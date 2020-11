Fitbit Sense Recensione: tanti sensori e buona autonomia

Fitbit è una vera a propria garanzia tra i marchi che producono smartwatch e smartband per sportivi. L'azienda di San Francisco già nel 2007 è stata tra le prime a capire che gli indossabili sarebbero stati una parte importante del business della tecnologia di consumo.

Ora, con l'ultimo arrivo, il Sense, si va molto oltre quello che una volta era "solo" una piccola band con contapassi: dal GPS all'ECG, passando per il sensore di temperatura cutanea, il rilevatore dei livelli stress, i controlli integrati per la musica e gli assistenti vocali, il Sense è uno degli smartwatch più completi ed eleganti attualmente sul mercato.



Design

Il design del Sense riprende molto quello del Fitbit Versa 3, con un quadrante in acciaio a forma di quadrato smussato, mentre il retro della cassa ha un piacevole effetto satinato ed è realizzato in plastica. Come il Versa 3 non ha un tasto fisico, ma solo un sensore che rileva quando il dito viene posizionato per l'attivazione. Se dal punto di vista estetico questo è sicuramente un vantaggio, lo stesso non si può dire sul fronte pratico, dato che la mancanza di un tasto fisico potrebbe risultare scomoda in alcune situazioni, ad esempio durante l'attività sportiva.

Molto piacevole al tatto il cinturino in dotazione, disponibile in due dimensioni direttamente nella confezione di vendita, small e large, che rimane saldamente fisso al polso anche durante una corsa o una nuotata, senza dare alcun fastidio. Fitbit è disponibile in due colori, nero grafite con bordi color acciaio e "bianco lunare" con bordi effetto oro rosa, molto elegante.

Le dimensioni ridotte, sostanzialmente simili a quelle del Versa 3, rendono il Sense perfetto per qualunque polso, grazie anche al suo peso di soli 45 grammi con il cinturino.

Caratteristiche tecniche

Passando alla parte tecnica, il Sense ha un display da 1,58" AMOLED, protetto da un vetro Gorilla Glass 3, con funzionalità Always On e una risoluzione di 336x336 pixel: i colori sono vivaci e il nero è profondo, con una luminosità massima ideale anche all'aperto sotto la luce diretta del sole. Impressionante invece la dotazione di sensori: giroscopio, altimetro, accelerometro a 3 assi, GPS, sensore di luce ambientale, sensore ottico di rilevazione del battito cardiaco, sensori elettrici per elettrocardiogramma e EDA e sensore di temperatura cutanea. Ha anche un microfono, per ora utilizzabile solo per l'attivazione degli assistenti vocali e non per rispondere alle chiamate (che arriveranno in futuro tramite aggiornamento), e un altoparlante da 75 dB, oltre ovviamente al motore per la vibrazione.

L'innovazione migliore di questo modello è senza dubbio la durata della batteria, di 6 giorni. Ovviamente molto dipende dal tipo di utilizzo: se si avviano spesso allenamenti che prevedono l'utilizzo del GPS e di altri sensori o se si attiva l'always on display la durata si abbassa.

Interessante la possibilità di ricarica rapida: in 12 minuti è possibile caricare il Sense quanto basta per affrontare tutta la giornata.

Disponibile anche l'NFC, utile per pagare con FitBit Pay: il servizio di pagamenti della casa americana funziona bene, peccato solo per il numero limitato di banche che lo supportano in Italia.



Prova pratica

Come si è comportato il nuovo Fitbit Sense? Dopo una prima difficoltà iniziale, dovuta ad alcuni problemi risolti con un aggiornamento software, possiamo dire che il Sense funziona davvero bene per quanto riguarda il tracciamento degli allenamenti. Il GPS è preciso, così come il sensore per il battito cardiaco, mentre gli accelerometri rilevano con accuratezza i movimenti, ad esempio lo stile di bracciata durante il nuoto.

Non certamente essenziali, ma potenzialmente interessanti, le funzioni di rilevamento EDA Scan, che analizza l'attività elettrodermica e misura lo stress, e il sensore di temperatura cutanea, che monitora eventuali cambiamenti di temperatura durante la notte. La vera innovazione rispetto al Versa 3 però è l'integrazione dei sensori per l'elettrocardiogramma, testati in uno studio clinico per dare risultati più accurati.

Fitbit PremiumInclusi con Fitbit Sense ci sono in omaggio sei mesi di abbonamento gratuito a Fitbit Premium. Grazie a questo servizio si potrà accedere a programmi di allenamento personalizzati in base ai propri obiettivi, oltre a consigli e suggerimenti su come migliorare la propria forma fisica, il sonno e gestire lo stress grazie a centinaia di esercizi guidati per lo sport e per il rilassamento. Un upgrade dell'app che non vale 9,99 euro al mese, ma sei mesi di prova gratuita sono un'offerta interessante per capire le funzionalità complete del mondo Fitbit.

Come abbiamo già detto l'assenza di un tasto fisico si fa sentire, soprattutto durante l'attività sportiva: comoda invece la possibilità di impostare funzioni rapide proprio in base alle diverse pressioni del sensore. Il controllo della musica funziona in maniera eccellente anche con Apple Music e Spotify, mentre la possibilità di attivare Alexa è interessante, anche se ancora poco integrata con il software interno. Punto dolente del Fitibit Sense è purtroppo il touchscreeen, che per ora è molto poco reattivo, provocando un fastidioso lag quando si tocca lo schermo ed è necessario attendere qualche attimo prima che si aggiorni. Il problema è già noto agli sviluppatori, che stanno lavorando per risolverlo grazie ad un aggiornamento software, che speriamo migliori anche la fluidità del sistema operativo.

Le notifiche, una volta collegato il Sense via Bluetooth allo smartphone, arrivano in maniera precisa e immediata sia per i messaggi che per le chiamate, anche se purtroppo attualmente non c'è ancora la possibilità di rispondere in alcun modo.

Per quanto riguarda invece l'App, Fitbit ha mantenuto quella già utilizzata in passato, grazie alla quale è possibile monitorare quasi ogni parametro della propria attività giornaliera, dai passi al sonno, fino al ciclo mestruale e ai cambiamenti di umore. Comoda la possibilità di collegare altri account per lo sport, come ad esempio Endomondo.