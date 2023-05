Google Pixel 7a recensione: il Pixel per tutti che si usa anche a una mano

La storia degli smartphone Google Pixel è sicuramente costellata di luci e ombre, con modelli che neppure sono stati venduti ufficialmente nel nostro Paese, a partire dal 2021 però - ovvero dal lancio commerciale di Pixel 6 e Pixel 6 Pro - qualcosa è cambiato. La società di Mountain View ha iniziato a produrre chip proprietari e il Google Tensor ha fatto fare ai terminali Big G un enorme salto in avanti in termini di esperienza e prestazioni.

Da quel momento Google sembra non sbagliare un colpo, anche il Pixel 6a lanciato a maggio 2022 (la nostra prova del Google Pixel 6a) ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nella fascia media, ora però - arrivati a maggio 2023 - è il momento di replicare quel successo nella medesima fascia. Stiamo testando in anteprima già da qualche tempo il nuovo Google Pixel 7a e siamo pronti a raccontarvi tutto in termini di esperienza d'uso.



Gli assi nella manica del Google Pixel 7a: Tensor 2 e Android 13

Del Google Pixel 7 abbiamo parlato in maniera dettagliata nella nostra prova di ottobre 2022 (la recensione del nuovo Google Pixel 7), lo stesso abbiamo fatto con la prova del Google Pixel 7 Pro uscita nello stesso periodo - e gli ottimi risultati ottenuti dai due smartphone hanno innegabilmente alzato l'hype nei confronti del 7a, che nelle premesse avrebbe dovuto garantire ottime caratteristiche a un prezzo di listino accessibile.

Ebbene, senza grandi giri di parole, possiamo sicuramente dirvi che Google è riuscita nell'intento di lanciare un terminale dal rapporto qualità/prezzo eccezionale, anche se ovviamente non manca qualche piccolo compromesso di cui parleremo a breve. Il nuovo Pixel 7a vanta uno schermo da 6,1 pollici con proporzioni 20:9 (dunque stretto ma molto alto) che raggiunge i 90 Hz. Si tratta di un OLED FHD+ da 1080 x 2400 pixel da 429 PPI, rispetto ai fratelli maggiori significa dunque che offre dimensioni leggermente più compatte, un'ottima notizia per chi cerca un Google Pixel ancora più tascabile da utilizzare in emergenza anche con una sola mano - abbiamo infatti 152 mm di altezza, 72,9 mm di larghezza e 9 mm di profondità per 193,5 grammi di peso.

Un display che ci ha sicuramente convinto per le principali operazioni quotidiane anche se la sua temperatura colore di default tende forse a virare un po' troppo verso i toni freddi; sul fronte dei colori abbiamo due preset, Naturali o Adattivi, con il primo che rende l'intero sistema operativo un po' "spento", mentre l'altro spinge in maniera decisa sulla saturazione.



Per il pubblico a cui parla il Pixel 7a i colori Adattivi vanno più che bene, fate attenzione però se avete intenzione di utilizzare il telefono per l'editing avanzato di foto o video (per questo uso è sicuramente meglio andare verso altri dispositivi).

Al di là delle dimensioni di schermo e dispositivo, i materiali in generale sono di buona qualità anche se tendono a registrare moltissime impronte, inoltre la fascia sporgente che contiene fotocamere e flash tende a raccogliere un po' troppa polvere, dunque preparatevi a pulire spesso il vostro Pixel 7a.

Continuando ad analizzare la scheda tecnica e guardando in particolare alla RAM, se avete amato il Pixel 6a su questo nuovo 7a Google fa ancora meglio e passa dai 6 GB agli 8 GB, pareggiando in sostanza il Pixel 7. Davvero un'eccellente notizia anche se i 12 GB del Pixel 7 Pro danno in ogni caso maggiori garanzie in termini di affidabilità, sul 7a infatti può succedere che un'app risvegliata dal background dopo pochi minuti dalla sua chiusura debba ricaricare tutti i suoi dati. Nonostante questo le prestazioni fornite dalla combo Tensor 2 più 8 GB di RAM LPDDR5 restano eccezionali per un telefono dal costo relativamente contenuto come il Pixel 7a.



Rispetto a tanta concorrenza gli smartphone della famiglia Pixel hanno la possibilità di offrire un'esperienza "pura" di Android, con Google che ora costruisce in casa sia hardware che software. Il 7a arriva munito di Android 13 e patch di sicurezza già aggiornate a maggio 2023, abbiamo insomma a disposizione tutte le ultime funzioni software di casa Google e un'ottimizzazione eccezionale - che per certi versi assomiglia sempre più a quella offerta da Apple sui suoi dispositivi.

Pixel 7a sarà inoltre uno dei primi smartphone del mercato - assieme ad alcuni dei suoi fratelli - a guadagnare Android 14 una volta che il software sarà rilasciato pubblicamente (Google rilascia la prima beta pubblica di Android 14), mentre produttori terzi che solitamente personalizzano il software con funzioni aggiuntive e personalizzate rimarranno con Android 12 o 13 per molto più tempo (mentre già si sperimenta Android 14 in beta, Android 13 ad aprile 2023 è in funzione soltanto sul 12,1% dei dispositivi Android in circolazione). Chi dunque brama la migliore esperienza Android possibile, la più aggiornata, anche con il Pixel 7a avrà di che godere.



Novità e compromessi del Pixel 7a

Certo i margini di miglioramento non mancano, nonostante le migliorie apportate a Mountain View: rispetto al 6a questo nuovo Pixel 7a guadagna anche la ricarica wireless Qi, un ottimo plus per la batteria da 4.385 mAh (4.300 mAh minimo) che con un uso leggero riesce a garantirvi parecchie ore di autonomia.

Google ne dichiara addirittura oltre 24 e in alcune condizioni è effettivamente possibile scollegare il telefono dalla rete al mattino e ricaricare la batteria il giorno successivo.

Tutto dipende, come al solito, dall'uso che fate del dispositivo: con un utilizzo intenso potrebbe essere anche necessario ricaricare a metà giornata. Fra le situazioni più energivore che abbiamo incontrato dobbiamo segnalare l'utilizzo di Android Auto Wireless: il collegamento è impeccabile, tutto funziona a dovere, il 7a però si riscalda tantissimo e perde circa il 25% di carica ogni 100 minuti (nel nostro caso con Waze e streaming di Apple Music in uso).

Appoggiando il telefono sul pad di ricarica del nostro Defender 90 non siamo riusciti a ricaricare la batteria durante l'utilizzo di Android Auto, segno che il consumo è stato comunque superiore ai Watt della ricarica, per arginare il drenaggio della batteria abbiamo dovuto connettere un classico cavo, anche se la ricarica è stata estremamente lenta.



Su questo fronte, al di là dell'uso di Android Auto wireless che potrebbe interessare a un numero limitato utenti, tocchiamo in ogni caso un tasto dolente del Pixel 7a. Google dichiara di aver implementato la "ricarica veloce" sul dispositivo, il valore ufficiale però raggiunge soltanto i 18 W; con caricatori da muro fino a 15 W abbiamo infatti riscontrato una ricarica abbastanza lenta, da 2 a 4 ore, è possibile invece attivare la "ricarica veloce" utilizzando caricabatterie da muro da almeno 30 W, in questo caso dal 35-40% ci vuole poco più di un'ora per raggiungere il 100%, dunque la velocità di ricarica non è uno dei punti forti del 7a - ma Google doveva pur scendere a qualche compromesso.

Nessun problema invece con il modem integrato che gestisce 5G e WiFi: con la nostra Gigabit casalinga abbiamo raggiunto i 645 Mbps in download. Ci aspettavamo grandi compromessi anche sul comparto fotocamere ma siamo stati piacevolmente smentiti.



La fotocamera avanzata di Google

Il Google Pixel 7a vanta due fotocamere differenti con stabilizzazione ottica ed elettronica dell'immagine, una grandangolare Quad PD Quad Bayer da 64 MP e una ultrawide da 13 MP. Certo non aspettatevi gli stessi identici sensori di 7 e 7 Pro: rispetto al sensore principale da 1/1,31" dei fratelli maggiori, il Pixel 7a monta un sensore da 1/1,73" con campo visivo da 82 gradi, mentre l'apertura è da f/1,89, dunque abbiamo un pizzico di luce in meno rispetto all'f/1,85 di 7 e 7 Pro.

Google però riesce in qualche modo a ridurre il gap hardware con l'eccezionale software di Android 13 stock. La stabilizzazione dell'immagine funziona in maniera egregia e anche camminando siamo riusciti ad avere immagini stabili e nitide. Il 7a infatti include tutte le caratteristiche base della fotocamera Google, pensiamo alla Gomma Magica, alla Foto Notturna, all'Esposizione Lunga, alla Luce Ritratto, al Viso Nitido e a tanto altro. La fotocamera stock permette anche di salvare file RAW+JPEG, al target a cui si rivolge il Pixel 7a però la qualità dei JPG andrà più che bene.

Proprio grazie a tutte le implementazioni software di Google, sarà molto facile ottenere JPG "punta e scatta" di eccellente fattura rispetto a file RAW che invece escono in maniera molto "grezza" e necessitano di una pesante lavorazione. Abbiamo però ricordato anche in apertura che il 7a non nasce certo per l'editing fotografico più spinto, non tanto per il processore ma più per il display e la fotocamera. Nonostante questo le fotografie prodotte dal 7a sono di buona qualità, perfette per congelare i vostri momenti migliori - anche sfruttando la ultrawide (che qualitativamente è qualche gradino al di sotto della fotocamera principale) oppure lo zoom digitale 2x.

Per gli amanti del genere: la fotocamera principale del Pixel 7a è adatta anche alla food photography, poiché la messa a fuoco avviene in maniera semplice e ravvicinata (se siamo troppo vicini il telefono ci consiglia di allontanarci) e la sfocatura posteriore è omogenea. Nulla da eccepire neppure con la Front Camera da 10.8 MP, con la quale abbiamo svolto con successo anche diverse videochiamate di lavoro con Google Meet oltre a "foto selfie ricordo".



Un audio (bluetooth) di alta qualità

Dobbiamo poi lodare la parte audio del Pixel 7a, che offre caratteristiche avanzate anche per gli utenti più esigenti. Gli speaker del telefono hanno un volume discreto, non garantiscono però un audio eccessivamente pulito a volume alto e i bassi sono del tutto assenti, è però connettendo delle cuffie di qualità che il discorso cambia. Con dispositivi compatibili, il 7a permette l'erogazione di Audio HD tramite bluetooth, sfruttando così codec davvero avanzati.



In particolare, per i più smanettoni, i Controlli Sviluppatore permettono di utilizzare persino il codec LDAC a 300/600/900 kbit/s oppure aptX HD (max 32 bit/96 kHz), significa che se avete file FLAC di proprietà oppure abbonamenti a servizi in streaming con file ad alta definizione Lossless potete godere in cuffia di una qualità del suono eccezionale anche senza l'utilizzo di fili (del resto il jack da 3,5 mm è del tutto assente sul Pixel 7a).

Per raccontarvi un paradosso, utilizzando una cuffia Sony WH-1000XM4 compatibile con Audio HD i file Lossless Hi-Res di Apple Music si sentono molto meglio su Pixel 7a che su iPhone 14 Pro grazie alla possibilità di sfruttare il codec LDAC a 900 kbit/s - cosa invece non permessa da Apple che continua a preferire l'AAC per la sua maggiore versatilità.



Quasi superfluo aggiungere che la trasmissione di Audio HD va a consumare maggiormente la batteria, soprattutto se scarichiamo la musica Hi-Res in streaming, gli utenti più esigenti però apprezzeranno di sicuro l'alta qualità dei più avanzati codec Bluetooth messi in campo da Google, non alla pari ma comunque vicina a ciò che può fare una classica trasmissione dati via cavo.



Il prezzo di Google Pixel 7a

Arrivati a questo punto non ci resta che affrontare il capitolo prezzo: come abbiamo visto nel corso di questo articolo rispetto al 6a sono state implementate parecchie novità hardware, dal Tensor 2 di nuova generazione arriviamo alla ricarica wireless, allo schermo a 90 Hz, ai 2 GB di memoria RAM in più, questo però ha fatto lievitare il prezzo di 50 euro.

Il nuovo Google Pixel 7a viene infatti proposto al lancio a 509 euro, un prezzo in ogni caso eccezionale rispetto a ciò che lo smartphone vi permette di fare, a partire dall'impagabile possibilità di utilizzare l'esperienza più pura di Android (comprese anche tutte le feature di sicurezza e privacy offerte da Android 13) con 5 anni di aggiornamenti garantiti. Inoltre siamo sicuri che lo street price renderà molto presto questo telefono un assoluto best buy fra i 400-450 euro, del resto già oggi Pixel 7 e Pixel 7 Pro possono essere facilmente acquistati a 50-100 euro in meno rispetto al loro prezzo di listino.