HomTom S8 Recensione: uno smartphone borderless low cost che punta sul design

HomTom è un marchio cinese, specializzato in smartphone low cost, che abbiamo iniziato a scoprire negli ultimi mesi con le recensioni dell'economico HT37, del phablet HT50 e presentandovi qualche giorno fa l'anteprima del più evoluto S8.

Ora è venuto il momento di testare questo phablet che si contraddistingue, oltre che per il suo basso prezzo, anche per un design moderno con un ampio schermo da 5.7" nel formato 18:9 . L'S8 è inoltre un device completo che si fa notare anche per l'ampia dotazione di memoria e per le due fotocamere sul retro. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dell'HomTom S8 iniziando dal suo design.

HomTom S8, design curato e moderno

L'HomTom S8 colpisce sin dal primo sguardo grazie alle sue forme moderne ed eleganti, ispirate a quelle del Samsung Galaxy S8. Il frontale si caratterizza per bordi sottili sia in alto che in basso con uno schermo 2.5D che occupa l'83% della superficie anteriore, senza pulsanti fisici; presente invece un utile led di stato. Lateralmente spicca il frame in metallo disponibile in grigio o nero con la scocca posteriore realizzata però in plastica; materiale lucido che trattiene molto le impronte e di qualità non molto elevata. Posteriore che si fa comunque notare per la presenza di due fotocamere che sporgono leggermente e per il sensore per le impronte (abbastanza veloce e preciso) con la cover curva ai lati per una migliore ergonomia. Non dimentichiamo il carrellino nella parte alta in grado di ospitare una Micro Sim e una Sim di tipo Nano, quest'ultima sostituibile da una Micro SD.

Sul lato destro troviamo il bilanciere del volume ed il pulsante di alimentazione, mentre in basso sono stati posizionati il primo microfono (il secondo è sul retro), la Micro USB con OTG e lo speaker. Concludiamo con le quattro colorazioni disponibili, Coral Blue, Maple Gold, Artic Silver, Midnight Black, e le dimensioni di 152 X 72,5 X 7,9 mm per un peso di 169 grammi.

Caratteristiche tecniche

Passiamo ora ad analizzare le specifiche tecniche di questo smartphone partendo dall'interessante schermo LCD 2.5D nel formato 18:9 con dimensione di 5,7 pollici e risoluzione HD+ (1440 x 720) protetto da una pellicola già pre-applicata. Cuore dell'HomTom S8 è il processore Mediatek 6750T (un octa core A53 con frequenza fino a 1,5 GHz), affiancato da ben 4 GB di RAM e da 64 GB (575 Mb occupati al primo avvio) di storage interno, espandibile tramite MicroSD fino a 128 GB. Interessante anche il comparto fotografico che vanta all'anteriore una camera da 13 MP e al posteriore due sensori da 16 e 5 MP (il primo realizzato da Sony).

Concludiamo l'analisi delle specifiche tecniche con la batteria da 3.400 mAh, dotata di ricarica rapida tramite alimentatore da 5V/2A, e la connettività LTE (presente anche la banda 20), WiFi b/g/n, Bluetooth 4.0, Radio FM e GPS.

Software leggero, ma non perfetto

S8 monta Android in versione 7.0 (con aggiornamenti di sicurezza del 5 agosto) accompagnato solo da un launcher essenziale di HomTom, privo di app drawer. Interfaccia proprietaria che presenta come nell'HT50 un curioso bug; attivando la modalità di risparmio energetico il contenuto delle cartelle create dall'utente diventa invisibile.

Passando al menù Impostazioni troviamo la nota utility Miravision per il setting del display e l'aggiunta di alcune gesture a schermo per il lancio di varie app e per il controllo di varie funzioni dello smartphone come il volume e l'avvio della fotocamera. Ricordiamo anche il "Telephony Motion" che include vari tipi di gesti che consentono ad esempio di rispondere automaticamente ad una chiamata avvicinando lo smartphone all'orecchio. Non dimentichiamo, inoltre, la possibilità di utilizzare il lettore di impronte per eseguire varie funzioni come lo scorrimento delle foto nella Galleria ed il doppio tap per accendere e spegnere lo schermo. Il software dello smartphone è totalmente in lingua italiana ad eccezione di alcune personalizzazioni di HomTom come le varie funzioni appena citate; è presente già il Play Store e la suite Office Documents to Go.

Esperienza d'uso

Durante l'utilizzo quotidiano, l'HomTom S8 si è dimostrato abbastanza fluido e reattivo, grazie ad un sistema operativo leggero e con personalizzazioni molto limitate. Più che discrete le performance su Chrome e nei giochi come Asphalt Xtreme; infine nessun problema nel multitasking grazie all'ottima dotazione di memoria.

Per gli appassionati dei benchmark, su AnTuTu questo smartphone totalizza 42405 punti, mentre su Geekbench fa registrare 596 punti in single core e 2546 in multi core.

Decisamente buona l'ergonomia grazie allo schermo in 18:9 e alla forma della scocca curva al posteriore e dai bordi sottili; elementi che consentono di ottenere uno smartphone maneggevole nonostante l'elevata dimensione dello schermo; peccato per l'assenza della modalità ad una sola mano. Formato 18:9 che porta, però, anche degli svantaggi con i video in 16:9 accompagnati da bande laterali nere e qualche piccolo problema di visualizzazione nelle app e nei giochi non ottimizzati per questo tipo di schermo.

Display che vanta colori accesi e dall'elevata luminosità, ma dagli angoli di visione non molto ampi; solo discrete invece le performance dello speaker, dal volume sufficiente, ma con una qualità non elevatissima. Nessun problema dal comparto telefonico Dual Sim con una buona resa della capsula auricolare e del microfono.

Foto, batteria e prezzo

Occupiamoci ora del comparto fotografico partendo dalla classica interfaccia Mediatek già vista su molti altri smartphone cinesi; software che include HDR, modalità Bellezza, Panorama, vari filtri applicabili in tempo reale e la possibilità di intervenire su vari parametri come saturazione, luminosità e bilanciamento del bianco.



In condizioni di elevata luminosità si riescono ad ottenere scatti di qualità appena accettabile, dai colori non sempre naturali e con una messa a fuoco poco precisa. Stessa valutazione per i video con risoluzione fino a 1080p; pessime invece le foto di notte. Buone le macro, da dimenticare anche i selfie, spesso sfuocati e dai colori innaturali.

Anomalo il comportamento della seconda fotocamera, non funzionante nella maggior parte delle nostre prove, con l'effetto bokeh ottenuto in post-produzione. In alcune prove però il sensore è risultato essere attivo; infatti provando a coprilo, l'effetto di sfocatura visualizzato nell'anteprima sparisce con un messaggio di errore a schermo che invita a rimuovere eventuali ostacoli presenti davanti alla seconda fotocamera.

Concludiamo con la batteria non removibile, che riesce a garantire un'autonomia di un giorno con un uso intensivo dello smartphone (con circa 4,5 ore di schermo acceso); accumulatore ricaricabile in circa un'ora e mezza. Terminiamo con il prezzo: HomTom S8 è acquistabile nei vari store cinesi come TomTop ad un prezzo promozionale di 135 euro circa con il codice WLHOMTOM1.

Infine ricordiamo la confezione ricca di accessori che include un cavetto USB femmina-micro USB maschio utile per la connessione di una pen drive; inoltre è stata inserita una custodia in silicone, una pellicola standard ed una in vetro di maggiore qualità.