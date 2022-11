FitBit Sense 2 e Inspire 3 Recensione: il meglio tra gli healthwatch

FitBit ha annunciato i suoi nuovi fitness tracker, ossia Versa 4, Sense 2 e Inspire 3, nell'agosto 2022.

L'uscita italiana dei nuovi dispositivi FitBit, invece, è avvenuta a inizio settembre, quando il sub-brand di Google ha lanciato i tre smartwatch a dei prezzi veramente aggressivi anche per il nostro Paese: si parte da soli 99 Euro per l'Inspire 3, mentre il Versa 4 viene venduto a 229 Euro e il Sense 2 a 299 Euro. Un prezzo decisamente più contenuto di quello della concorrenza di Samsung Galaxy Watch e di Apple Watch, nonché del rivale "casalingo" Pixel Watch, non ancora arrivato in Italia ma in vendita all'estero con prezzi che superano i 340 dollari nella versione base.

Le opzioni sono tutte estremamente allettanti, almeno in termini di prezzo. Per testarne la qualità, invece, Google ci ha dato modo di mettere alla prova Inspire 3 e Sense 2, che abbiamo utilizzato assiduamente per un paio di settimane: ecco il nostro verdetto.



FitBit Premium cambia le carte in tavola

Prima di addentrarci nell'analisi dei device presi singolarmente, dobbiamo fare una doverosa premessa: parte integrante dell'ecosistema FitBit è l'abbonamento Premium, incluso per sei mesi nei nuovi fitness tracker e smartwatch e che poi può essere rinnovato al costo di 8,99 Euro al mese o di 79,99 Euro l'anno.

Benché, da una parte, FitBit Premium non sia davvero indispensabile per l'utilizzo degli smartwatch e dei fitness tracker dell'azienda, esso è sicuramente un'aggiunta di grande importanza per Inspire 3 e Sense 2: in particolare, dietro al paywall di Premium troviamo gli strumenti e i suoni per il sonno, nonché i consigli di recupero giornaliero basati sulla routine dell'utente, questi ultimi esclusivi dei dispositivi di ultima generazione di FitBit. Proprio le funzioni legate al sonno sono tra le più interessanti novità della nuova ondata di smartwatch del brand di Mountain View: tra di esse troviamo, per esempio, la misurazione della frequenza e del volume del russare notturno, oltre alla profilazione dell'utente in un "animale guida" a seconda delle performance e delle routine del sonno.



Inoltre, spostandoci sul lato hardware, entrambi gli smartwatch hanno un'ottima batteria, che nel caso di Fitbit Sense 2 dura tra quattro e sei giorni circa, a patto di prendere alcuni accorgimenti volti a limitarne i consumi e che, per Inspire 3, si estende molto più a lungo anche in virtù della dimensione più ridotta dello schermo del device.

Infatti, è proprio il display di FitBit Sense 2 a consumare più di ogni altra componente dell'orologio, di ciascun sensore di cui esso è dotato e di tutte le feature software presenti sul dispositivo: in particolare, attivando la funzione always-on per lo schermo, la durata della batteria arriva quasi a dimezzarsi.

Sia ben chiaro: entrambi i prodotti hanno una durata di diversi giorni e un tempo di ricarica relativamente ridotto, ma se siete tra coloro che vogliono mettere lo smartwatch al polso e non preoccuparsene per una settimana o più, potreste dover fare attenzione a impostare correttamente il vostro Sense 2, rinunciando magari alla modalità always-on o a misurazioni particolarmente frequenti degli indicatori di salute. Al contrario, per esperienza diretta possiamo dirvi che Inspire 3 proprio non vuole saperne di scaricarsi, neanche dopo un utilizzo quanto più intenso e prolungato possibile.



Fitbit Sense 2: un concorrente per Apple e Galaxy Watch?

Il Fitbit Sense 2 è il top di gamma della linea Fitbit di quest'anno: nonostante il prezzo di 299 Euro, ampiamente superato dalle proposte di Samsung, Apple e della stessa Google, l'orologio non ha nulla da invidiare ai "colleghi" di fascia alta.

Della durata della batteria ne abbiamo già parlato, ma l'altro punto forte di Sense 2 sono sicuramente i suoi sensori: che FitBit primeggi nel campo dell'analisi del sonno ormai è cosa nota, sia che si decida di sottoscrivere un abbonamento Premium o meno, ma con Sense 2 la compagnia ha deciso di migliorare il tracking dell'utente a tutto tondo, ponendo un'enfasi particolare sull'attività cardiaca.

Accanto al battito del cuore sia in fase di attività sportiva che a riposo, infatti, l'orologio tiene sotto controllo anche la fibrillazione atriale, inviando notifiche all'utente quando rileva un battito cardiaco insolitamente elevato o scostante. Accanto a questi dati abbiamo quelli relativi alla respirazione e all'ossigenazione del sangue, alla variazione della temperatura della cute e allo stress corporeo, quest'ultimo presentato con un'UI particolarmente intuitiva e che gode anche del feedback dato, di tanto in tanto durante il giorno, da parte dell'utente sul proprio stato d'animo.



Il software è completato dalle potenzialità garantite dalla connettività con lo smartphone: al netto di un'app Fitbit fluida e funzionale, che permette il collegamento dell'orologio e la sincronizzazione dei dati senza soluzione di continuità, segnaliamo anche che Sense 2 permette di pagare tramite Google Pay direttamente dall'orologio.

Le transazioni sono possibili mediante un PIN a inserimento manuale impostato dall'utente, ma si potrà anche rispondere alle chiamate in arrivo e ai messaggi tramite audio e sintesi vocale senza dover toccare lo smartphone: una feature utilissima, che però non è bilanciata dalla possibilità di personalizzare la vibrazione e le notifiche, che costringe l'utente a guardare spesso lo schermo dell'orologio per capire quale tipo di messaggio abbia appena ricevuto. Se a ciò uniamo un'identificazione dei movimenti del polso non proprio perfetta e che risulta leggermente fastidiosa quando si decide di attivare la modalità always-on per lo schermo, infine, troviamo quelle che forse possiamo definire le uniche pecche degne di nota di Sense 2. In ogni caso, si tratta di difetti veramente marginali, su cui è facile soprassedere in virtù di un'esperienza utente intuitiva, fluida e che vi farà dimenticare lo smartphone in tasca.



Fitbit Inspire 3: il futuro dei fitness tracker

Passando a FitBit Inspire 3, dobbiamo fare una doverosa premessa. Più che uno smartwatch, Inspire 3 è una smartband, o un fitness tracker, a seconda di come preferite chiamarlo. Il che significa che il dispositivo non vanta tutte le feature "rubate" agli smartphone che possiede Sense 2, focalizzandosi invece sulla misurazione dei dati biometrici dell'utente e sul tracking degli allenamenti effettuati e delle calorie consumate.

Tornano le misurazioni dello stress e del sonno, accurate quanto quelle di Sense 2 (che però costa 200 Euro in più), nonché la rilevazione del battito cardiaco sia durante gli allenamenti che a riposo, quella dell'ossigenazione del sangue e quella della temperatura cutanea. Tutti dati di cui Inspire 3, grazie all'app FitBit per smartphone, tiene costantemente traccia in uno storico facilmente consultabile dal telefono.

Non solo: la batteria di Inspire 3 è estremamente longeva e permette un tracking prolungato dei dati biometrici dell'utente, che può durare anche per un paio di settimane o più prima di necessitare di una ricarica. Inoltre, anche Inspire 3 garantisce un abbonamento di sei mesi a FitBit Premium, che dà il meglio proprio in combinazione con la smartband.



Anche il design di Inspire 3 convince a pieni voti. Il device è leggerissimo e comodo da indossare, al punto da sparire sul polso dopo aver allacciato il cinturino di silicone: lo stesso discorso vale anche per Sense 2, ma le ridotte dimensioni di Inspire 3 aiutano ulteriormente a renderlo poco invasivo nei confronti dell'utente.

Per di più, entrambi i device arrivano con due cinturini di diverse dimensioni già inclusi nella confezione, mentre altri possono essere acquistati sul sito web di FitBit. In aggiunta, anche Inspire 3 può essere completamente personalizzato a livello software, selezionando le app da installare sul dispositivo e l'ordine in cui esse vengono visualizzate, nonché quale quadrante viene mostrato dall'orologio, che pure presenta una modalità always-on (esattamente come quella di Sense 2, ma che sembra consumare molto meno viste le ridotte dimensioni del display).

Nel design di Inspire 3, però, si trova anche il suo principale difetto: la smartband ha uno schermo veramente piccolo, peraltro contornato da dei bordi molto spessi, che la UI scura del dispositivo tenta (inutilmente) di mascherare: sicuramente il form factor dipende dalla necessità di tenere basso il prezzo del device, ma forse FitBit avrebbe potuto osare con un display più grande e un prezzo leggermente più alto, pienamente giustificato dai sensori, dalla comodità d'uso e dal software del bracciale.