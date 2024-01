EZVIZ RC3 Plus Recensione: un robot accessibile, con 90 giorni di serbatoio

Il mercato della pulizia domestica automatizzata ha conosciuto picchi qualitativi eccezionali nel corso degli ultimi mesi. Prima della fine dell'anno vi abbiamo proposto la nostra classifica dei migliori robot aspirapolvere smart del 2023, in cui figuravano modelli dalle funzionalità più disparate. EZVIZ a questo giro ha deciso di allontanarsi dalla "massa", puntando a un approccio semplificato ed essenziale, con funzionalità chiave ora accessibili anche ai meno esperti.



Un robot... semplificato

Nonostante abbia nel suo portfolio anche dispositivi smart particolarmente evoluti, EZVIZ è un'azienda che evidentemente ama sperimentare. In questo caso, con il nuovo EZVIZ RC3 Plus, sperimentare significa in parte anche rimuovere, per rendere impostazione e controllo della pulizia delle operazioni ancora più semplici e adatte anche a chi è meno avvezzo alla tecnologia.

Ma partiamo con la carta d'identità: l'EZVIZ RC3 Plus è un robot aspirapolvere di fascia media, proposto a un prezzo solitamente inferiore ai 300 euro e dotato di una potenza di aspirazione fino a 2.700 Pa con rilevamento automatico delle superfici, che va a identificare, quindi, anche tappeti e moquette.

Oltre al robot, il kit prevede anche una stazione di ricarica a torre, con serbatoio per lo svuotamento automatico di potenza pari a 28.000 Pa che, con i suoi 4 litri, promette una capienza della durata di 90 giorni.

Il terminale per l'aspirazione, come del resto gli altri robot sul mercato, è un rullo a spazzola, affiancato da una spazzola rotante laterale destra. In dotazione è presente anche una spazzola laterale di riserva, mentre all'interno del robot è presente una lametta per la rimozione di peli e capelli dal rullo centrale.



Molto interessanti le dimensioni, per via di un'altezza di appena 7,8 centimetri che gli consente di passare efficacemente al di sotto di mobili e divani con una luce inferiore particolarmente risicata. Permangono alcune aree off limits, ma sicuramente se la cava meglio di gran parte delle altre opzioni presenti sul mercato.

Il merito è per gran parte da ricondurre alla totale assenza di torrette per la mappatura: in realtà, infatti, nell'uso classico non è affatto prevista una mappatura degli ambienti domestici poiché il robot si muove in automatico ogni singola volta che viene avviato, indipendentemente dall'ambiente in cui si trova, seguendo un pattern predefinito. Niente Lidar o Webcam, per orientarsi utilizza un sistema combinato di giroscopio, odometro e accelerometro, mentre un'altra serie di sensori dedicati consente al robot di evitare cadute e collisioni, sia con i muri che con i mobili, grazie alla tecnologia a infrarossi.

Il controllo avviene prettamente tramite telecomando, in dotazione, quindi le funzionalità smart come i comandi vocali e l'utilizzo tramite app sono completamente tagliati fuori.

Questo approccio lo rende di fatto il robot ideale per aggirare svariati ostacoli. Pensiamo ad esempio all'assenza di internet, oppure della casa di una persona anziana, che non ha uno smartphone. O, ancora, di chi non ha tempo o voglia di avere a che fare con un'applicazione o con la configurazione della stessa e ha bisogno solo di un dispositivo sufficientemente intelligente da poter fare tutto da solo con una manciata di comandi.



Esperienza d'uso

Per la pulizia sono previste tre modalità, ovvero un itinerario esclusivamente perimetrale, per pulire lungo le pareti, una pulizia per punto esatto e la modalità cosiddetta automatica, che pulisce tutta la stanza seguendo un preciso pattern a righe, per poi concludere con un giro perimetrale. Una volta conclusa la pulizia, qualunque sia la modalità scelta, il robot è sempre capace di tornare alla sua base per lo svuotamento e la ricarica e non abbiamo mai incontrato grossi problemi in tal senso.



Vi starete chiedendo, a questo punto, come si può impostare la pulizia di una specifica stanza o di un punto esatto su un robot che non prevede mappatura tramite app. Niente di più semplice: il telecomando in dotazione ha quattro frecce direzionali, che consentono di muovere il robot nella direzione che desideriamo, come se fosse un joystick. Una volta portato "manualmente" nella stanza desiderata, potremo scegliere tra pulizia perimetrale o automatica. Se, invece, ci interessa la pulizia di un punto esatto, basta portarlo sul punto da pulire e far partire l'apposita modalità, che viene indicata da un'icona a spirale sul telecomando.



Ammettiamo di averci dovuto pensare più del dovuto, soprattutto ripensandoci a posteriori; in un periodo in cui le funzioni smart sono date praticamente per scontate e in cui si osservano evoluzioni (o involuzioni) squisitamente iterative, siamo rimasti spiazzati un attimo di troppo, ma una volta capito il trucco diventa evidente sia l'idea alla base di un robot di questo tipo che il target di riferimento di tale macchina.

La pulizia è buona, perfettamente nella media della sua fascia di prezzo, ma in virtù dell'assenza di tecnologie particolarmente avanzate ci saremmo aspettati qualcosa in più da questo punto di vista. Ad esempio, per molti potrebbe pesare l'assenza di possibilità di lavaggio tramite mop a trascinamento o spazzole, così come una potenza di aspirazione superiore: tutti aspetti, questi, che avrebbero potuto giustificare maggiormente il prezzo, nonostante sia, comunque, abbastanza contenuto.

La rumorosità è in linea con quella di robot di pari potenza.

Non ci aspettavamo particolare precisione nella gestione dell'itinerario, ma i nostri pregiudizi sono stati puntualmente disattesi dalla macchina, che si è comportata molto bene anche quando spostata in ambienti differenti. L'unica accortezza che possiamo suggerirvi è quella di chiudere la porta di mezzo, quando la stanza da pulire si trova al di là della postazione di ricarica, altrimenti il robot tenderà a espandere l'area da pulire prolungando l'intero processo e rendendolo, di conseguenza, meno efficace.

Gli ostacoli vengono identificati in maniera adeguata ed è in grado di evitare piedi di sedie e gambe di tavoli. L'altezza è contenuta ma non abbastanza da passare sotto ai divani più comuni, mentre i tappeti vengono rilevati senza problemi.

L'autonomia è elevata e non siamo praticamente mai riusciti a scaricarlo del tutto, indipendentemente dalle dimensioni della stanza (o delle stanze) da pulire.

Continua a far storcere il naso la presenza di sacchetti usa e getta nella stazione di svuotamento, ma la capienza è tale da non renderlo un vero problema.