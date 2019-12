Honor 9X Recensione: smartphone dal design all-screen a meno di 300 euro

Il gruppo Honor/Huawei è uno degli unici che sta cercando di portare il design all-screen negli smartphone dal costo contenuto. Basti pensare a Huawei P Smart Z, smartphone che risulta sicuramente interessante nella fascia sotto i 200 euro. Ebbene, a fine 2019 arriva anche un altro dispositivo che dispone di questa caratteristica peculiare, Honor 9X, che dopo mille peripezie è arrivato anche in Italia al prezzo di 249,90 euro sul sito ufficiale (si può trovare anche a qualche decina di euro in meno nei negozi delle maggiori catene di elettronica).

Tuttavia, come vi avevamo già descritto in questa notizia, per la variante nostrana si è deciso di effettuare un cambio di processore, inserendone uno un po' meno prestante rispetto a quello utilizzato in Cina. Basterà il design all-screen per dare vita a un buon smartphone?

Design e unboxing

La confezione di vendita è quella classica che ci si aspetta da Honor: sono presenti il caricabatterie da 5V/2A (10W), una comoda cover trasparente in silicone, il cavo USB Type-C per la ricarica e la spilla per l'estrazione del vano dual nanoSIM. Insomma, nessuna novità da questo punto di vista.

Honor 9X ha dimensioni pari a 163,1 x 77,2 x 8,8 mm, per un peso di 206 grammi. Stiamo parlando di numeri superiori alla media, che si fanno sentire quando si usa lo smartphone, in particolare quando lo si tiene con una sola mano.

In ogni caso, non stiamo parlando di nulla di grave e avevamo già visto dimensioni simili con Huawei P Smart Z, smartphone da cui questo Honor 9X riprende molto.

Il principale materiale utilizzato è la plastica, ma Honor 9X fornisce comunque una sensazione "premium" e la solidità costruttiva è tutto sommato buona grazie anche all'elevato spessore. La backcover è molto classica: tripla fotocamera + flash LED in alto a sinistra, sensore di impronte digitali al centro e logo Honor nella parte inferiore. La colorazione che abbiamo potuto provare è la Midnight Black, che forse non rende esattamente giustizia al design dello smartphone, andandolo a inserire in una marea di dispositivi tutti simili. Per fortuna è in vendita anche la colorazione Sapphire Blue, in grado di offrire giochi di luce sicuramente più interessanti.



Tornando al sensore di impronte digitali, la velocità di sblocco offerta da quest'ultimo è nella media. Una cosa che non ci è piaciuta è il fatto che il software non supporti lo sblocco facciale. La scelta di Honor è probabilmente dovuta alla presenza della fotocamera pop-up, riducendo così il numero di aperture giornaliere e allungandone il ciclo di vita.

La parte anteriore dello smartphone è costituita da un pannello all-screen con uno screen-to-body ratio del 91%, stiamo parlando di uno schermo piuttosto ampio, molto simile a quello di Huawei P Smart Z. A volte sembra quasi di utilizzare un "phablet" piuttosto che uno smartphone.

Nella parte inferiore di Honor 9X troviamo gli altoparlanti, la porta USB Type-C, il primo microfono e il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Sulla destra ci sono il pulsante d'accensione e il bilanciere del volume, mentre il lato sinistro è completamente "vuoto". In alto fanno capolino il secondo microfono, il carrellino per la SIM e il meccanismo per la fotocamera pop-up.

Tirando le somme, Honor 9X non riesce a convincere in termini di design, dando un costante senso di "déjà vu" e non riuscendo a spiccare in alcun modo, se non ovviamente per il look all-screen, rispetto ai dispositivi che abbiamo già visto arrivare sul mercato a inizio anno.

Caratteristiche tecniche

Honor 9X è spinto da un processore octa-core HiSilicon Kirin 710F operante alla frequenza massima di 2,27 GHz (2 x 2,27 GHz + 6 x 1,88 GHz), affiancato da una GPU Mali-G52 MP6 e da 4GB di RAM. Stiamo parlando di una configurazione leggermente migliorata rispetto a quella offerta da Huawei P Smart Z, peccato che siano passati ormai parecchi mesi dall'arrivo sul mercato di quello smartphone e che quindi il salto generazionale sia troppo poco marcato. Non stiamo parlando di nulla di grave, sia chiaro, ma in questa fascia ci sono dei dispositivi "spietati" per quanto riguarda le prestazioni.



La scelta di portare in Italia lo smartphone con un Kirin 710F rispetto al Kirin 810 della variante cinese si fa sentire e purtroppo questa fascia di prezzo pullula di concorrenti validi da questo punto di vista. Bene invece per quanto riguarda la memoria interna, visto che troviamo 128GB di ROM (espandibile tramite microSD fino a 512GB), sufficienti per ogni tipo di utilizzo.

Passando al display, troviamo un pannello IPS LCD da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), aspect ratio 19,5:9 e screen-to-body ratio del 91% circa. È un display senza infamia e senza lode, che dispone di una buona luminosità massima, ma pecca nel bilanciamento dei colori e nella qualità visiva generale. In ogni caso, è presente la possibilità di modificare tramite software la temperatura e il colore, quindi gli utenti più "esperti" potrebbero riuscire a correggere un po' il tiro, ma le limitazioni del pannello ci sono.

Sempre riprendendo quanto fatto da Huawei P Smart Z, Honor 9X monta una fotocamera pop-up da 16MP (f/2.0), che fuoriesce dalla parte superiore dello smartphone. Ci sono ancora pochi dispositivi che dispongono di questa soluzione nella fascia sotto ai 300 euro, un plus gradito e che dona un aspetto più premium al telefono.

Sul retro troviamo una tripla fotocamera da 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4, grandangolare, 120 gradi) + 2MP (f/2.4, per l'effetto bokeh). I tre sensori posteriori possono registrare video in Full HD a 60fps, mentre quello anteriore arriva al Full HD/30fps. Poche novità per l'applicazione Fotocamera, dove ritroviamo le funzionalità Apertura, Notte, Ritratto, Pro, Rallentatore, Panorama, Light painting, HDR, Time-Lapse, immagine in movimento, filtro e adesivi.

Insomma, il classico pacchetto completo previsto dall'azienda cinese.



La qualità degli scatti offerti dalla fotocamera posteriore non è male e qui c'è stato un leggero miglioramento rispetto al passato. Le immagini sono nella media con una buona luminosità, mentre con poca luce va peggio, perdendo un po' troppi dettagli. La fotocamera anteriore è discreta, ma il risultato finale non è esaltante. Stesso discorso per i video, che purtroppo mancano di una stabilizzazione realizzata come si deve e non riescono a convincere. Insomma, stiamo parlando di un comparto fotografico con alti e bassi: ci sono stati dei miglioramenti, ma si deve ancora lavorare per raggiungere la concorrenza. Potete trovare alcune foto non compresse nella nostra cartella Drive dedicata a Honor 9X.



Passando all'autonomia, troviamo una batteria da 4000 mAh. L'azienda cinese è sempre una garanzia da questo punto di vista e siamo spesso arrivati a sera con il 25/30% di carica residua, insomma risultati buoni. Manca però una ricarica veloce, visto che ci si ferma a 10W.

Da segnalare l'assenza del chip NFC, che era invece presente su Huawei P Smart Z. Passando oltre, troviamo il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.2. Durante i nostri test non abbiamo riscontrato nessun problema per quanto riguarda la ricezione.

Software

Il sistema operativo è Android 9 Pie con EMUI 9.1.0, che al momento in cui scriviamo dispone delle patch di sicurezza del 1 agosto 2019. Qui non c'è essenzialmente nulla dire, il software è sempre lo stesso a cui siamo abituati ormai da inizio anno. Honor 9X supporta ancora il Play Store, quindi da questo punto di vista potete stare tranquilli, e le ottime gesture, la schermata Gestione Digitale e tutte le altre classiche funzionalità sono rimaste al loro posto.

La fluidità del sistema operativo è tutto sommato buona, anche se in qualche frangente si notano impuntamenti, ma nulla di esagerato. Veramente un peccato, invece, che le patch siano ferme ad agosto e che non ci siano ancora informazioni dettagliate in merito all'arrivo dell'aggiornamento alla EMUI 10. Sappiamo che la società cinese ha iniziato a cercare persone per provare la Beta dell'update a inizio dicembre 2019, quindi potrebbe volerci ancora un po' di tempo prima del suo arrivo.

Prestazioni e benchmark

Honor 9X non riesce a spiccare in termini di prestazioni. La configurazione è stata leggermente migliorata rispetto al passato, ma i risultati non sono esaltanti.

Per gli amanti dei benchmark, il dispositivo ha fatto registrare un totale di 172049 punti su AnTuTu. Su Geekbench, invece, è arrivato a 323 punti in single-core e 1314 punti in multi-core. Numeri sotto alla media, che non riescono a competere con quelli offerti dagli smartphone di altre aziende. Per farvi un esempio concreto, Realme X2, dispositivo venduto a un prezzo simile a quello di questo Honor 9X, ha fatto registrare un totale di 257545 punti su AnTuTu durante i nostri test. Uno scarto prestazionale importante, che si nota anche durante l'utilizzo quotidiano. L'adozione del Kirin 810 montato dalla variante cinese avrebbe sicuramente migliorato la situazione, ma purtroppo non è andata così.

Gaming

Abbiamo provato Honor 9X con Call of Duty Mobile, Mario Kart Tour e eFootball PES 2020, anche qui l'hardware non dei migliori si fa notare. D'altronde, si tratta di titoli usciti di recente, che richiedono un certo quantitativo di risorse.



Infatti, Call of Duty Mobile gira fluidamente e senza lag solamente con dettagli su "Basso" e FPS su "Medio", non è proprio consentito dal gioco stesso selezionare opzioni più elevate. Insomma, anche il gaming conferma le prestazioni non esaltanti. Passando a Mario Kart, titolo un po' meno esoso di risorse, l'ultimo arrivato in casa Nintendo funziona senza alcun tipo di problema su questo Honor 9X, ma stiamo parlando di un gioco con un comparto grafico non particolarmente "pesante".

Per quanto riguarda eFootball PES 2020, quest'ultimo si adatta bene al grande schermo dello smartphone, consentendo un'ampia visuale, ma si nota sin da subito che il gioco "scala" automaticamente i dettagli verso il basso. Insomma, se state puntando a un dispositivo da gaming, probabilmente fareste meglio a guardare altrove.