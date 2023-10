Google Pixel 8 Pro Recensione: un top di gamma in tutto, anche nel prezzo

Lo scorso anno Google ha fatto il colpaccio. Come abbiamo visto nella recensione del Pixel 7 Pro è riuscita a proporre un'alternativa senza nulla da invidiare agli altri top di gamma a un prezzo inferiore, solo 899 euro. Una cifra bassa per l'offerta tecnologica che portava in dote, offerta che ritroviamo oggi migliorata nel Pixel 8 Pro. Parliamo di miglioramenti perché le differenze ci sono ma non sono certo abissali, nonostante questo il prezzo è salito a 1099 euro, duecento euro in più.

Sia chiaro, Pixel 8 Pro li vale tutti se confrontato al resto del mercato, ma in un momento storico in cui anche Apple abbassa i prezzi ci saremmo aspettati un aumento leggermente più contenuto. Prezzi a parte, Pixel 8 Pro punta molto sull'IA per differenziarsi dagli altri, grazie a una serie di funzioni davvero particolari, che danno un assaggio di futuro ma che devono ancora essere affinate.

Design nel segno della continuità, ed ecco il sensore per la temperatura

Google ha preso il design dello scorso anno e ha apportato piccole modifiche estetiche, a partire dalla finitura della backcover, divenuta opaca. Un vantaggio non da poco contro le ditate, che nel nostro sample di prova sono visibili solo nel modulo fotografico in metallo.

La presa dello smartphone è stata modificata con l'introduzione di bordi leggermente curvi e meno squadrati. Con un peso di 213 grammi e uno spessore di 8.8 mm non è certo una piuma, ma nei top di gamma ormai siamo abituati a queste dimensioni che non sono un problema.

Sul fronte resistenza troviamo la certificazione IP68 contro liquidi e polvere, oltre al vetro Gorilla Glass Victus 2 a coprire la backcover. Nella parte bassa è installata la porta USB C 3.2, senza uscita video, mentre sul retro troviamo un piccola sorpresa nel modulo fotografico, un sensore aggiuntivo per misurare la temperatura degli oggetti che ci circondano, un vero e proprio termometro. Perché è stato inserito? Non lo sappiamo, si tratta di un'aggiunta che rischia di essere utilizzata un paio di volte per divertimento per poi essere abbandonata.



Ci sono due cose che non mi sono piaciute del Pixel 8 Pro. La prima, ma questa è tutta una questione di abitudine, è il posizionamento del bilanciere del volume sotto al tasto di accensione, che mi ha portato spesso a confonderli. La seconda invece è la delicatezza del frame in alluminio che racchiude le fotocamere.

Ho utilizzato il telefono per poco più di dieci giorni senza cover, in questo periodo non ha mai preso colpi e non è mai caduto, nonostante questo è comparsa piccola sbeccatura nella parte bassa. In un primo momento ho pensato a una disattenzione mia, cosa che può comunque essere successa, ma sono emerse diverse segnalazioni sulla delicatezza di questo elemento, per cui se comprate un Pixel 8 Pro utilizzatelo sempre con la cover fin dai primi giorni.

Schermo eccezionale e sistemi di sblocco per ogni occasione

Google ha scelto un display da 6.7 pollici OLED LTPO da 6.7 pollici, con risoluzione di 2992x1344 pixel, refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e luminosità massima di ben 2400 Nit. La risoluzione è impostata di default a 2244x1008 pixel, una scelta fatta per contenere i consumi. Si vede? In realtà sì ma bisogna prestare molta attenzione al contorno delle icone, diciamo che se non ci si mette apposta ad osservare non si nota minimamente. Per il resto si tratta un ottimo schermo, tra i migliori in circolazione, per di più piatto per cui sfruttabile in tutta la sua interezza.

Sorprese arrivano invece dai sistemi di sblocco. Oltre al classico sensore per le impronte c'è anche un riconoscimento del volto unico nel suo genere, che sfrutta una combinazione tra la fotocamera frontale, il processore Tensor G3 e il processore di sicurezza Titan M2, insieme al Machine Learning, per creare uno sblocco con il viso talmente sicuro da essere abilitato anche ai pagamenti.

Apple usa il Face ID che ha un hardware dedicato per svolgere questo compito, Google riesce a farlo con una semplice fotocamera frontale senza rilevazione 3D del volto hardware. Un novità davvero incredibile, che ha solo un difetto, non funziona bene quando c'è poca luce, ma in questi casi basta utilizzare la classica impronta digitale.

Il processore Tensor G3 è figlio dei nostri tempi

La ricerca della pura potenza su smartphone può prendersi una pausa, almeno per quello che è l'ecosistema software attuale. Apple ha giustificato la forza bruta dei suoi iPhone 15 Pro puntando sul gaming tripla AAA e sulla creazione di contenuti professionali, Android invece non sembra avere piani che indichino una spinta in questo senso, almeno sul fronte videoludico.

Ecco quindi che Google ha scelto una via differente con il processore Tensor G3, puntando sull'intelligenza artificiale. Certo la promessa di uno smartphone in grado di gestire compiti complessi con l'intelligenza artificiale in locale rimane solo sulla carta, molti dei servizi legati all'IA per funzionare devono avere accesso a server esterni.

Le prestazioni nell'utilizzo quotidiano non fanno rimpiangere lo Snapdragon 8 Gen 2, anche nel gaming non ci sono problemi di sorta, così come nelle applicazioni più spinte a livello di richieste di risorse computazionali. Rispetto al processore di Qualcomm lo si sente scaldare più spesso, ma mai a livelli fastidiosi, e il consumo in stand by sembra più accentuato. Sul fronte memorie si parte dal modello da 128 GB per poi passare a 256 e 512 GB, purtroppo di tipo UFS 3.1 e non 4.0, mentre la RAM è da 12 GB.

La batteria da 5050 mAh permette di utilizzare il telefono tutto il giorno anche nei contesti più intensivi, con un utilizzo blando a due giorni si arriva, ma bisogna utilizzare davvero poco il telefono per raggiungere questo obiettivo. S24 Ultra rimane superiore sia per quanto riguarda l'autonomia che per l'ottimizzazione dei consumi in stand by. La ricarica avviene a 30 W con il cavo e a 22.5 W wireless, come nel caso di Samsung e di Google quindi la velocità di ricarica rimane bassa, almeno in confronto a quella di brand come Xiaomi e Oppo.

La magia dell'IA in un software sempre aggiornato

I nuovi Pixel puntano tantissimo sull'intelligenza artificiale, che viene utilizzata in più ambiti all'interno del telefono. Partiamo ovviamente dalla parte fotografica, a dispetto di quanto si possa pensare l'utilizzo pratico più utile che abbiamo trovato dell'IA non è stato nel tanto pubblicizzato editor integrato in Google Foto, ma nello zoom. L'algoritmo di Google, unito alle ottime fotocamere, permette uno zoom anche a 15x con una resa del tutto soddisfacente, è in questo ambito che si può apprezzare l'utilità dell'IA in una funzione che sarà usata molto più spesso rispetto all'elaborazione post scatto.

Bisogna però dire che Google ha fatto qualcosa di incredibile con l'editor per le immagini integrato in Google Foto, un assaggio di futuro che da anche diversi vantaggi pratici. Parliamo di futuro perché alcune delle funzioni attualmente presenti sono ancora beta, altre invece non sempre danno i risultati sperati. Qui si vede l'approccio nettamente diverso tra Google ed Apple: la prima rilascia funzioni dal sicuro effetto wow anche se non ancora perfette, la seconda invece prima di integrare nuove tecnologie vuole che abbiano un tasso di fallimento prossimo allo zero.



Prendiamo ad esempio il Magic Editor, a cui si accede dal menù modifica di Google Foto. Da qui è possibile selezionare un oggetto presente in una foto e spostarlo-ingrandirlo a piacimento. Funziona sempre? No, ma per gli appassionati di tecnologia è una cosa che colpirà sicuramente nel segno. C'è la possibilità di modificare i volti e le espressioni nelle foto di gruppo in cerca di quelle perfette, anche qui non sempre il risultato che si ottiene è ottimale.

Molto meglio va con la Gomma Magica, con cui eliminare elementi da un foto semplicemente cerchiandoli con il dito. Ogni tanto si scorda di rimuovere le ombre ma in molti casi il risultato è più che soddisfacente. Sempre dall'editor si può aggiungere un effetto sfocatura ben riuscito a un'immagine, come anche cambiare il colore del cielo.

L'IA non si ferma al solo editing fotografico, la ritroviamo anche nei filmati con Video Boost, che va a regolare stabilizzazione, illuminazione e colore in modo automatico, andando a migliorare anche i video notturni, una funzione potenzialmente molto interessante ma non ancora disponibile. C'è poi la gomma Magica Audio, per ripulire ad esempio il parlato da eventuali rumori di fondo e disturbi.



L'IA viene usata in tanti elementi del Pixel 8 Pro, c'è il filtro chiamate per ridurre le fastidiose chiamate dai call center, si possono creare sfondi sfruttando l'IA generativa, insomma, chi acquista un Pixel 8 Pro compra anche un assaggio di futuro, su questo non ci sono dubbi. Il presente ancora non è perfetto ma pazienza, queste funzioni sono destinate a diventare sempre più presenti negli smartphone e potrebbero ridare spinta a un settore che soffre terribilmente la mancanza di innovazione.

La parte software creata da Google non si ferma ovviamente all'IA, a bordo c'è Android 14, non ci sono stravolgimenti rispetto al passato quanto più ottimizzazioni generali del sistema, che rimane sempre molto basico in quanto a funzioni e semplice da usare, in pieno stile Pixel. La vera novità sono i 7 anni di aggiornamenti, un lasso di tempo lunghissimo e che nessuno, nel mondo Android, può oggi offrire. Google è nelle condizioni di farlo perché produce direttamente sia il software e che l'hardware dei processori Tensor G3, un vantaggio che permetterà ai possessori dei Pixel 8 di non cambiare telefono per molto tempo.

Fotocamere per tutte le occasioni

Pixel 8 Pro utilizza un sensore fotografico principale da 50 Megapixel, con apertura f/1.68 e stabilizzazione ottica. Abbiamo poi una grandangolare da 48 Megapixel f/1.95 e un tele sempre da 48 Megapixel f/2.8 per lo zoom senza perdita di qualità fino al 5x. Sul frontale invece è installata una cam da 12.5 Megapixel f/2.2.

Iniziamo subito col dire che quanto visto sul Pixel 7 Pro è stato semplicemente migliorato, ma senza rivoluzioni. La cam principale è più luminosa, così come il tele, a livello hardware sono stati cambiati tutti i sensori e le lenti, ma l'ottima qualità vista nel precedente modello non permette un salto così evidente in un solo anno. Con la cam principale si ottengono ottimi scatti sia di giorno che di notte, il merito non va solo all'hardware, anzi gli algoritmi di Google intervengono in modo massiccio post scatto, attenzione quindi che ciò che inquadrate e osservate sullo schermo non corrisponderà mai al risultato finale dell'immagine, almeno utilizzando le impostazioni scatto automatiche.

A tal proposito, Pixel 8 Pro ha in esclusiva la possibilità di controllare in manuale le impostazioni di scatto, direttamente dall'applicazione fotocamera.

Molto positivo è poi il riscontro sulla UltraWide, cresciuta da 12 a 48 Megapixel. Se apprezzate molto questo tipo di cam sappiate che quella del Pixel 8 Pro è probabilmente la migliore in circolazione, anche qui senza particolari limiti imposti dalla presenza di luce. Grazie alla messa a fuoco ravvicinata si possono ottenere anche ottime macro da questa fotocamera, una delle più riuscite del pacchetto.

Davvero ottimo è poi anche il tele, meno luminoso degli altri sensori ovviamente, ma con cui si possono ottenere immagini di alta qualità anche a lunga distanza. Sul fronte video resta da provare video boost, ma non ci sono miglioramenti evidenti rispetto allo scorso anno, iPhone 15 Pro rimane una spanna sopra in questo ambito.