Google Pixel 8 Recensione: l'IA vince ancora sulla potenza bruta

L'intelligenza artificiale non è certo una novità in ambito smartphone, dato che soluzioni di questo tipo vengono utilizzate da lungo tempo soprattutto a livello fotografico. Tuttavia, nell'anno di ChatGPT e della cosiddetta rivoluzione IA, Google non poteva restare a guardare, rinnovando quanto di buono già fatto con Pixel 7 e puntando in maniera ancora più convinta in questa direzione con Pixel 8.

Su queste pagine potete già trovare la recensione di Google Pixel 8 Pro, ma nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di mettere alla prova anche la variante base Pixel 8. Quest'ultima rappresenta il punto di ingresso della serie, proponendo un prezzo aggressivo di 799 euro su Amazon per il modello da 128GB, ovvero quello che abbiamo utilizzato per la prova.



Uno smartphone maneggevole e di pregevole fattura

Il design di Pixel 8 non va a stravolgere quanto già visto in passato con Pixel 7, presentando una fascia sul retro che include i classici due sensori fotografici e gli immancabili microfono e flash.

Il focus posto sull'usabilità è importante: pur avendo una sporgenza non di poco conto, il modulo fotocamere consente comunque di utilizzare stabilmente lo smartphone quando posto su una superficie piana. I materiali utilizzati sono di pregevole fattura, dalla backcover in vetro Corning Gorilla Glass Victus all'utilizzo dell'alluminio per il frame. Tra l'altro, nel caso della scocca si fa riferimento a materiale riciclato al 100%.

Google sta dunque ponendo ampia attenzione al tema ambientale, diversificando la produzione dei suoi smartphone. Ad esempio, dal 2024 Pixel 8 sarà la prima gamma di smartphone di BigG prodotta anche in India. Tornando al dispositivo, quest'ultimo offre una maneggevolezza invidiabile, grazie a un peso di 187 grammi, nonché a delle dimensioni pari a 150,5 x 70,8 x 8,9 mm. Solo un appunto sulle ditate trattenute dal retro in vetro: un po' troppe per i nostri gusti.



Certo, non siamo davanti a un dispositivo definibile compatto nel senso stretto del termine (o perlomeno valido fino a qualche anno fa), ma per gli standard attuali si tratta di dimensioni non esagerate, cosa che può sicuramente rappresentare un punto a favore per uno smartphone.

Lo stesso vale per la certificazione IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere, un plus non di poco conto.

Un aspetto che non ci ha convinto del tutto in merito al look di Pixel 8 è la colorazione Nero ossidiana del sample che abbiamo ricevuto, che secondo noi non rende giustizia allo splendido design di Pixel 8.

Tuttavia, le colorazioni Black sono sempre ampiamente apprezzate dal pubblico, mentre una mente un po' più creativa può comunque affidarsi alle altre varianti disponibili sul mercato, scegliendo tra i modelli Grigio verde e Rosa. Insomma, la possibilità di scelta non manca.

Arrivando al frontale dello smartphone, troviamo in alto un foro per la fotocamera pensato per non arrecare troppo fastidio durante la riproduzione dei contenuti multimediali, che viene anche avvolto da un cerchio luminoso all'accensione del display. Nella zona bassa di quest'ultimo risiede inoltre il rapido sensore digitale, affiancato tra l'altro dal comodo riconoscimento del volto.



Passando al tour dei lati, sulla destra risiedono bilanciere del volume e pulsante d'accensione, mentre in alto troviamo un microfono. Sulla sinistra fa invece capolino il carrellino della SIM (singola nanoSIM, perché il Dual SIM può avvenire solamente tramite eSIM), mentre in basso si trovano altoparlante, microfono e porta USB-C (niente uscita video).

Quanto alla confezione di vendita, la proposta di Google è essenziale anche quest'anno: lo smartphone arriva con un adattatore USB-A/USB-C e un cavo USB-C da un metro. Ci sono poi la classica manualistica e la spilla per l'estrazione del vano SIM, ma come ormai spesso accade, vista anche la questione ambientale, è assente un qualsivoglia caricabatterie. Ricordiamo che un alimentatore Google USB-C da 30W costa 29 euro tramite il portale ufficiale. Per la nostra prova abbiamo ricevuto anche una comoda custodia Pixel 8 Case in colorazione Grigio antracite, che però viene venduta separatamente a un costo di 39,99 euro, sempre sul Google Store.

Se siete soliti fare uso di cover per i vostri smartphone, questa soluzione potrebbe fare al caso vostro.



Tra processore proprietario e intelligenza artificiale

I più appassionati con ogni probabilità sapranno già che sotto la scocca c'è il nuovo processore proprietario Tensor G3, affiancato dal coprocessore di sicurezza Titan M2, da 8GB di RAM LPDDR5X e nel caso del nostro sample da 128GB di memoria interna UFS 3.1 (non espandibile, ma in commercio esiste un modello da 256GB, venduto a un prezzo di listino di 859 euro).

Nonostante i soddisfacenti risultati in ambito benchmark, che durante la nostra prova si sono tradotti in 1.084.309 punti su AnTuTu Benchmark v.10.1.0 (nonché 1.686 punti in single-core e 4.330 punti in multi-core su Geekbench 6), la definizione di mostro prestazionale non è esattamente corretta per Pixel 8.

L'obiettivo dichiarato con questo chip è infatti più che altro quello di consentire all'utente di usufruire al meglio di tutte le funzioni IA del caso, che approfondiremo meglio in seguito. Detto questo, le performance sono in linea con la fascia alta. Nella media l'autonomia: per quanto una persona alla ricerca di un battery phone potrebbe voler guardare altrove, Pixel 8 ci ha sempre portato a fine giornata senza troppi problemi. La batteria da 4575 mAh non è esattamente al top del mercato, ma risulta comunque in grado di convincere molti, considerando anche la presenza di diverse opzioni di risparmio energetico che contribuiscono sicuramente a migliorare la situazione.

A far storcere di più il naso è invece la ricarica via cavo fino a 27W, aspetto che per un certo tipo di utente può fare la differenza. Per intenderci, una ricarica dallo 0% al 100% può richiedere poco più di 75 minuti. In ogni caso, non manca la ricarica wireless fino a 18W.



Ben poco da recriminare, invece, per lo schermo Actua OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate fino a 120Hz, aspect ratio 20:9, protezione Corning Gorilla Glass Victus, supporto all'HDR e luminosità massima fino a 2000 nit, che convince sotto tutti i punti di vista.

I colori sono ben bilanciati e la luminosità massima è davvero ottima. Il foro per la fotocamera è delle giuste dimensioni e non va a interferire troppo con la visione di contenuti multimediali, per i quali c'è anche il supporto ai DRM Widevine L1 per il Full HD su piattaforme streaming come Netflix.

L'esperienza multimediale viene completata da un buon set di altoparlanti stereo. C'è poi l'Always-On, che tra l'altro risulta ampiamente personalizzabile, considerato il numero di opzioni software offerte al giorno d'oggi lato Android per mettere mano alla schermata di blocco. Al netto di questo, l'altro reparto su cui non si può dire nulla a Google è la connettività, al netto della già citata questione del Dual SIM esclusivamente tramite eSIM che potrebbe non andare giù esattamente a tutti.

Nonostante ciò, non mancano all'appello Wi-Fi 7, 5G, NFC e Bluetooth 5.3.



Se c'è un comparto in cui negli ultimi anni Google si è letteralmente sbizzarrita sui suoi smartphone è certamente quello fotografico. Non sorprende dunque che anche con Pixel 8 la compagnia abbia puntato su questo aspetto, proseguendo sulla strada dell'intelligenza artificiale applicata ai due sensori posteriori, che tanto sta dando soddisfazioni nell'ultimo periodo.

Ecco quindi che vengono messe da parte tutte quelle lenti secondarie, ritenute per certi versi inutili da un buon numero di appassionati del settore, lasciando spazio a un sensore principale da 50MP (Octa PD wide camera, f/1.68, 82 gradi, Super Res Zoom fino a 8x), nonché a una lente ultrawide da 12MP (f/2.2, autofocus, 125,8 gradi). Al resto ci pensa l'IA, offrendo funzionalità interessanti, tra cui spicca sicuramente Scatto Migliore: con questa opzione, lo smartphone andrà alla ricerca della persona al centro dello scatto all'interno della memoria, così da passare in rassegna tutte le espressioni facciali raccolte nel tempo per poter applicare la migliore a una foto uscita non troppo bene. In altre parole, niente più occhi chiusi o smorfie nelle foto di famiglia, dato che è possibile scegliere la porzione di scatto migliore per ogni persona.



Immancabile l'ormai famosa Gomma Magica, che consente di rimuovere gli oggetti che "disturbano" la scena, semplicemente selezionandoli e facendo fare all'IA il suo lavoro. Che si tratti di un estraneo dietro a un selfie o di un albero di troppo, Pixel 8 può rimuoverlo per mettere in risalto i soggetti coinvolti, sia mantenendo lo sfondo che eventualmente sfocandolo mediante apposita successiva opzione.

Quasi superfluo ricordare la presenza di funzioni già disponibili da tempo come Astrofotografia, mentre a livello video la registrazione può avvenire fino a 4K/60fps, anche se consigliamo di scendere con la risoluzione per ottenere il massimo lato stabilizzazione. L'intelligenza artificiale entra comunque in gioco anche in questo caso, potendo migliorare, ad esempio, le acquisizioni in contesti notturni e... l'audio!

Sì, Google ha tirato fuori anche una Gomma Magica Audio, che permette di eliminare rumori di disturbo, come ad esempio quello del vento, in pochi e semplici tap. Questa modifica del contenuto può essere effettuata dopo che il video è stato registrato, visto che l'opzione compare direttamente in fase di modifica su Google Foto.



Insomma, le opzioni IA lato editing sono importanti, ma come scatta Pixel 8 all'atto pratico? La risposta è semplice: bene in tutti i contesti di luce, grazie anche a una modalità Foto notturna che consente effettivamente di migliorare in modo importante i risultati un po' in tutti i contesti.

L'unico aspetto che fa storcere il naso è rappresentato dalle grandangolari, che lasciano un po' a desiderare dal punto di vista della resa. Inoltre, il massimo zoom a cui si può aspirare con Pixel 8 è 8x, dunque non aspettatevi risultati in linea con quanto offerto invece da Pixel 8 Pro.

Discreta la fotocamera anteriore da 10,5MP (Dual PD, f/2.2, 95 gradi), che non convince del tutto ma riesce comunque a dare buone soddisfazioni in contesti di luce non troppo complicati.

In definitiva, lo smartphone è sicuramente in grado di soddisfare un ampio numero di utenti in ambito fotografico. Per maggiori dettagli, potreste però voler dare un'occhiata anche ad alcuni scatti non compressi presenti nella nostra cartella Drive dedicata a Google Pixel 8.



7 anni di aggiornamenti software con Feature Drop

Il sistema operativo di Pixel 8 è immancabilmente Android 14, che al momento in cui scriviamo dispone delle patch di sicurezza di ottobre 2023.

Nel nostro approfondimento su Android 14 abbiamo già elencato diverse novità della più recente major release del robottino verde ma, come potrete immaginare, un po' tutto ruota attorno all'IA.



Per intenderci, c'è la possibilità di generare sfondi tramite l'IA generativa, nonostante per il momento sia possibile unicamente seguire degli schemi predefiniti per dare un input testuale all'IA (non è possibile scrivere una frase intera da zero, quindi le possibili scelte sono limitate).

Un appunto da fare è che funzioni IA come quella per generare gli sfondi richiedono una connessione a Internet attiva per funzionare. C'è poi una maggiore personalizzazione in generale: basti pensare alla possibilità di "mettere mano" alla schermata di blocco, aggiungendo delle apposite scorciatoie personalizzate.

Certo, alcune feature interessanti non sono ancora disponibili nella nostra lingua, ma il quadro è comunque già interessante sin da ora.



Insomma, la soluzione software di Google non delude di certo a livello di funzionalità disponibili, così come non abbiamo mai avuto problemi in termini di fluidità di sistema durante la nostra prova.

Ciò che non passa di certo inosservato è il supporto software promesso da Google: 7 anni di major release, patch di sicurezza e Feature Drop. Sì, tecnicamente si arriva fino al 2030. C'è inoltre la questione hardware, dato che la società di Mountain View promette di mantenere in commercio parti di ricambio per lo stesso periodo di tempo tramite iFixit. Difficile pensare che saranno in molti a tenere in funzione uno smartphone Android per 7 anni, ma la proposta di Google può indubbiamente risultare allettante per più di qualcuno.



Al netto di questo, le funzionalità software coinvolgono anche il gaming, vista la presenza di un apposito pannello di gioco. In realtà le possibilità offerte da quest'ultimo sono limitate rispetto a quanto visto con altri dispositivi, dato che di fatto si tratta della soluzione integrata di Google Play Services (che consente dunque di trasmettere su YouTube Live, avere un contatore degli FPS, registrare il gameplay, attivare una modalità Non disturbare e poco altro). Tuttavia, sono le prestazioni a contare in questi casi: pur non ponendo il focus principale su questo ambito, Pixel 8 risulta comunque in grado di fornire buone soddisfazioni.



Un titolo casual come Call of Duty Mobile riesce tranquillamente a divertire con Qualità grafica su Molto Alta e Frequenza di fotogrammi su Max. È però più che altro la temibile prova con Diablo Immortal, titolo maggiormente esoso in termini di risorse, a mettere in mostra il quadro generale, visto che il gioco di Blizzard Entertainment gira con risoluzione Alta a 30FPS, anche se è bene giocare un po' con le opzioni per ottenere un'esperienza più stabile.

Le prestazioni non al top del mercato si fanno notare in un contesto di questo tipo, ma in linea generale siamo su risultati in grado di convincere un'ampia fetta di pubblico.

Inoltre, anche il sistema di raffreddamento di Pixel 8 non è esattamente al top, dato che lascia trasparire ogni tanto il calore al tatto. Tuttavia, non si tratta di nulla di trascendentale e le temperature rimangono assolutamente nella norma.