Honor 90 recensione: il display migliore al mondo, altro che fascia media!

Honor 90 è arrivato in Italia a inizio luglio, insieme al fratello minore Honor 90 Lite e al tablet Honor Pad X9. Dei tre prodotti che compongono la lineup estiva dell'azienda cinese, Honor 90 è di gran lunga il più interessante: pur configurandosi, in termini di prezzo, come una proposta pienamente di fascia media (599,90 Euro di listino, ma reperibile in sconto sul sito web della stessa Honor a 349,90 Euro fin dal lancio), il dispositivo non scende a compromessi su alcuna componente hardware e funzionalità vitale.

Al contrario, Honor 90 punta tutto su schermo e fotocamera: il primo, in particolare, è stato certificato da DxOMark come il migliore al mondo: un risultato incredibile per un device midrange, a dimostrazione del fatto che un lavoro di fino su scheda tecnica, design del prodotto e software può ridurre, talvolta anche nettamente, la disparità tra fasce diverse.

Qualcuno, però, potrebbe domandarsi se Honor abbia lesinato su altre specifiche per garantirsi un display senza pari: abbiamo provato Honor 90 per circa due settimane e ora siamo pronti a darvi il nostro verdetto.



Unboxing "leggero", peso piuma

L'esperienza di unboxing di Honor 90 è piuttosto spartana, anche per gli standard di un dispositivo di fascia media: una volta aperta la confezione, infatti, ci troviamo di fronte al dispositivo, all'eiettore per la SIM, alla manualistica e ad un cavo di ricarica da USB-A a USB-C.

Niente custodia trasparente o blocco di alimentazione, dunque, anche se queste ultime sono ormai diventate degli standard per i dispositivi venduti attorno ai 500 Euro. Un vero peccato, anche perché ciò potrebbe non permettere ad alcuni utenti di fruire fin da subito dell'ottima ricarica rapida a 66 W di Honor 90, che permette di caricare completamente lo smartphone in pochi minuti, adattandosi ad uno stile di vita "mordi e fuggi" e alle esigenze di chi non vuole collegare il telefono alla corrente durante la notte. Manca la ricarica wireless, mentre la batteria da ben 5.000 mAh promette di portarvi fino a fine giornata (e anche oltre) senza grossi problemi. Nelle nostre prove, infatti, lo smartphone non ci ha mai lasciati a piedi, neanche in giornate caratterizzate da un uso frequente dell'hardware per il consumo di intrattenimento e il gaming e da un frequente ricambio di celle telefoniche. In generale, poi, Honor 90 non si surriscalda nemmeno nelle giornate più afose della stagione estiva: la temperatura aumenta durante le sessioni di gaming più intense, ma non diventa mai insopportabile o anche solo fastidiosa.



Passando al design dello smartphone, vi ricordiamo che Honor 90 è disponibile in Italia in tre tinte, ovvero Emerald Green, Midnight Black e Diamond Silver: queste ultime non differiscono solo in termini di colorazione ma anche di finitura del pannello posteriore, che presenta una texture diversa a seconda della tinta prescelta.

A nostro avviso, Emerald Green è il colore più elegante dei tre, se non altro per via della finitura opaca e appena ruvida al tatto, grazie alla quale lo smartphone non trattiene le impronte digitali. Sempre sul pannello posteriore abbiamo il logotipo di Honor e i marchi CE e RAEE, che sporcano leggermente l'elegante retro in vetro del device. Sulla parte superiore dello smartphone, invece, abbiamo i due grandi alloggiamenti circolari per le fotocamera: il primo (quello più in alto) contiene la lente macro per l'effetto bokeh e la lente principale, mentre nel secondo abbiamo l'ultra-grandangolo e il LED del flash, quest'ultimo di forma circolare con un "buco" al centro, quasi a fare da quarto obiettivo per lo smartphone. Il design dell'alloggiamento, leggermente sporgente e bombato può piacere o meno, così come non tutti saranno convinti dalla scelta di raggruppare le fotocamera a due a due in un bump che dà l'impressione che gli obiettivi siano più grandi delle loro dimensioni reali, ma dobbiamo comunque dire che, una volte messe in funzione, le lenti di Honor 90 sanno comunque farsi rispettare. Ci arriveremo tra poco.



Tornando al design dello smartphone, la pecca più grande sotto questo punto di vista è sicuramente il corpo centrale in plastica e non in metallo, che rende impossibile paragonare Honor 90 ai top di gamma degli altri marchi in termini di materiali.

Sul lato inferiore troviamo la porta di ricarica USB-C 2.0 e una griglia per gli speaker, insieme all'alloggio Dual-SIM. Manca l'espandibilità della memoria tramite scheda microSD, la cui assenza potrebbe farsi sentire per alcuni acquirenti su un dispositivo proposto a un prezzo attorno ai 500 Euro.

Sul lato destro di Honor 90 abbiamo invece il pulsante del volume e quello di accensione, che (attenzione!) non ha il sensore per lo sblocco tramite impronta digitale integrato.

Quest'ultimo, infatti, si trova al di sotto dello schermo: un dettaglio che non può che far piacere e che convince ancora di più se consideriamo che il sensore ottico è piuttosto preciso e rapido (pur senza essere il migliore sulla piazza). Il lato sinistro è completamente privo di pulsanti, tasti e sensori, mentre quello superiore possiede solo un foro per il microfono.

Vien da sé che Honor 90 non riproduce il sonoro stereo, limitandosi invece a quello mono tramite gli speaker integrati. Una mancanza rilevante (forse l'unica davvero importante) anche per un device di fascia media.

Le dimensioni del dispositivo sono pari a 161,9 x 74,1 x 7,8 millimetri, mentre il suo peso è di soli 183 g: una piuma da tenere in mano, insomma.



Lo schermo migliore del mondo

Senza girarci troppo intorno, è l'incredibile display il punto forte di Honor 90: quest'ultimo, infatti, fa rapidamente dimenticare le altre mancanze dello smartphone, specie nel caso di utenti che hanno l'abitudine di consumare molto spesso film e serie TV in mobilità.

In termini tecnici, ci troviamo di fronte ad uno schermo AMOLED con risoluzione pari a 2.664 x 1.200 pixel e con diagonale da 6,7". Il refresh rate del pannello è pari a 120 Hz e la sua luminosità di picco locale in HDR10+ è di 1.600 nits, più che sufficienti per affrontare anche la luce diretta del sole e la concorrenza degli altri device di fascia media e persino alta.

Tuttavia, non sono queste le caratteristiche ad aver fatto ottenere a Honor 90 ben 140 punti nei benchmark di DxOMark: il merito, in gran parte, va al supporto per il dimming PWM a 3.840 Hz, il più elevato sulla piazza, che riduce nettamente lo sfarfallio e il flickering dello schermo. Non si tratta di una specifica tecnica "fredda", dal momento che il flickering ridotto minimizza anche l'insorgenza di mal di testa e di altri problemi visivi che possono verificarsi utilizzando lo smartphone in ambienti bui o poco illuminati: proprio grazie a questa attenzione per il dimming PWM, inoltre, Honor 90 ha ottenuto la certificazione TÜV Flicker Free.

Il resto lo fa l'ottimo schermo AMOLED, che garantisce colori vibranti e vivi, neri profondi e bianchi intensi che farebbero invidia ad uno smartphone con un MSRP doppio a quello del medio gamma cinese.



Spostandoci al di sotto della scocca del device, le velleità da top di gamma di Honor 90 lasciano spazio ad un hardware solido e concreto, ma pur sempre da fascia media piena. Il SoC è uno Snapdragon 7 Gen1 a 4 nm di Qualcomm, con una CPU Octa Core composta da 1 Core Cortex-A710 a 2,50 GHz, 3 Core Cortex-A710 a 2,36 GHz e 5 Core Cortex-A510 a 1,80 GHz. La GPU, invece, è una Adreno 644, sempre di Qualcomm.

In termini di RAM e storage, sul mercato italiano Honor 90 è arrivato in una sola configurazione, dotata di 12 GB di RAM e di 512 GB di memoria interna (che, lo ricordiamo, non è espandibile). Se volete spostarvi su una RAM e uno storage ridotti, dunque, dovrete guardare al "piccolo" Honor 90 Lite, lanciato nella sola versione 8/256 GB, ma che comunque non può essere paragonato né per specifiche né per design (né tantomeno per prezzo) al "fratello maggiore".

Per quanto riguarda sensori e connettività, invece, la dotazione di Honor 90 è piuttosto standard, dal momento che a bordo del telefono abbiamo il supporto per Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2 e NFC, mentre mancano il blaster IR, piuttosto comune su questa fascia di prezzo (specie nei device cinesi) e il jack audio da 3,5 mm.

Lato chiamate, lo smartphone si comporta tutto sommato bene: le nostre prove non hanno rivelato problemi di ricezione e di trasmissione audio, grazie anche al microfono con riduzione del rumore integrata e al sensore di prossimità che disattiva automaticamente lo schermo quando il device viene posto all'orecchio per rispondere a una telefonata.

In termini prettamente ludici, lo Snapdragon 7 Gen1 si fa apprezzare garantendo delle prestazioni buone anche in applicativi "pesanti" come Diablo: Immortal, Asphalt 9, Honkai: Star Rail e Genshin Impact.

Per godere di sessioni il più fluide possibile, comunque, il consiglio è quello di ritoccare manualmente al ribasso i settaggi laddove possibile, ricordando che Honor 90 non è certo un top di gamma. Sorprendentemente, tuttavia, lo smartphone non si surriscalda neppure sotto pressione, grazie alla camera di raffreddamento di nuova generazione integrata dagli ingegneri di Honor sotto la sua scocca. Per gli amanti dei dati "crudi", invece, abbiamo testato Honor 90 su GeekBench 6 e 3DMark, con dei risultati ottimi. Nel CPU Benchmark di GeekBench, il dispositivo arriva a 1.062 Punti in Single-Core e a 2.940 Punti in Multi-Core; nel GPU Benchmark della medesima piattaforma, invece, lo smartphone raggiunge i 2.621 punti in OpenCL e i 3.001 punti in Vulkan. Su 3DMark, invece, i punteggi sono a pari a 3.175 Punti su 3DMark Wildlife e a 3.189 Punti su 3DMark Wildlife Stress Test. I risultati, dunque, sono linea con quelli medi della fascia di prezzo tra i 400 e i 600 Euro, se non addirittura più alti.



Una fotocamera di tutto rispetto

Honor 90 riconferma quanto vi abbiamo già detto nella nostra recensione di Honor 70 lo scorso anno: Honor ha le migliori fotocamere nella fascia media, senza se e senza ma.

La fotocamera, infatti, è sicuramente uno dei punti forti del nuovo mediogamma cinese tanto quanto lo schermo, pur avendo ricevuto un'attenzione decisamente minore nella campagna marketing.

Sotto un punto di vista prettamente tecnico, la fotocamera potrebbe sapere di già visto, dal momento che è molto simile a quella dei principali competitor sulla stessa fascia di prezzo (se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Realme 11 Pro+ 5G e alla recensione di Redmi Note 12 Pro+ 5G).

Abbiamo dunque una lente principale da 200 MP f/1.9 con sensore di dimensioni pari a 1/1.4", sfortunatamente priva di stabilizzazione ottica, che si accompagna ad una lente ultra-grandangolare da 12 MP f/2.2 e ad una fotocamera per l'effetto bokeh, per i ritratti e per le fotografie super-macro da 2 MP f/2.4. Le tre lenti posteriori fanno il paio con un'ottima selfie-camera da 50 MP f/2.4, perfetta per lo scatto di selfie di alta qualità ma che purtroppo non è dotata dei sensori che garantirebbero lo sblocco 3D dello smartphone, sostituito dal meno sicuro "Face ID" bidimensionale già utilizzato da molti smartphone nella fascia media.



Via il dente, via il dolore: l'unica critica alla fotocamera di Honor 90 che ci sentiamo di fare è quella relativa alla mancanza della stabilizzazione ottica, che si fa sentire soprattutto nel caso dei video. Questi ultimi, vale la pena menzionarlo, possono essere girati con risoluzione 4K ma con fps fermi a 30. Insomma: cameraphone sì, almeno per la sua fascia di prezzo, videophone non proprio.

Tuttavia, le fotografie scattate da Honor 90 sono ottime in quasi tutte le condizioni di illuminazione, comprese quelle più difficili. Merito in primo luogo di un hardware di alta qualità, ma anche della processazione delle immagini tramite AI Matrix Camera che - a differenza di alcuni competitor - non rende l'IA preponderante e garantisce un elevato naturalismo delle immagini, senza ritoccare troppo pesantemente volti e colori.

Ottima anche l'app Fotocamera, che presenta anche un paio di feature esclusive che non troviamo sui device della concorrenza e che potrebbero fare la felicità di alcune nicchie di utenti: una su tutte è la modalità multi-video, che permette di girare un video composto dalle riprese simultanee della selfie-camera e della fotocamera posteriore principale, "impilate" una sopra l'altra come una sorta di vlog. Buona anche la modalità Pro e quella in alta risoluzione, che permette di utilizzare appieno i 200 MP del sensore principale dello smartphone.



Il minimalismo software di Honor

Concludiamo la nostra analisi con il software di Honor 90, che, come da copione, arriva con Android 13 e la UI MagicOS 7.1. Ipotizzando che venga mantenuta la stessa politica di aggiornamenti degli altri prodotti targati Honor, inoltre, anche Honor 90 dovrebbe arrivare a tre anni di patch di sicurezza e a due release di Android successive a quella di lancio, in linea con il resto del mercato.

A differenza delle proposte rivali, però, Honor 90 non ha molti bloatware, se non un paio di app e di giochi preinstallati che possono essere facilmente rimossi e che "sporcano" solo in parte un'esperienza software altrimenti intuitiva, minimale ed elegante. Per quanto riguarda MagicOS 7.1, invece, la skin ha sia dei punti di forza che dei talloni di Achille: i primi sono sicuramente l'elevata stabilità del software e le animazioni sempre estremamente fluide; i secondi riguardano perlopiù il colpo d'occhio e l'impatto grafico della UI, ormai piuttosto datato e poco in linea con una concorrenza che si sta dando molto da fare sotto questo punto di vista ormai da tempo. In ogni caso, Honor 90 resta uno smartphone affidabilissimo, senza lag di alcun tipo e che, durante il nostro periodo di prova, non ha mai riscontrato problemi software di alcun tipo.



Ottime, infine, sono anche alcune delle feature aggiuntive integrate da Honor nel sistema operativo del suo smartphone. Tra di esse troviamo Honor Connect, che permette un pairing semplicissimo tra tutti i device (telefoni, tablet, laptop e chi più ne ha più ne metta) dell'azienda, ma anche e soprattutto Game Manager, che aiuta Honor 90 a guadagnare qualche frame in più durante le sessioni più intense di gaming, permettendo allo smartphone di celare, per quanto possibile, il suo vero volto di mediogamma tecnico.

Per il resto, potete tranquillamente fingere che altre app di sistema targate Honor (Honor App Market in particolare) semplicemente non esistano, oppure, se vi piace il "pacchiano", potete personalizzare l'UI in ogni sua parte con l'app Temi che comprende un gran numero di raccolte di font, sfondi, widget e schermate di blocco sia gratuiti che a pagamento, che però tradiscono un design generalmente pensato per un pubblico orientale.

Si rivela invece più utile (nonché sempre più diffusa, per la gioia di chi lavora con i social) la possibilità di "sdoppiare" i social network e le app di messaggistica, in modo da poter utilizzare due account in contemporanea sul medesimo device, senza per questo dover continuamente "saltare" dall'una all'altra.