Focal Listen Recensione: cuffie con cavo per un audio di qualità su smartphone

Focal-JMlab è un noto produttore di prodotti audio di fascia alta fondato in Francia nel 1979.

Questa azienda vanta nella sua gamma speaker di vario genere come l'avanzata serie UTOPIA e diversi modelli per l'Home Theatre. Non mancano inoltre sofisticate soluzione professionali, per il Car Audio e numerose cuffie e auricolari in ear.

Dopo la recensione dell'edizione limitata a marchio Assassin's Creed: Origins delle Focal Listen Wireless vi proponiamo oggi la prova del modello dotato di cavo.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche delle Focal Listen.

Focal Listen: Premium Mobile Headphones



"Premium Mobile Headphones" è così che Focal definisce le sue Listen: cuffie di qualità pensate per essere collegate principalmente a dispositivi mobili.

Un modello che si presenta con un design classico ed elegante, ma senza particolari innovazioni stilistiche. Spicca comunque la verniciatura, che ricorda l'alluminio, presente nella parte esterna dei padiglioni, realizzati in plastica, con una morbida imbottitura interna in pelle.

Plastica nera che viene anche impiegata nella parte esterna dell'archetto, rivestito internamente in gomma e nel meccanismo che consente di ripiegare le cuffie e adattarle alle dimensioni della nostra testa.

Passando alle dimensioni, le Listen misurano 239 X 212 X 111 mm per un peso di 273 grammi.

Queste cuffie possono essere collegate ad una sorgente analogica tramite un cavo dotato di due jack da 3,5 mm, lungo 1.4 metri. Cavo che ospita il microfono ed un unico pulsante rotondo, di buone dimensioni, utile alla gestione della riproduzione audio e delle chiamate e per impartire comandi vocali a Siri e a Google Assistant; cavo inoltre dotato di un sistema di aggancio alle cuffie.

Concludiamo con la confezione che include una custodia morbida per il trasporto delle Listen, un piccolo manuale anche in italiano ed un adattatore a due punte per aerei.

Caratteristiche tecniche, prestazioni audio e prezzo

Le Focal Listen sono cuffie ripiegabili, circumaurali, chiuse dotate di driver da 40 mm in Mylar/Titanio, con una gamma di frequenza da 15 Hz a 22 kHz, un'impedenza di 32 ohm, distorsione (THD) <0,4% @ 1 KHz / 100db SPL e una sensibilità di 122 dB SPL a 1 kHz.

Occupiamoci ora delle prestazioni di queste cuffie; abbiamo testato le Listen con vari generi musicali ascoltando brani in diversi formati, dai classici MP3 allo streaming di Spotify, passando per i CD Audio e album ad alta risoluzione. La valutazione in generale è decisamente positiva con un suono morbido, caldo e piacevole, che non affatica anche dopo molte ore di ascolto. Un audio inoltre potente e abbastanza dettagliato con un'ottima e naturale riproduzione delle frequenze alte e medie, che risultano ben equilibrate. Decisamente positiva anche la valutazione dei bassi sempre ben presenti, ma mai esagerati o predominanti sulle altre frequenze. Le Focal Listen garantiscono inoltre una riproduzione naturale della voce e buone performance anche con film e videogiochi.

Buone le prestazioni del microfono durante le chiamate.

Davvero ottima inoltre l'insonorizzazione, con le cuffie in grado di isolarci quasi completamente dall'ambiente esterno.

In merito all'ergonomia, le Listen sono adatte anche per lunghe sessioni di ascolto risultando comode da indossare per molte ore; buona la costruzione generale, ricordiamo però la realizzazione in plastica dell'archetto con parte interna in gomma; infine poco visibili i simboli "L" e "R".

Le Focal Listen possono essere acquistate ad un prezzo di listino di 199 euro.