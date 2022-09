Elgato Wave DX e Wave XLR Recensione: un kit completo per streamer

A più di due anni dalla nostra recensione di Elgato Wave 3, primo microfono proposto sul mercato dall'azienda tedesca di proprietà di Corsair, è giunto il momento di accogliere la sua evoluzione Elgato Wave DX.

Dopo il successo del predecessore, il brand ha rafforzato la partnership con gli ingegneri austriaci di Lewitt per distribuire su scala internazionale un nuovo modello che eleva ulteriormente la sua qualità lavorando sul microfono e sulle tecnologie integrate.

Assieme al microfono in sé, peraltro, abbiamo avuto modo di provare anche il mixer Wave XLR e il braccio per microfono Wave Mic Arm LP: se siete aspiranti streamer o podcaster e desiderate intraprendere una carriera nel settore, tra Twitch, YouTube o piattaforme analoghe, dunque, questo pacchetto Elgato potrebbe fare proprio al caso vostro.



Braccio per microfono Low Profile: minimal e robusto

Partiamo proprio da una breve analisi del boom arm Low Profile, venduto da Elgato a 99,99 euro e progettato per non dare nell'occhio.

Questo braccio è concepito in particolar modo per gli streamer che prediligono un setup elegante o per lavoratori in smart working e studenti.

L'estetica liscia, lucida e minimal è sempre una scelta vincente e la solidità della costruzione è eccellente.

L'installazione è semplicissima grazie al morsetto imbottito da 60 mm e alla necessità di usare una semplice chiave a brugola per bloccare il tutto.

Il braccio ha una portata orizzontale di 740 mm, rotazione orizzontale di 360 gradi (base e gomito) e verticale di 90 gradi in su, 60 gradi in giù. In poche parole, Wave Mic Arm LP può essere spostato in quasi ogni posizione, lasciando la scrivania sempre in perfetto ordine e liberando lo spazio necessario per altre attività in pochi secondi. Il microfono si incastra, poi, nella testa sferica facilmente regolabile, mentre il cavo XLR da collegare può essere nascosto nel vano apposito ricavato all'interno del braccio grazie a canaline nascoste da coperture magnetiche.



Compatibile con supporti per microfono da 1/4, 3/8 e 5/8 pollici, Wave Mic Arm LP riesce a tenere un carico massimo di 2 chilogrammi tra microfoni e accessori; ovviamente, è assicurata la compatibilità con Wave:1 e Wave:3, altri modelli marchiati Elgato.

In definitiva, il braccio Wave Mic Arm LP è una soluzione premium perfetta non solo per streamer e content creator, ma anche per studenti e professionisti alla luce della sua complessiva qualità e del suo design.



Mixer Wave XLR: tutto ciò che serve in poco spazio

L'interfaccia microfono e mixaggio digitale Wave XLR costa invece 169,99 euro: non è, quindi, una soluzione così facilmente accessibile per un setup XLR. Ciononostante, rivelandosi necessaria per la prova del microfono Wave DX, l'abbiamo testata comprendendo i suoi punti di forza e le sue debolezze, e i primi la spuntano sulle seconde.

Innanzitutto, ancora una volta va premiato il design del prodotto, fuori dagli schemi e tremendamente pratico: senza occupare molto spazio sulla scrivania, si rivela piacevole da vedere e molto solido.

Anteriormente troviamo un ampio quadrante circondato da LED per indicare i livelli di guadagno del microfono, dell'output delle cuffie e dissolvenze incrociate ai mix tra PC e microfono.

Dal lato opposto troviamo un piccolo LED per l'alimentazione phantom, da attivare per i microfoni a condensatore (come Elgato Wave 3) e disattivare nel caso di microfoni dinamici (come Elgato Wave DX); ciò è possibile semplicemente tenendo premuta per due secondi la manopola di controllo centrale.



A quest'ultimo proposito, il feeling alla pressione e al movimento è fluido e contribuisce alla sensazione di solidità del mixer Wave XLR.

Superiormente si colloca un praticissimo sensore touch per la disattivazione dell'audio: basta sfiorarlo per vedere i LED attorno alla manopola diventare rossi, chiudendo il feed input.

Posteriormente troviamo ingresso XLR, jack per cuffie ad alte prestazioni per monitoraggio a latenza zero - può servire, quindi, un adattatore da USB a jack per certi headset - e porta USB Type-C per la connessione al computer tramite cavo incluso in confezione. Insomma, Wave XLR offre un controllo immediato di volume input, output e dissolvenza incrociata, aggiungendo poi la tecnologia proprietaria Clipguard per reindirizzare l'audio a un secondo percorso dal volume più basso, per ottenere alla fine un'uscita audio più pulita anche quando il microfono capta molti rumori o voce dal volume elevato. Passando ai dati più tecnici, la risposta in frequenza va da 20 Hz a 20 kHz, l'intervallo dinamico è a 100 dB (120 dB con Clipguard attivo), la frequenza di campionamento è di 48/96 kHz e il gain range va da 0 dB a 75 dB.



Per sfruttare al meglio il pacchetto è necessario installare il software Wave Link, il quale mantiene i connotati semplici di tutti i prodotti fisici Elgato, offrendo sempre tutto ciò che serve.

Grazie a questo programma è possibile creare due tracce indipendenti per chi utilizza il microfono e chi ascolta, sfruttando molteplici canali audio; la compatibilità con OBS e altri prodotti Elgato come lo Stream Deck è un altro importante punto a favore per Wave XLR e Wave Link.

Tutto sommato, Wave XLR è un ottimo mixer, che facilità di molto il lavoro di streamer e podcaster ma non senza alcune mancanze: in primis, gli streamer dual-PC si troveranno molto in difficoltà a causa di un comparto I/O limitato. Inoltre, mancano VST predefiniti, sebbene venga assicurata la compatibilità con plug-in VST di terze parti per EQ, compressione o riverbero.



Microfono Wave DX: suono e costruzione premium

Il vero protagonista è il microfono Elgato Wave DX, new-entry effettiva nel portfolio del marchio tedesco.

Il suo prezzo, pari a 119,99 euro, potrebbe già far allontanare qualche utente; tuttavia, come per il mixer Wave XLR, il cartellino è pienamente giustificato: si tratta di un microfono dinamico premium, compatibile con ogni interfaccia audio XLR, realizzato sempre con un metallo lucido e liscio alla base e griglia su buona parte del telaio.

Nella confezione troviamo anche gli adattatori 3/8" e 5/8" e una piccola guida Quick Start per un'installazione rapida. Elgato ha scelto di mantenere l'essenzialità anche nel packaging, peraltro quasi interamente riciclato.

Kit da streamer Elgato Wave XLR e Wave DX

Wave DX è un microfono cardioide con risposta in frequenza tra 50 Hz e 15 kHz, dalle dimensioni pari a 53 x 53 x 146 mm e peso di 440 grammi; l'impedenza è di 600 Ohm e il connettore, come già accennato, è XLR a 3 pin. Il suo acquisto richiede, dunque, il possesso di un cavo XLR, ottenibile altrimenti direttamente nello store Elgato.

La prova sul campo promuove il microfono a pieni voti: il pattern cardioide è sinonimo di sicurezza e cattura la voce proveniente dal fronte del microfono con una qualità molto elevata sia per le frequenze basse che per quelle più elevate; l'area di cattura della voce non è così ampia, quindi bisogna prestare molta attenzione al posizionamento del microfono al fine di ottenere l'input più cristallino possibile.



Il filtro anti-pop interno non è eccellente ma fa il suo lavoro e la tecnologia Clipguard aggiuntiva del mixer Wave XLR aiuta molto nella riduzione del rumore. Per questo microfono specifico, Elgato ha creato un EQ VST dedicato, da scaricare a parte, e ha collaborato con NVIDIA per creare l'Elgato Noise Removal VST direttamente dentro Wave Link. Infine, per ridurre ulteriormente l'impatto di effetti esterni, è possibile acquistare accessori Elgato come Wave Shock Mount (dal costo pari a 39,99 euro).

Il chiaro punto di forza di Elgato Wave DX è che funziona egregiamente appena rimosso dalla confezione.

Nonostante ciò, a un prezzo inferiore è possibile acquistare anche impostazioni plug-and-play non XLR con una qualità audio pari o solo leggermente più bassa. In virtù di ciò, ci sentiamo di dire che Elgato Wave DX resta un ottimo microfono, ma che non spicca in maniera esagerata per rapporto qualità-prezzo.