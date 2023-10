Hisense U5120GW: una soundbar potente e dal suono avvolgente, la recensione

Nel panorama dell'intrattenimento domestico, la ricerca di un'esperienza audio coinvolgente e di qualità è diventata una priorità per molti appassionati di home cinema. Tra le tante opzioni disponibili, le soundbar hanno guadagnato una posizione di rilievo grazie alla loro praticità e alla capacità di migliorare notevolmente l'audio dei televisori moderni. Tra i vari attori presenti sul mercato, Hisense si è distinto con proposte dal design minimale e dalla buona resa, il tutto spesso accompagnato da un prezzo competitivo.



Abbiamo passato le ultime settimane in compagnia della soundbar Hisense U5120GW, un sistema 5.1.2 che si è accaparrato diversi premi di categoria grazie alla sue caratteristiche tecniche e al supporto garantito per Dolby Atmos e DTS:X. Mettetevi comodi, siamo pronti a raccontarvi Hisense U5120GW nella nostra recensione.

Design minimale

Hisense U5120GW è un sistema composto da soundbar e subwoofer wireless che si presenta con linee essenziali ed eleganti che bene si adattano a vari tipi di arredamento. La soundbar misura 1200 x 73 x 113 mm per un peso di 5 Kg, un monolite nero il cui chassis è completamente circondato, ad eccezione della parte posteriore, da una griglia metallica che protegge gli speaker interni.



Sulla parte superiore trovano spazio i due loghi dell'azienda, posti ai lati, mentre nella parte centrale sono posizionati i 4 tasti di controllo. Nella parte frontale, sempre protetto dalla griglia, un piccolo display LCD permette di regolare con facilità i vari parametri di equalizzazione, di selezionare la fonte audio e di capire rapidamente il tipo di formato di ascolto.

Tutte le connessioni disponibili sono invece alloggiate in un apposito vano nella parte posteriore che porta in dote due ingressi HDMI con una uscita eARC, una porta USB-A per la riproduzione di file audio, una porta USB-C per connettere eventuali speaker surround opzionali e ingressi S/PDIF ottico/coassiale.



Il subwoofer è altrettanto semplice, in perfetta sintonia con la soundbar, e misura 250 x 355 x 338 mm per un peso di 7 kg. Il woofer frontale è protetto da una griglia sul quale campeggia il logo Hisense, mentre nella parte posteriore è posizionato, oltre alla presa di alimentazione, l'unico tasto per l'accoppiamento wireless.

Oltre ai due componenti centrali il sistema è accompagnato da un pratico telecomando dal quale è possibile accedere a tutte le funzionalità della soundbar.

Da segnalare infine la presenza della staffa per il montaggio a muro inclusa nella confezione, utile per fissare la soundbar a parete in caso di necessità.



Caratteristiche di livello e suono di qualità

Hisense U5120GW è un sistema 5.1.2 equipaggiato con ben 12 speaker: 7 disposti sulla parte frontale, 2 sui lati e altri 2 sulla parte superiore rivolti verso il soffitto, accompagnati dal subwoofer con driver da 20 cm e un'estensione in frequenza fino a 40 Hz. La particolare disposizione dei woofer, in particolare quelli laterali e verticali, contribuiscono in modo significativo ad ampliare il soundstage dell'impianto.

In termini di potenza la soundbar fa registrare 330 W a cui si aggiungono ulteriori 180 W del subwoofer per un totale di 510 W complessivi.



La soundbar supporta le tecnologie Bluetooth 4.2, Apple AirPlay 2, Amazon Alexa e Google Assistant e mette a disposizione sei modalità DSP AI EQ in grado di analizzare le singole scene così da proporre la migliore resa audio possibile. Oltre a questo Hisense U5120GW supporta Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS:X e DTS HD Master con tanto di certificazione Hi-Res Audio e tecnologia Hi-Remaster al seguito. Chiude il quadro delle funzionalità il supporto a EZPlay per il controllo dal telecomando dei TV Hisense, con tanto di menù dedicato.

L'esperienza d'uso con Hisense U5120GW è tanto pratica quanto immediata: una volta connesso il televisore all'uscita con supporto eARC e impostata la fonte audio corretta, il gioco è fatto e il sistema è pronto all'uso.

Il sistema riconosce automaticamente il formato audio in uso e si configura automaticamente per fornire la migliore esperienza audio possibile. Al di là della potenza espressa che, vi garantiamo, spreme a dovere i 510 W complessivi, la qualità generale della resa audio ci ha stupiti in tutte le modalità di utilizzo a partire ovviamente dai formati in alta risoluzione, frangente in cui Hisense U5120GW brilla particolarmente, fornendo un suono pulito e caldo anche a volumi piuttosto sostenuti. In particolare poi la resa surround, sia nei formati classici che in Dolby Atmos e DTS:X ha riservato più di una sorpresa in senso positivo, con una spazialità audio superiore alla media di categoria.

Anche l'esperienza gaming si è rivelata entusiasmante e, ancora una volta, in presenza di Dolby Atmos, ci siamo completamente immersi nelle atmosfere offerte dal sistema. Insomma, Hisense U5120GW svolge egregiamente il proprio lavoro e può addirittura fungere da ottimo impianto Hi-Fi grazie alla pratica connessione bluetooth che consente di riprodurre musica da qualsiasi fonte in pochi e rapidi passaggi.