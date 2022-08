Google Pixel Buds Pro Recensione: l'ANC che fa dimenticare il quotidiano

Il quotidiano è caotico, pieno zeppo di input da destra e sinistra e potenzialmente stressante. Si fa quindi largo la necessità di stare, perlomeno per un tempo limitato, lontani da tutto. Eppure, i luoghi di ferie a volte non sono propriamente dei più tranquilli. Sarebbe bello, ad esempio, non sentire, o comunque udire solamente lontanamente, il vicino di ombrellone mentre cercate di rilassarvi con un po' di sana musica, vero? Perfetto, per più di qualcuno questa potrebbe essere la pagina giusta.

Dopo aver pubblicato la nostra recensione di Google Pixel 6a, è arrivato il momento di mettere alla prova un altro prodotto di BigG approdato in Italia il 28 luglio 2022, ovvero gli auricolari Google Pixel Buds Pro, proposti a 219 euro sul Google Store, che puntano molto sulla cancellazione attiva del rumore.



Google Pixel Buds Pro: un'esperienza intuitiva e bilanciata

Il packaging è sempre il primo elemento con cui si viene a contatto, ancor prima del prodotto: in questo caso, la piccola scatola dal design pulito include semplicemente dei gommini extra (Small e Large, mentre i Medium sono già montati sugli auricolari), manualistica varia, un cavo USB Type-C/USB Type-A, il case di ricarica e gli auricolari.

Questi ultimi si presentano nel nostro caso nella sgargiante colorazione Corallo, che non ci è dispiaciuta per nulla. Sul mercato c'è però una vasta possibilità di scelta, dal classico Grigio antracite al Grigio fumo, passando per il Verde cedro. Non sappiamo se Google sia riuscita in qualche modo a intercettare i nostri gusti, ma la nostra va sicuramente verso quella che abbiamo provato. Gli auricolari si fanno notare anche per la leggerezza una volta indossati, garantita dal peso per lato di 6,2 grammi (le dimensioni sono invece di 22,33 x 22,03 x 23,72 mm) e sono completi di certificazione IPX4 e Bluetooth 5.0.

La comodità è di casa, così come risulta comodo trasportare il leggero case dalla forma circolare (il peso in questo caso è di 62,4 grammi, per delle dimensioni pari a 25 x 50 x 63,2 mm). Quest'ultimo presenta un pulsante sul retro per l'abbinamento, nonché una porta USB Type-C in basso per la ricarica e un LED che segnala lo stato nella parte superiore. Non mancano ricarica wireless tramite Pixel Stand o altri caricatori Qi e certificazione IPX2.



Il design scelto da BigG è privo di fronzoli: poche linee e nella versione Corallo si gioca molto sul contrasto tra gli auricolari e il nero interno del case. La lettera "G" stampata al centro va un po' a interferire con la pulizia visiva e si ha questa sensazione anche per le lettere "R" e "L" posizionate dall'altra parte. Tuttavia, in linea generale i Pixel Buds Pro convincono per look e comodità, anche lato software.

È presente il supporto al Fast Pair, funzionalità proprio di Google che permette di abbinare in modo rapido e intuitivo gli auricolari al dispositivo Android (gli auricolari si possono associare anche a prodotti come iPhone, tablet e laptop: basta che ci sia il supporto almeno al Bluetooth 4.0), associandoli al proprio account.

Questo si traduce in un'esperienza soddisfacente e immediata: notifiche che possono indicarvi al volo tramite immagini la caricare residua di auricolare sinistro, case e auricolare destro, possibilità di far interagire gli auricolari con lo smartphone aprendo semplicemente il case, sincronizzazione dell'abbinamento dei Pixel Buds Pro su più dispositivi tramite account Google e scorciatoia per scaricare al volo l'applicazione di gestione Google Pixel Buds App.



Nella parte superiore della schermata principale si può prendere visione della carica residua di auricolari e case, mentre andando verso il basso ci sono tutte le impostazioni disponibili. I Pixel Buds Pro possono infatti fare da portale d'accesso per l'esperienza Google, consentendo all'utente di sfruttare l'Assistente Google, che può essere impostato dall'app in modo da poter effettuare operazioni come la gestione musicale e l'invio di SMS mediante comandi vocali.

La seconda scheda dell'app è invece relativa alla funzionalità Trova dispositivo, da cui è possibile sia vedere l'ultima posizione nota che far squillare gli auricolari per trovarli più facilmente. Interessante, poi, la sezione Controllo isolamento inserti, che permette all'utente di eseguire tutte le prove del caso per comprendere al meglio quali gommini usare e come usufruire al meglio della cancellazione attiva del rumore.

Da non sottovalutare anche i controlli touch, che di default permettono di cambiare modalità, attivando l'ANC, mediante una pressione prolungata, nonché di gestire il volume tramite swipe in avanti e indietro. Un singolo tocco può, invece, mettere in pausa la musica o farvi rispondere a una chiamata, mentre un doppio tocco consente di passare alla traccia successiva o rifiutare la chiamata. Per la traccia precedente, infine, basta un triplo tocco.



Se ritenete che questa combinazione non sia esattamente la più comoda, potete personalizzare le azioni. Purtroppo, in realtà, da questo punto di vista l'app lascia poco spazio di manovra dato che si può modificare la pressione prolungata solo per associare la cancellazione attiva del rumore o l'attivazione dell'Assistente Google. Interessante, tuttavia, il fatto che si possa associare un'azione a un auricolare e un'azione all'altro.

Per il resto, dalla Google Pixel Buds App si possono gestire gli aggiornamenti del firmware, così come il rilevamento in-ear, nonché potenzialmente inviare feedback direttamente a Google e ottenere informazioni sugli auricolari. C'è poi la modalità Cambio di dispositivo, che permette ai Pixel Buds Pro di passare automaticamente da una sorgente audio all'altra a seconda di cosa state facendo (rispondere a una chiamata sullo smartphone secondario mentre state ascoltando musica sul primo, per esempio). Si può, poi, scegliere se consentire agli auricolari di potersi connettere a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente o meno.

Per quel che riguarda l'audio, assolutamente non scontata la presenza della funzionalità Equalizzatore del volume.



Le modalità d'utilizzo degli auricolari sono invece tre: Cancellazione del rumore, Off e Trasparenza. Quest'ultima attiva la riproduzione dell'audio ambientale all'interno degli auricolari eliminando l'isolamento, utile quando si incontra qualcuno per strada, mentre Off è la modalità classica senza soppressione o monitoraggio. Il piatto forte degli auricolari, però, è la Cancellazione del rumore attiva con Silent Seal, che fa uso di chip, algoritmi e altoparlanti custom.

Una funzionalità, quella implementata da BigG, che è semplicemente al top del mercato e riesce realmente a rendere il rumore di fondo un lontano ricordo.

Molto dipende come sempre dal contesto, ma se volete godervi l'esperienza musicale e non sentire più il vostro vicino d'ombrellone, un esempio che può fare gola a molti in questo periodo estivo, non avrete probabilmente nessun tipo di problema. Abbiamo provato la soppressione tra ventilatori, condizionatori particolarmente rumorosi, passi e porte e si è sempre comportata in maniera eccellente, al punto da non sentire qualcuno che vi sta parlando.



Proprio per questo motivo, però, è bene prestare attenzione a quali sono i contesti in cui sfruttare l'ottima cancellazione del rumore attiva degli auricolari di Google.

I Pixel Buds Pro da questo punto di vista sono assolutamente promossi, ma come si comportano in termini di qualità sonora, grazie al driver dinamico da 11mm?

I medi sono avvolgenti e corposi, così come gli alti sono squillanti. L'esperienza è dunque bilanciata, ma non aspettatevi bassi roboanti, anche se per un prodotto di questo tipo riteniamo che sia giusto più che altro cercare un'esperienza equilibrata.

Peccato per l'assenza di un EQ totale, in quanto c'è solamente l'opzione indicata in precedenza, così come Spatial Audio arriverà solo nell'autunno del 2022.

Pochi problemi lato latenza: la nostra fase di prova, svoltasi principalmente su Android, non ha mai visto problemi in termini di riproduzione video.

Non male anche nelle chiamate. Gli interlocutori riescono a sentire chiaramente la voce nei classici contesti del quotidiano, quindi non ci sono troppi problemi in tal senso, grazie anche alle coperture in retina antivento e all'accelerometro vocale.



Tirando le somme, la qualità audio offerta dai Pixel Buds Pro è quella che ci aspettavamo da un prodotto di questo tipo, nonostante non si tratti di nulla in grado di sconvolgere gli utenti più esigenti. Lato autonomia, Google stima 7 ore di ascolto con ANC attivo e fino a 11 ore di ascolto con cancellazione del rumore disattivata.

Si parla, poi, di 20 ore utilizzando il case in dotazione e mantenendo abilitato l'ANC, nonché di 31 ore con cancellazione del rumore disattivata. Durante i nostri test, come spesso accade, abbiamo riscontrato risultati leggermente più contenuti rispetto a quanto indicato: una sessione di 6 ore con ANC ci ha portati a dover ricaricare i Pixel Buds Pro, anche se tutto dipende dal tipo di utilizzo. In linea generale possiamo confermare quanto indicato da Google, anche se vi consigliamo di contenere un po' le vostre aspettative rispetto alle stime.