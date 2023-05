Erazer Major X20 Recensione: a tutto gaming con Intel Core i9 e RTX 4070

Dopo aver analizzato il top di gamma Erazer Beast X40 nella nostra recensione, torniamo a parlare della linea dedicata al gaming di MEDION per raccontarvi la nostra esperienza con un nuovo prodotto che merita l'attenzione dei giocatori.

Il nuovo laptop da gaming Erazer Major X20, infatti, migliora quanto di buono fatto con la passata edizione e propone una configurazione di alto livello che poggia le sue basi sulle solide fondamenta delle CPU Intel Raptor Lake di tredicesima generazione e sulla GPU NVIDIA GeForce RTX 4070.

Al netto della mancanza di funzionalità premium viste sulla punta di diamante del brand - qualcuno ha detto dissipatore esterno? - il dispositivo in questione si presenta come una macchina da gaming di fascia medio-alta, dotata di tutte le potenzialità per conquistare i vertici del segmento.

Abbiamo passato le ultime settimane in compagnia di Erazer Major X20 e siamo finalmente pronti a parlarvene, buona lettura!



Bando alle ciance e spazio alla sostanza

Dal punto di vista del design il nuovo Erazer Major X20 rispetta l'identità del brand a partire dalle linee immediatamente riconoscibili: il monolite nero porta in dote un chassis di alluminio nero nella parte superiore, con tanto di logo RGB ben in evidenza.

L'interno, anche questo minimale e senza fronzoli, è composto di un'ottima plastica con rifinitura gommata, che risulta piacevole al tatto.

Rispetto al fratello maggiore, qui manca l'illuminazione extra che caratterizza le grate di aerazione poste sul retro, mentre permangono l'ottima tastiera RGB (in questo caso a zone) con tanto di switch ultra-low targati Cherry MX, con una resistenza alla pressione di buon livello e molto piacevoli nell'utilizzo pratico, oltre all'ampio trackpad.

Sulla barra rialzata, posta nella parte superiore del desktop, trovano posto i tasti di accensione accompagnati dai LED di segnalazione che introducono il display da 16 pollici circondando da una cornice, che fa notare la sua presenza senza mai compromettere la qualità di visione e sulla quale è ben visibile la webcam IR da 1080p con riconoscimento facciale.

Connessioni e porte sono distribuite sulle fasce laterali, insieme alle grate di raffreddamento, e nella parte posteriore dove si nasconde anche l'alimentazione. Il peso dell'Erazer Major X20 si attesta intorno ai 2.38 Kg, una misura più che accettabile in virtù della qualità e della solidità dei materiali selezionati; tuttavia, l'alimentatore da 330 W che arriva fino a 1 Kg potrebbe causare qualche problema in caso di trasporti frequenti. Ancora una volta, Erazer propone un laptop che richiama forme "vecchia scuola", che faranno la gioia degli amanti dei cari vecchi IBM, ovviamente con dimensioni e peso affini ai moderni laptop da gaming.



Dotazione importante

Sotto il profilo tecnico, l'Erazer Major X20 nella configurazione da noi testata (c'è anche una versione con i7), è equipaggiato con componenti di primo livello a partire dal processore Intel Core i9-13900HX da 24 Core e 32 Thread, in grado di sostenere senza troppe difficoltà anche i carichi di lavoro più impegnativi.

Il comparto video è invece capitanato dalla NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB di memoria GDDR6 e un TDP di 140W, ovviamente con pieno supporto a DLSS3.

Completano il quadro delle memorie 32 GB di RAM a 4800 MHz e un'unità SSD NVMe PCIe Gen4 da 1TB.

Il display di tipo IPS sposa il formato 16:10 con risoluzione 2560x1600, 3 ms in tempi di risposta e refresh rate fino a 240 Hz con supporto a G-SYNC. Questo pannello è in grado di coprire il 100% della gamma sRGB con luminosità media che si attesta sui 350 nit.

I colori sono brillanti e ben bilanciati, sebbene lo schermo non risulti particolarmente adatto a lavori di color correction troppo avanzati: d'altronde stiamo parlando di un laptop da gaming, pensato per brillare fino a risoluzioni di 1600p e in questo contesto il display di Erazer Major X20 non cede il fianco ad artefatti o a problematiche di altra natura, fornendo anche un ottimo filtro anti-riflesso.



La connettività wireless è garantita dal WiFi 6 AX201 e dal supporto al Bluetooth 5.1 mentre, guardando alle porte di espansione, l'Erazer Major X20 può contare su una Thunderbolt 4 con DisplayPort, una USB Type-A 3.2 Gen 2, due USB Type A 3.2 Gen 1, una HDMI 2, un jack audio 3.5 mm e una Ethernet a 2.5 Gbps.

Infine, il comparto audio con doppio speaker e tecnologia Nahimic, che è in grado di emulare una buona qualità del suono, con alti brillanti e bassi presenti.



Esperienza d'uso e benchmark

Prima di raccontarvi le nostre avventure videoludiche in compagnia dell'Erazer Major X20, è bene snocciolare qualche numero restituito direttamente dai benchmark sintetici.

In modalità turbo, il processore Intel Core i9-13900HX messo alle strette da Cinebench R23 tocca quota 21733 punti in multi-core e 2002 punti in single-core, a ricordarci le ottime performance della CPU.

Dal punto di vista del potenziale grafico, invece, la NVIDIA GeForce RTX 4070 da 140W fa segnare 12438 punti con TimeSpy e 7352 punti con il raytracing di Port Royal, punteggi in linea con gli altri prodotti del segmento.

Ottime anche le prestazioni dell'unità a stato solido, che registra 7024 MB/s in lettura sequenziale e 5005 MB/S in scrittura. I numeri non mentono e delineano un profilo elevata caratura per il nuovo laptop della linea gaming di MESION, che si traduce anche in un'ottima esperienza nell'utilizzo di tutti i giorni.



Per provare le capacità su strada dell'Erazer Major X20 abbiamo scelto l'immancabile Cyberpunk 2077: al massimo della risoluzione e con settaggi RTX Ultra, DLSS 3.0 e Frame Generator lo sci-fi di CD Projekt RED tocca i 62 fps medi, che diventano 43 una volta disattivata la magia di NVIDIA.

Con Death Stranding, risoluzione e settaggi tirati al massimo, le cose vanno persino meglio e il framerate rimane costantemente al di sopra dei 100 fps (cutscene escluse), senza problemi di alcun tipo. Laddove il DLSS non arriva, però, fa sentire il suo peso il limite degli 8 GB di memoria video: con un minimo di compromesso tutto diventa estremamente godibile, ma se non volete giocare con i settaggi vi consigliamo di puntare più in alto, a patto di rientrare con i costi.

Nessuna riserva sul fronte della produttività: la forza del processore è in grado di assorbire anche i carichi più pesanti senza troppa fatica.

Infine, due parole sul sistema di raffreddamento rinnovato: nonostante manchi il cooler esterno a liquido riservato ai modelli di punta, questo Erazer Major X20 si comporta bene dal punto di vista termico e la CPU difficilmente arriva a toccare gli 80 gradi, sebbene le ventole facciano sentire la fatica del lavoro svolto con una certa presenza.