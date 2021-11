Fitbit Charge 5 Recensione: il fitness tracker che non scende a compromessi

Il mercato degli indossabili ormai è ricco di alternative e quindi di fasce di prezzo. Proprio come accade in ambito smartphone, anche in questo contesto è possibile trovare prodotti che cercano di ergersi rispetto agli altri, benché le principali funzionalità ci siano ormai tutte anche nei prodotti entry level. Come si può andare differenziare? Fitbit questo lo conosce bene e infatti il suo obiettivo, come sempre, è quello di fornire un'esperienza pressoché impeccabile in ambito di fitness tracker. Eravamo un po' scettici, lo ammettiamo, ma le settimane che abbiamo passato in compagnia di Fitbit Charge 5, venduto a 179,99 euro su Amazon Italia, ci hanno fatto ricredere: spendere un po' di più in ambito di fitness tracker ha senso, eccome.

Caratteristiche di Fitbit Charge 5 ed esperienza d'uso

Attenzione a usare il termine smartband: Fitbit Charge 5 non rientra esattamente in questa categoria, bensì in quella dei fitness tracker o meglio degli activity tracker. Le motivazioni sono da ricercarsi nelle funzionalità offerte, più vicine al mondo smartwatch che a quello delle smartband. Possiamo dunque definire questo prodotto come un tracker avanzato, ovvero una sorta di ibrido tra i due mondi: probabilmente questa è la definizione più calzante, anche se in realtà per comprendere al meglio di cosa si tratta è bene approfondire le caratteristiche del prodotto.

Fitbit Charge 5 cerca infatti di inserirsi nel quotidiano degli utenti proponendo un po' tutto ciò di cui potrebbero avere bisogno. Dalla schermata principale si può guardare l'orario, ma nel frattempo scorrono sul display indicazioni relative ai km percorsi, ai passi effettuati e alle calorie. Il dato più interessante è però quello relativo ai minuti trascorsi nella propria zona cardio, con l'activity tracker che aiuta a mantenere un certo livello di intensità. Scorrendo verso sinistra dal menu principale ci sono poi, in ordine sparso, notifiche, sveglie, timer, EDA Scan e allenamento, con preset iniziali come corsa, bici, nuoto, tapis roulant, pesi ed esercizio a intervalli, ma ci sono in totale 20 attività.



Una delle sue peculiarità, però, è proprio l'EDA Scan. Questo dispositivo integra, infatti, un sensore a multi-propagazione, in grado di rilevare piccoli cambiamenti elettrici sulla pelle e misurare in questo modo la risposta del corpo allo stress. Per avviare la scansione, l'utente è chiamato a "pizzicare", in genere per 3 minuti, i lati del Fitbit Charge 5 e nel frattempo viene rilevata l'attività elettrodermica. In questo modo, è possibile cercare di comprendere quando è bene rilassarsi e puntare in linea generale a migliorare il proprio benessere psicofisico. Ben pochi altri activity tracker offrono questa interessante possibilità.

Scorrendo verso il basso dalla schermata principale si può accedere alla funzionalità relativa ai pagamenti tramite NFC impostando una carta dall'app companion per dispositivi mobili, ma sono presenti anche le impostazioni rapide per la modalità Non Disturbare, la modalità Sonno, l'attivazione automatica dello schermo e il blocco in acqua. Da qui si può inoltre accedere alle impostazioni generali, che riguardano display, modalità silenziose (Non Disturbare, Sonno, Focus Allenamento), battito cardiaco, notifiche, intensità della vibrazione e altro ancora. Scorrendo verso l'alto a partire dalla schermata principale, infine, si accede a un resoconto giornaliero legato a passi, km, minuti in zona cardio e calorie.



Non mancano poi le funzionalità legate al rilevamento della sedentarietà. Dopo un determinato lasso di tempo di inattività, Fitbit Charge 5 consiglierà, infatti, di muoversi e di mantenersi in attività. Sarà poi possibile accedere anche al resoconto del costante monitoraggio del battito cardiaco, del sonno, della SpO2 e dell'attività di allenamento. Sempre a proposito dell'interfaccia, scorrendo verso l'alto dal Timer è possibile accedere al Cronometro, mentre i menu delle singole funzioni garantiscono la possibilità di impostare ulteriori opzioni. Per esempio, prima di una corsa si possono selezionare obiettivi legati ai minuti nella zona cardio, alla distanza, al tempo e alle calorie, nonché gestire le notifiche, il GPS, la pausa automatica e il display sempre acceso.

Il nuovo Fitbit Charge 5 integra un ottimo pannello AMOLED da 1,04 pollici con protezione Corning Gorilla Glass 3. Non abbiamo mai avuto problemi per quel che riguarda la luminosità sotto la luce del sole e si tratta di un display che svolge bene il suo compito. Tra l'altro, anche il tracking delle varie attività sportive si è sempre rivelato preciso un po' in tutti i contesti, così come il monitoraggio del sonno, del battito cardiaco e SpO2 sono risultati in linea con le aspettative. La presenza del sensore EDA si fa sentire in modo particolarmente positivo da questo punto di vista, considerando il fatto che i dati ottenuti sembrano essere molto più in linea con quello che l'utente realmente sente rispetto ad altre soluzioni meno costose e che lasciano un po' il tempo che trovano, a ulteriore conferma del fatto che oltre una determinata soglia di prezzo a comandare è la qualità dei sensori più che la quantità.



Certo, risulta complesso effettuare un'analisi generica relativa all'affidabilità dello strumento, ma la sensazione durante la prova è stata quella di un'esperienza Premium rispetto ad altri indossabili presenti sul mercato, questo anche grazie al peso di 29 grammi e ai materiali utilizzati per la cassa, ovvero alluminio, vetro e resina, mentre i due cinturini in dotazione (Small e Large, entrambi in confezione) sono in silicone con terminali in alluminio. Proseguendo sul fronte tecnico, troviamo la resistenza all'acqua fino a 50 metri e un'autonomia di circa 7 giorni, a fronte di un tempo di ricarica vicino alle 2 ore con classico cavo magnetico USB Type-A.

Arrivati a questo punto, probabilmente qualcuno si starà chiedendo quali sono, oltre al sensore EDA, le altre caratteristiche che consentono al prodotto di emergere dalla massa di prodotti meno costosi. In questo contesto rientrano il sensore ECG per la valutazione del ritmo cardiaco e l'individuazione di potenziali fibrillazioni atriali, nonché l'interessante funzionalità di Recupero Giornaliero, che fornisce indicazioni su quando fermarsi dall'attività sportiva. Qui va detto che l'aggiornamento software con queste funzionalità è stato rilasciato solo il 9 novembre 2021, a fronte di una presentazione del prodotto avvenuta ad agosto 2021, quindi il tempo di prova è stato limitato.



In ogni caso, la funzionalità ECG si può raggiungere mediante uno scorrimento laterale a partire dalla schermata principale mentre, per il livello di Recupero Giornaliero, bisogna invece indossare Fitbit Charge 5 per diversi giorni per ottenere i primi dati. L'apposita sezione all'interno dell'app presenta informazioni relative alle attività, al sonno recente e alla variabilità della frequenza cardiaca (HRV). Per il resto, la comoda app di Fitbit non manca certo di ulteriori funzionalità, dato che è possibile accedere a statistiche dettagliate relative a tutte le feature citate in precedenza, nonché impostare obiettivo di peso, alimenti, registrare il quantitativo di acqua da bere e molto altro, tutto nel contesto del benessere della persona.



Troviamo poi la scheda Comunità, che permette di trovare altre persone, inserirsi in gruppi ed eventualmente partecipare a eventi locali. Non mancano inoltre i punteggi, le medaglie e così via, per coinvolgere l'utente e portarlo a mantenere un'attività fisica costante, utile per garantire un buon livello di salute a tutto tondo.

Prima di concludere, non si può non parlare dell'abbonamento Premium. In poche parole, per accedere a funzionalità avanzate come il livello di Recupero Giornaliero, report, consigli personalizzati, sfide personalizzate, il pannello Metriche di salute, strumenti avanzati per l'analisi del sonno e analisi di gestione dello stress, è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile al prezzo di 8,99 euro o annuale a 79,99 euro.



Inizialmente sarà possibile registrarsi per una prova gratuita di 6 mesi, ma il fatto che funzioni come le sfide in evidenza siano accessibili solamente sotto abbonamento è un aspetto che certamente potrebbe far storcere il naso a più di qualcuno. Un'altra pecca che abbiamo riscontrato è la sincronizzazione non sempre perfetta con alcuni smartphone, dato che a volte bisogna portare l'activity tracker il più vicino possibile al dispositivo affinché i dati vengano caricati correttamente all'interno dell'app. Sempre restando all'interno dell'app, da segnalare che le risposte rapide alle notifiche sono disponibili soltanto su Android. In definitiva, Fitbit Charge 5 si è rivelato completo sotto pressoché ogni punto di vista, qualità e varietà del pacchetto sensori sono sicuramente di fascia superiore, seppur con qualche limitazione.