigliamo di non collocare in questo spazio più di sei carte, ce ne stanno di più ma in questo modo non vengono separate bene durante l'espulsione ed è più difficile individuare la carta desiderata.

I pregi di questo Ekster Parliament sono evidenti, le dimensioni contenute e la facilità di recupero delle carte sono i suoi punti forti, se usate spesso i pagamenti digitali è davvero comodo. Non mancano ovviamente dei limiti, in Italia non sempre è possibile usare la carta, pensiamo ad esempio ai bar: una volta pagato un caffè con le banconote non è possibile riporre le eventuali monete di resto. In un mondo con pagamenti completamente digitali questo Ekster Parliament sarebbe perfetto, in quello reale tuttavia uno spazio per le monete è ancora, purtroppo, necessario.



Il sistema di tracking

Ekster ha realizzato un accessorio chiamato Tracker Card, che va inserito nella tasca esterna. Al contrario di quanto si possa pensare non si tratta di un vero GPS, il suo utilizzo non avrebbe permesso i 2-3 mesi di autonomia promessi. Come funziona allora questo sistema? La Tracker Card è basata sul sistema Chipolo, basta installare l'applicazione dedicata sullo smartphone e associare il Tracker al proprio account. Una volta fatto i due dispositivi comunicano attraverso lo standard Bluetooth 4.0 e possono così trovarsi a vicenda. Basta un tap sull'applicazione per far suonare la carta, che a sua volta è dotata di un pulsante. Una volta premuto anche il telefono emette un suono. In questo modo, nel caso si perda uno dei due, è possibile trovarli in modo semplice.



Questo sistema funziona a corto raggio, 60 metri da specifiche, e diventa utile se ci si accorge subito di aver perso uno dei due dispositivi. Nel caso in cui si perda il portafogli in una zona sconosciuta, l'applicazione registra il luogo in cui la connessione con lo smartphone è stata persa, dando già un'indicazione preziosa su dove cercarlo.

In caso di furto invece bisogna segnalare, tramite app, la card come smarrita e fare affidamento sulla community Chipolo: se il dispositivo di un altro iscritto intercetta il segnale della Tracker Card viene recapitato un avviso anonimo che indica il luogo dove è possibile trovarla. Un sistema non efficace al 100% ma che può comunque rivelarsi molto utile in caso di smarrimento del portafogli.

La card offre anche altre funzionalità, la più importante è l'avviso in caso di smarrimento. Se il telefono esce dal raggio d'azione della carta questa invia una notifica allo smartphone, un'opzione utile, ad esempio, per non dimenticare il portafogli quando si esce di casa. Insomma, la card è un accessorio interessante e che può tornare utile in diverse occasioni, la scelta di non utilizzare un vero GPS è corretta perché avrebbe richiesto ricariche continue. Grazie al piccolo pannello solare installato sulla card bastano tre ore al sole per avere 2-3 mesi di autonomia e una funzione utile sempre attiva.