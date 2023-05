POCO F5 Pro Recensione: lo smartphone medio-gamma dall'animo top

In un periodo in cui i top di gamma sfondano agevolmente il tetto dei 1.000 euro e in cui la fascia media si fa per forza di cose più ampia, può risultare tutt'altro che semplice trovare uno smartphone dal buon rapporto qualità/prezzo e non mancano di certo gli utenti alla ricerca di dispositivi che magari costano la metà di un flagship puro, ma che puntano comunque in alto in termini di prestazioni e non solo.

È con questa filosofia che approda sul mercato POCO F5 Pro, smartphone venduto a 479,90 euro nel modello da 8/256GB sul portale ufficiale nella fase early bird (dopo il 16 maggio 2023 il prezzo diventerà di 579,90 euro).

Per questa prova, invece, abbiamo messo sotto stress la variante da 12/256GB, che viene proposta in promoione a 499,90 euro (poi 629,90 euro). Esiste infine un terzo modello da 12/512GB, i cui prezzi sono 549,90 euro (early bird) e 649,90 euro (dopo la fase iniziale). Sarà riuscito il brand a realizzare uno smartphone interessante perlomeno quanto il POCO F4 GT uscito nel 2022? È arrivato il momento di scoprirlo.



Un design pulito

POCO F5 Pro si presenta all'unboxing con delle linee pulite e in grado di far risaltare le forme dello smartphone. I materiali utilizzati per la costruzione sono metallo e vetro.

Il look Premium è di casa: a prima vista potrebbe quasi sembrare che la backcover sia ancora più di pregio, ma è poi il "tatto" a tradire la natura del prodotto. Nonostante questo, perlomeno nella colorazione White che abbiamo avuto modo di provare, POCO ha lavorato veramente bene per rendere l'estetica del prodotto accattivante, pur non esagerando con le novità. Sul mercato c'è anche la colorazione Black, per chi è alla ricerca di una soluzione più classica. Tra l'altro, non manca la certificazione IP53 per gli spruzzi d'acqua.

La sporgenza del reparto fotografico posteriore c'è e fa un po' "ballare" il dispositivo quando posto su una superficie piana, ma non si tratta di nulla di trascendentale. Ciò che può invece far storcere un po' di più il naso è il fatto che dimensioni e peso non siano esattamente dei più contenuti, con i suoi 162,78 x 75,44 x 8,59 mm per un peso di 204 grammi.

POCO F5 Pro non è di certo quello smartphone da usare tranquillamente con una sola mano, ma in termini di maneggevolezza siamo comunque su buoni livelli, in linea con quanto già presente sul mercato.



Guardando il dispositivo frontalmente, si nota la presenza di un foro per la fotocamera posto in alto al centro del pannello, di dimensioni contenute così da non risultare eccessivamente invasivo durante la visione dei contenuti multimediali. Sotto al display, invece, è presente un comodo sensore per le impronte digitali, che fa il paio con il riconoscimento facciale, che per certi versi risulta ancora più rapido.

Passando al tour dei lati, nella parte superiore del dispositivo troviamo il sensore IR, un microfono e un altoparlante. Sulla destra sono disposti pulsante d'accensione e bilanciere del volume, mentre in basso ci sono il carrellino per la SIM (dual nanoSIM), un microfono, la porta USB Type-C e l'altro altoparlante. Al netto dell'assenza del jack audio per le cuffie, questione che ancora oggi potrebbe dare fastidio a qualche utente ma che in realtà è ormai superata per gran parte del pubblico, la dotazione è piuttosto completa. Questo discorso si può estendere anche alla confezione di vendita, visto che in quest'ultima troviamo spilla per l'estrazione del vano SIM, manualistica varia, cover trasparente, cavo USB Type-C/USB Type-A e caricabatterie da 67W. In un contesto in cui anche in ambito flagship si tolgono i caricatori dalle confezioni, POCO rimane una certezza.



Hardware da top, prezzo da medio gamma

Se il design è interessante e la dotazione è completa, a rendere ancora più intrigante il quadro generale ci pensa l'hardware di POCO F5 Pro. Sotto la scocca c'è infatti un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato nel nostro sample da 12GB di RAM LPDDR5 (espandibili tramite Dynamic RAM Expansion 3.0 fino a ulteriori 7GB "virtuali", anche se di default l'estensione è di 3GB) e 256GB di memoria interna UFS 3.1 (non espandibile): si fa riferimento, quindi, a una soluzione hardware che non avrebbe sfigurato su un top di gamma puro legato all'annata 2022.

Data la natura da flagship killer di POCO F5 Pro e il conseguente prezzo ridotto, siamo su ottimi livelli nonostante l'assenza del più recente chip flagship di casa Qualcomm.

Per intenderci, gli amanti dei numeri saranno contenti di sapere che durante la nostra prova lo smartphone ha fatto registrare 1.059.023 punti su AnTuTu Benchmark v.9.5.7, così come 1.302 punti in single-core e 3.935 punti in multi-core su Geekbench 6. A sostenere tali performance c'è poi un'ampia batteria da 5.160 mAh, che durante la nostra prova ci ha permesso più volte di portare a termine due giornate di seguito mantenendo impostata su Full HD+ la risoluzione dello schermo (si può scegliere dalle impostazioni se farla passare a WQHD+ o meno). Molto dipende, come ben potete immaginare, dalla tipologia di utilizzo che si fa dello smartphone, ma a livello generale difficilmente avrete problemi in termini di autonomia con POCO F5 Pro, anche considerando che c'è il supporto alla ricarica rapida a 67W via cavo, nonché alla ricarica wireless a 30W. Da notare che in passato POCO F4 GT faceva ancora meglio in termini di velocità di ricarica via cavo, ma in quel caso si scendeva ad altri compromessi (ad esempio, mancava la ricarica wireless).



Sulla qualità del display, invece, c'è ben poco da recriminare: il pannello Flow AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici con risoluzione WQHD+ (3200 x 1440 pixel) e refresh rate fino a 120Hz è semplicemente uno dei migliori che abbiamo visto in questa fascia di prezzo.

Non si fa solamente riferimento al bilanciamento dei colori, bensì anche alla luminosità massima (che raggiunge picchi di 1.400 nit), al touch sampling rate fino a 480Hz, alla protezione Corning Gorilla Glass 5, al PWM dimming 1.920Hz, al contrast ratio 5.000.000:1 e al supporto all'HDR10+.

Immancabili inoltre i DRM Widevine L1 per prendere visione in Full HD dei contenuti di Netflix e servizi di streaming simili, così come risulta presente la funzione Always-On: prendere visione dei contenuti multimediali con POCO F5 Pro risulta piacevole anche in termini di resa sonora, considerando che a completare il quadro ci sono i doppi speaker stereo che non deludono né in termini di resa né a livello di volume massimo.

Poco da dire, per il resto, anche in termini di comparto connettività, considerando che Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Dual SIM (dual standby, 5G+5G) e NFC risultano al loro posto.



Arrivati a questo punto della recensione potreste esservi chiesti se c'è qualche punto debole nella proposta di POCO. Ebbene, in realtà siamo tutto sommato nella media anche in ambito fotografico, ma si nota che il focus del dispositivo non è propriamente posto in questo ambito. Sul retro sono presenti tre lenti da 64MP (f/1.79, principale) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 120 gradi) + 2MP (f/2.4, macro). Avrete dunque già intuito che il sensore per le macro ha un'utilità ridotta per via della risoluzione, come spesso avviene in questi contesti.

Le pecche più importanti del comparto si riscontrano però nei contesti notturni, in cui il rumore digitale si può far sentire, nonché nelle grandangolari, che spesso non riescono a convincere proprio del tutto.

Il blocco camere posteriore può soddisfare le esigenze di un buon numero di utenti nei contesti di buona luce, grazie anche a un sapiente utilizzo dell'intelligenza artificiale. Siamo sicuri, quindi, che chi non punta in maniera particolare su questo aspetto si troverà bene, nonostante limitazioni come il zoom massimo in digitale pari a 10x.

Lato video si può addirittura registrare in 8K a 24fps, ma è più un esercizio di stile che altro anche e soprattutto per via della stabilizzazione, che migliora a risoluzioni inferiori. In generale siamo nella media della fascia di prezzo, così come gli scatti della fotocamera per i selfie da 16MP (f/2.45).

Se volete farvi un'idea in autonomia, potete fare riferimento, come sempre, alla nostra cartella Drive dedicata a POCO F5 Pro, in cui risiedono alcune foto non compresse.



Un gaming senza pensieri

Il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione MIUI 14.0.4 e patch di sicurezza di marzo 2023 (al momento in cui scriviamo).

Chi ha già avuto esperienza con il brand, saprà che a bordo c'è il POCO Launcher, una soluzione software su cui abbiamo ormai speso fiumi di parole: il riassunto è che ci sono miriadi di funzionalità interessanti, dalla possibilità di ascoltare l'audio di un video di YouTube anche a schermo spento (mediante un'apposita opzione accessibile dalla barra laterale) a quella di misurare la frequenza cardiaca sfruttando il sensore per le impronte digitali in-display.

La pulizia del software soffre un po' per via della presenza di app preinstallate dalla dubbia utilità, quali ad esempio giochi come Tile Fun. La questione è risaputa e le app di questo tipo possono comunque essere disinstallate. Al netto di ciò, la fluidità di sistema nel corso della nostra prova è stata ottima.



Visto l'animo da top di gamma 2022 dell'hardware, potreste già aver intuito la caratura delle performance offerte in ambito gaming.

Il test col classico Call of Duty Mobile, titolo casual molto popolare e ormai anche ampiamente ottimizzato, non può che dare un riscontro positivo girando senza problemi con dettagli su Molto Alto e FPS su Max.

A convincere è anche la prova con Diablo Immortal, produzione mobile notoriamente più esosa in termini di risorse. Il gioco di Blizzard risulta godibile con Risoluzione e Qualità su Alta a 60 FPS.

Si fanno notare anche le funzionalità software legate al gaming, come il pannello in-game Game Turbo, che permette di attivare ottimizzazioni per le performance e di sfruttare feature aggiuntive.



Si va infatti dalla possibilità di registrare gameplay al volo fino all'apertura di app come WhatsApp in Picture in picture.

L'esperienza da questo punto di vista è completa, come Xiaomi ci ha abituato già da tempo. Per quanto riguarda la gestione delle temperature, invece, non abbiamo mai riscontrato troppi problemi di eccessiva produzione di calore sulla scocca, neanche dopo sessioni prolungate. Il merito è di un buon sistema di raffreddamento basato su vapor chamber e rinominato LiquidCool Technology 2.0, che coinvolge un'area di 5.000mm2.