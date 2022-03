Hisense 55A7GQ Recensione: un televisore IPS LCD 4K dotato di Quantum Dot

Le linee budget dei produttori di TV e Smart TV sono zeppe di offerte, ed è proprio in tale ambito che si gioca una delle partite commerciali più importanti e significative, capaci d'incidere in maniera sensibile sui bilanci aziendali. Tale segmento di mercato non può ovviamente proporre mirabolanti soluzioni che elevino a chissà quale livello la qualità audio video, ma almeno sulla carta il 55A7GQ sembra porsi tecnologicamente sopra la media.

All'interno della stessa linea A7GQ Hisense include tagli da 43", 50", 58", 65" e 75" pollici, ma scopriamo come si è comportato il modello da 55" nella nostra recensione completa.

Un TV per tutti i giorni

L'imballo è ben protetto quanto tipico, con apertura dall'alto che non facilita l'estrazione verticale del pannello da parte di una sola persona.

La solida base d'appoggio in metallo è centrale ed è composta da un solo pezzo, si monta facilmente con due viti per parte e non presenta un perno su cui ruotare per una fine angolazione. Il bordo inferiore sfoggia un'elegante finitura argento, con il resto di colore nero e schermo a filo con la cornice. Benché siano presenti elementi lucidi, potrebbe non trattarsi di metallo ma di plastica, comunque piuttosto solida. Le dimensioni con piedistallo sono di 123 x 76,8 x 25 cm (L x A x P), con un peso di 13 Kg. Questo pannello rende possibile l'ancoraggio a muro con attacco VESA 300 x 200 mm. Il 55A7GQ è un pannello 4K nativo di tipo LCD IPS Direct LED, con un livello di profondità sensibilmente elevato per la scelta della retroilluminazione LED diretta.

Tra le specifiche troviamo il Full Array Local Dimming con profondità pseudo 10-bit, ovvero 8+FRC, per cui è lecito aspettarsi un livello di sfumature e una gradazione colorimetrica relativamente precisi in presenza di segnali HDR.

HDR e terminali

L'offerta di standard video è completa, con HLG, HDR-10, HDR-10+ e Dolby Vision, con il supporto di una presumibile più ampia gamma colori in virtù del Quantum Dot. Il parco terminali è piuttosto tipico in questa fascia di televisori con 3 HDMI 2.0b che accettano segnali UHD a frequenza massima di 60 Hz, niente supporto HDMI 2.1 e relativa flessibilità quando in ingresso giungono segnali da schede grafiche avanzate o game console. C'è una sola modalità Game Mode con ALLM (ma c'è anche il supporto VRR), che porta l'input lag da 48 ms attorno ai 15 ms.

Il guaio è che una volta attivata la modalità non è più possibile intervenire sugli altri parametri d'immagine. Per il resto, sono presenti una USB 2.0, una USB 3.0, un terminale AV composito tramite ingresso 3,5 mm, DGTV e satellite, una Ethernet, un'uscita audio ottica, un analogico da 3,5 mm e il tradizionale slot per scheda accesso condizionato CI+ (1.4). Quanto alla connettività, troviamo Wi-Fi bibanda e Bluetooth 5.0. Il pannello è dotato anche di integrazione con l'assistente vocale Alexa.

Software e Telecomando

Il telecomando è leggero e completo, non retroilluminato e con una solida sezione posteriore in metallo. Offre il controllo dell'unità in misura piuttosto intuitiva e la progettazione ha previsto la possibilità di raggiungere quasi direttamente il setup tramite il primo pulsante a sinistra della freccia che punta in alto, oppure passando per il tasto "Home".



L'interfaccia grafica principale del solido e funzionale sistema operativo VIDAA U5.0 riporta in alto il classico logo con l'"ingranaggio". A distanza di pochi giorni dalla prima accensione ci siamo ritrovati ad aggiornare due volte il firmware, anche se non avevamo riscontrato evidenti bug.

Nell'insieme, il feedback a qualsiasi comando è pronto, senza rallentamenti di sorta, anche grazie a un SoC dotato di 2x ARM Cortex-A73 e 2x ARM Cortex-A52. I pulsanti con accesso diretto sono relativi a Netflix, Youtube, Amazon Prime Video, Rakuten e Facebook Watch. La razionalizzazione dei pulsanti vede il tastierino numerico in alto e centralmente le quattro frecce di navigazione al cui centro è presente il tasto "OK".

Non occorrono manuali per intuire come muoversi all'interno dell'interfaccia grafica e l'accesso alle piattaforme streaming è pronto all'uso (c'è anche Disney+ ma niente Apple TV), così come le impostazioni base, la connessione rete e la configurazione dei canali. Ovviamente, anche questo televisore è pienamente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB-T2, ma anche DVB-S2.

Ancora un IPS

Il pannello avrebbe certamente reso maggior servizio al quadro video se la scelta fosse ricaduta su un VA (Vertical Alignment). Certo l'IPS offre un maggior angolo di visione ma a scapito di un palpabile decadimento del contrasto, che qui va ulteriormente a pesare quando transitano pregiati segnali HDR.

I neri sono piuttosto alti e nonostante il Direct LED con Full Array Local Dimming non mancano aloni e light blooming nelle sequenze più buie. Da questo punto di vista pareva lecito aspettarsi un risultato tecnico più convincente e a livello di preset si può anche provare a intervenire con la modalità del contrasto adattivo.



Da una parte si ottiene un inferiore appiattimento del quadro visivo, ma i neri tendono ad alzarsi ulteriormente, senza riuscire a scegliere tra i tre possibili livelli di intervento. Di fatto, l'impostazione "Alta" guadagna in profondità sui neri ma finisce per alterare il comparto visivo, mettendo sotto stress la regolazione automatica della retroilluminazione. Ciò sarebbe anche un bene, se non fosse che l'intervento in tempo reale risulta sempre in ritardo rispetto a un segnale molto vivace, al punto da arrivare a essere controproducente e indurci a disattivare l'opzione.

Peraltro, il livello di luminosità anche di picco resta nella media di un apparato budget line, e i 330/350 nits non possono fare granché. Inutile fare riferimento a uno specifico programma SD/HD/UHD: il materiale che transita per il pannello resta confinato all'interno di una finestra tecnica sotto la media. Quando la scena è scarsamente illuminata c'è l'elevata probabilità di percepire meno gli elementi in secondo piano e in un locale pressoché buio, gli aloni luminosi mettono in ulteriore difficoltà, specialmente a bordo schermo.

Lo spazio colore c'è ma...

Il piatto quadro che si presenta con segnali UHD/HDR tende a migliorare passando a segnali video da game console, in particolare in Standard Dynamic Range.

Resta difficile digerire l'appiattimento generale, ma almeno in questo frangente migliorano marcatura cromatica e incisività generale, così come il livello di nitidezza e il dettaglio anche nei movimenti rapidi. La rilevazione dello spazio colore REC.709 ha rivelato un notevole gap di copertura tra il preset "Normale" e "Cinema diurno". Come potete osservare nella comparativa, il diagramma CIE in quest'ultimo caso riporta un segnale ben più ampio e coerente. Fortemente consigliato, quindi, rimanere in tale ambito (o "Cinema notturno") per non doversi preoccupare più di tanto del bilanciamento del bianco. Nel caso si volesse procedere in tal senso, è sufficiente intervenire con la taratura a 2 punti, anche se presente quella a 20 punti.

Con questo specifico pannello abbiamo abbassato di poco l'offset del blu e controbilanciato di poco il gain del rosso per ottenere un quadro più coerente. Niente male anche il livello di copertura in ambito DCI-P3, dove siamo attorno al 90%. Uno sforzo notevole in ambito colorimetrico, considerando il pannello economico, vanificato dalla bassa performance di neri slavati e da un grado di profondità pressoché azzerato nelle scene più scure.

L'offerta sonora con due speaker da 10 Watt l'uno è dignitosa con compatibilità Dolby ATMOS, ma nessuna gestione segnali DTS. Una fruizione sonora fattibile anche a elevati livelli di volume senza percepire distorsioni o vibrazioni di sorta, apporto minimo delle basse frequenze e buona apertura in gamma medio-alta. Con una soundbar e sub esterno si compie un notevole passo in avanti, ricordando che il terminale HDMI 2 gestisce segnali eARC.