Erazer Deputy P50 Recensione: notebook con pochi fronzoli e tanta potenza

Erazer è un brand di Medion che è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nel panorama notebook, nonostante la sua giovane età. Lo abbiamo già incontrato durante la prova del Medion Beast X30, ma anche del mastodontico, almeno in termini di prestazioni, Medion X40.

Rispetto all'X40 cambiamo decisamente target con questo Erazer Deputy P50, un portatile che punta su un maggiore equilibrio tra prezzo e prestazioni, scegliendo come sempre la sobrietà estetica che contraddistingue le macchine da gioco di Medion.

Design sobrio, schermo molto reattivo

Deputy P50 punta su un design molto razionale, caratterizzato dall'assenza totale di fronzoli. Nessun colore oltre al nero, nessuna forma strana o aggressiva, tutto ciò che è accessorio è stato semplicemente messo da parte.

In molti apprezzeranno questa scelta, che da anche maggiore versatilità di utilizzo, ma un pizzico di personalità in più non avrebbe fatto male. Ad ogni modo a noi questo minimalismo piace, come ci piace la cura riposta nella realizzazione della scocca. Pur essendo in plastica trasmette un'ottima sensazione di solidità, stessa cosa per la cerniera che apre il coperchio del portatile, operazione eseguibile con una sola mano senza che la parte inferiore si sollevi.

Sul fronte dimensioni il P50 non punta certo ad essere trasportabile, visti i suoi 2.38 Kg di peso e lo spessore, di ben 2.7 cm, ma non si tratta di un difetto, quanto più di una scelta ben precisa, ovvero quella di prediligere le prestazioni e la dissipazione termica. Ormai i notebook sono diventati dei dispositivi altamente personalizzabili, merito di processori e schede video che possono adattarsi in base al sistema dissipazione e allo spazio a disposizione. Considerato l'hardware di questo portatile era difficile fare di meglio in termini di portabilità.

Visto l'ampio spazio a disposizione sono presenti tante connessioni sulla scocca, dalle USB Type A fino alle Type C 3.2 Gen2, oltre all'uscita Mini DisplayPort, uscita HDMI, presa di rete, uscita audio e microfono jack e lettore di schede MicroSD, non manca davvero nulla.

Una volta sollevato il coperchio si può osservare la tastiera retroilluminata, caratterizzata da una corsa dei tasti leggermente più lunga della media e comoda anche per scrivere lunghi testi. Il trackpad ha dimensioni nella norma e anche qui possiamo notare la buona qualità costruttiva, visto che premendolo la scocca non si piega, segno dell'utilizzo di una plastica adatta allo scopo.

Anche se il design non sembra quello di un portatile da gaming lo schermo chiarisce subito che siamo di fronte a un notebook da gioco, visto l'utilizzo di un pannello da 15.6 pollici IPS QHD da ben 240 Hz. Uno schermo di discreta qualità che punta tutto sulla rapidità più che sulla fedeltà cromatica e sulla luminosità di picco elevata, ma che per giocare va più che bene.

Rispetto ai modelli Medion dello scorso anno le cornici dello schermo sono più sottili, non siamo di fronte a uno schermo dai bordi sottilissimi ma l'effetto generale è comunque gradevole. Nel bordo alto trova spazio una webcam HD con microfono integrato, peccato però che non supporti Windows Hello, per cui per l'accesso a Windows bisogna affidarsi al caro vecchio PIN, visto che manca anche il lettore d'impronte.



Sul fronte audio Erazer ha preferito non spingere troppo l'acceleratore sulla qualità, una scelta comprensibile perché degli speaker potenti avrebbero richiesto più spazio e avrebbero appesantito ulteriormente il portatile. Ce ne sono due in tutto, gestibili con il software Nahimic di SteelSeries, che fanno un buon lavoro, con una certa carenza nei bassi ma con una buona spazialità nel suono.

Il DLSS fa sempre la differenza nel gaming

L'hardware di questo Erazer Deputy P50 può contare su un processore Intel i7-13700HX, con 8 P-Core e 8 E-Core, che può gestire al massimo 24 Thread. Le frequenze possono raggiungere i 5 GHz da specifiche, per un processore a cui la potenza bruta non manca di certo.

La scheda video è invece una RTX 4060, dotata di 3072 CUDA Core, 96 Tensor Core e 24 RT Core, il tutto con un bus di memoria a 128 bit, 8 GB di GDDR6 dedicati e un TGP di 140W. Il resto del sistema comprende un SSD da 1 TB PCie M.2, che raggiunge i 5031 MB/s in lettura sequenziale e i 4859 MB/s in scrittura sequenziale, e 16 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz.



In generale si tratta di un hardware potente e versatile, capace di far girare praticamente ogni gioco al massimo, soprattutto dove è disponibile il DLSS. Cyberpunk ad esempio ha fatto registrare 39 fps nel benchmark interno in modalità Path Tracing, con tutte le impostazioni al massimo e DLSS 3 attivo su Qualità. Disattivando il Path Tracing si arriva a ben 84 fps, sempre con Ray Tracing attivo, un valore che la dice lunga sulla potenza dei laptop moderni e sulle capacità del DLSS 3. Horizon Zero Dawn con settaggi Ultra e DLSS su qualità tocca quota 79 fps mentre Marvel's Guardians of the Galaxy si ferma a 74, sempre con impostazioni grafiche e Ray Tracing al massimo. Queste considerazioni valgono solo con il portatile alimentato, una volta in mobilità questi numeri sono solo un lontano ricordo. Non male però l'autonomia, di circa 5 ore, ovviamente utilizzando il notebook per compiti leggeri come la navigazione web e la gestione di documenti.

Insomma il frame rate non è un problema per questo portatile, quello che disturba durante il gioco è invece la rumorosità, come del resto accade con tutti i notebook da gaming che abbiamo provato nell'ultimo periodo.

Sotto pressione il sistema di dissipazione raggiunge e supera i 60 db, rendendo obbligatorio giocare con le cuffie per non sentire il rumore: speriamo che con le prossime generazioni di portatili questo problema venga contenuto.

Durante le prove la CPU è arrivata a toccare quota 88 gradi negli stress test, condizione però in cui si raggiungeva anche il massimo del clock, ovvero i 5 GHz dichiarati da Intel. Il sistema di dissipazione funziona bene ma non è esente da fenomeni di Thermal Throttling, come abbiamo visto Cinebench R23, dove bastano una quarantina di secondi per veder decadere le prestazioni dei P-Core a causa del calore.