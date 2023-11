Google Pixel Watch 2 Recensione: piccolo smartwatch, grandi funzionalità

Il Re incontrastato del mondo smartwatch è Apple Watch. Non lo diciamo noi, lo dicono i dati di vendita, un dominio che oggi sembra molto difficile da mettere in discussione, soprattutto per la frammentazione del mercato, che vede la presenza di tanti brand e prodotti differenti, molto dei quali funzionanti sia su Android che su iOS.

La situazione in ambito Android è un po' cambiata con l'arrivo di Wear OS, il sistema operativo per smartwatch di Google, giunto anche su dispositivi Samsung, ma in Italia mancava una vera e propria alternativa prodotta da Google. L'originale Pixel Watch non è mai arrivato nel nostro paese, ora però con Pixel Watch 2 possiamo avere un assaggio dell'esperienza smartwatch pensata da Mountain View.

Un piccolo smartwatch

Pixel Watch 2 è venduto in una confezione di vendita piuttosto curata che include un cinturino per i polsi più grandi. C'è poi il cavo di ricarica, che a mio avviso poteva essere fatto decisamente meglio, soprattutto considerato il prezzo di questo smartwatch, di 399 euro.

Il sistema di ricarica per funzionare necessita di allineare i quattro pin presenti sulla base al retro dello smartwatch, una modalità di ricarica piuttosto antiquata, ormai tutti gli smartwatch di questa caratura usano delle piattine magnetiche wireless molto più pratiche e senza bisogno di pin.



Cavo a parte la prima cosa che si nota prendendo in mano il Watch 2 sono le sue dimensioni, decisamente contenute. Il peso è di 31 grammi e la cassa misura 41 mm, sui polsi più grandi potrebbe un po' perdersi, ecco perchè sarebbe stata utile una seconda variante più grande.

Personalmente ho apprezzato molto il design del Watch 2, anche per le sue dimensioni contenute, un vantaggio quando si pratica attività sportiva visto che limita poco la mobilità del polso. Il controllo dello smartwatch è affidato a una corona girevole e a un tasto posizionato appena sopra, non serve altro, merito soprattutto di un software molto semplice e ben realizzato come vedremo.

L'orologio è certificato IP68, è resistente all'immersione fino a 5 ATM ed è realizzato molto bene, per di più con un cinturino in silicone di assoluta qualità: morbido al tatto, è paragonabile a quelli realizzati da Apple, e non potrebbe esserci complimento migliore.

Hardware avanzato, autonomia appena sufficiente

Non sappiamo quanto ci sia di Fitbit dietro all'hardware del Pixel Watch 2, la cosa certa è che siamo di fronte a uno degli smartwatch con la sensoristica più precisa in circolazione. Lo abbiamo provato in tandem con Apple Watch e i dati rilevati sono praticamente allineati. Oltre al battito cardiaco è possibile rilevare la SPO2 nel sangue, la temperatura cutanea e c'è ovviamente il GPS, non mancano nemmeno barometro, altimetro, giroscopio e bussola, per un sistema in grado anche di fare un ECG per la rilevazione di eventuali problemi cardiaci.

Particolare la presenza di un sensore dedicato alla rilevazione del sudore cutaneo, che va a completare al meglio il monitoraggio dello stress.

A governare l'orologio troviamo il processore Qualcomm Wear 5100, con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, sul fronte performance c'è davvero poco da dire, l'interfaccia è fluida e reattiva, davvero eccezionale sotto questo aspetto.

Dove invece non convince appieno è nell'autonomia, Google dichiara 24 di utilizzo e con lo smartwatch nuovo non ci si discosta da quella durata con Always On Display attivo. A stupire sono i consumi in stand-by, piuttosto elevati, un prezzo salato da pagare ma che permette una gestione delle notifiche ottima come vedremo.

In una giornata normale di utilizzo non ci sono problemi, basta caricarlo la sera prima di andare a letto, così da non perdere il monitoraggio del sonno, ma per concludere la giornata successiva meglio caricarlo anche la mattina, in circa 45 minuti si raggiunge la piena autonomia.

Qualche problema in più arriva se ci si allena, in questo caso la batteria da 306 mAh potrebbe non bastare a coprire tutta la giornata. L'autonomia si conferma quindi il punto debole del Pixel Watch 2, inferiore a quella dell'Apple Watch 8 da 45 mm che abbiamo utilizzato in parallelo durante la prova.

Lo schermo invece ci ha sorpreso per la sua qualità, il merito in questo caso va anche all'ottima interfaccia studiata da Google, molto minimale e bella da vedere. La risoluzione è di 450x450 pixel e raggiunge i 1100 nit, in linea con i migliori smartwatch oggi disponibili. Oltre al display non mancano microfono e speaker per gestire le chiamate e dettare le risposte ai messaggi, il volume della cassa non è altissimo ma basta per svolgere brevi chiamate senza dover prendere in mano lo smartphone.

Il software è un vero punto di forza

Molto spesso quando provo uno smartwatch mi trovo di fronte a interfacce troppo confusionarie, sia sull'orologio che nelle applicazioni per la sua gestione sullo smartphone, oppure a grafiche fin troppo derivate dal mondo Apple. Fortunatamente non è il caso del Pixel Watch 2, anzi possiamo dire che il software è un suo punto di forza.

Dalla schermata principale dell'orologio con un swipe dall'alto verso il basso si accede ai toggle rapidi, utili ad esempio per attivare la torcia o la modalità aereo, mentre dal basso verso l'alto si possono vedere le notifiche.

Con uno swipe da destra verso sinistra ci sono i widget rapidi, premendo sulla corona invece compare la lista delle applicazioni, da cui accedere anche al Play Store. Da Gmail a Whatsapp non manca nulla, le notifiche testuali possono essere visualizzate e si può rispondere tramite una piccola tastiera o tramite dettatura, la seconda è decisamente da preferire. Wear OS 4 scorre come il burro, ho apprezzato molto lo stile minimalista che lo contraddistingue, per un'esperienza di utilizzo sempre molto piacevole.

Esperienza che prosegue poi sullo smartphone, dove servono due applicazioni per la gestione del Watch 2, nulla di diverso rispetto all'ecosistema Apple, anche qui c'è un'app per la gestione dello smartwatch e una per quella degli allenamenti. L'applicazione Watch permette di impostare le notifiche, il display, gli aggiornamenti, in generale tutto quello che riguarda hardware e software dello smartwatch.

L'applicazione Fitbit invece è dedicata agli allenamenti, dal Crossfit alla corsa ce n'è per tutti i gusti. In una sola schermata si possono vedere i passi fatti, i km percorsi e le calorie bruciate. Ottima la parte sul sonno, molto precisa, così come la rilevazione dello stress. Sono rimasto molto soddisfatto dal software creato da Google, per un'esperienza generale che non mi ha fatto rimpiangere Apple Watch. Peccato solo che alcune funzioni siano disponibili solo con Fitbit Premium, un abbonamento che da accesso, ad esempio, a un numero maggiore di dati sul sonno o a una serie di allenamenti consigliati realizzati dai trainer Fitbit.