Honor Magic5 Lite Recensione: l'autonomia fa faville, il prezzo un po' meno

Non è un mistero che Honor sia tornata a utilizzare i servizi Google, portando sul mercato smartphone che possono beneficiare non solo del Play Store ma anche delle altre feature dell'ecosistema di Mountain View.

Dopo un ritorno in grande stile, aspettavamo di mettere le mani sulle novità del brand per questo 2023 e così è stato: abbiamo avuto modo di mettere sotto stress il nuovo Honor Magic5 Lite, appena annunciato e con preordini già attivi.

Il prezzo è fissato a 389,90 euro, ma in fase di preorder sarà possibile acquistarlo allo stesso prezzo in bundle con gli auricolari Honor Earbuds 2 Lite, il caricabatterie SuperCharge da 66W, una cover con decorazioni Honor Talents e una garanzia limitata di 6 mesi per gli interventi di riparazione schermo.

La fase di Open Sales inizierà invece il 1 marzo 2023: anche in quel caso ci sarà un bundle, ma gli auricolari verranno sostituiti dalla smartband Honor Band 7.

Come si è comportato lo smartphone durante la nostra prova? È giunto il momento di scoprirlo.



Un design futuristico e leggero

Il design del comparto fotografico di Honor Magic5 Lite non passa di certo inosservato, grazie alla disposizione delle tre lenti e del flash LED sul retro. Volando un po' con la fantasia si potrebbe pensare che si tratti di una sorta di anello che abbraccia la scritta MATRIX AI Vision Camera.

Tratteremo quanto effettivamente offerto dai sensori più avanti, ma in termini di design la proposta di Honor risulta raffinata, elegante e sgargiante, quantomeno nella colorazione Emerald Green che abbiamo avuto modo di provare. Sul mercato ci sono poi le più classiche Midnight Black e Titanium Silver, se cercate quel tipo di impatto visivo.

Le linee curve ai lati si uniscono sinuosamente alla scocca posteriore, delineando un quadro studiato nei minimi dettagli: persino la sporgenza della fotocamera non è un problema, grazie al design ideato da Honor, così come peso e dimensioni risultano tutto sommato ridotti (161,6 x 73,9 x 7,9 mm, per 175 grammi) e gli conferiscono un'ergonomia invidiabile.



A primo impatto sembrerebbe trattarsi di uno smartphone di una fascia di prezzo superiore, anche se poi la sua essenza non del tutto Premium emerge al tatto nella zona della backcover.

Anteriormente troviamo un ampio schermo con foro per la fotocamera, posto centralmente. Il display integra anche un rapido sensore per le impronte digitali, affiancato in termini di sicurezza dal solito riconoscimento facciale.

Il pulsante d'accensione e il bilanciere del volume sono collocati sulla destra, mentre in alto fanno capolino un microfono e il sensore infrarossi. È invece in basso che si trovano secondo microfono, carrellino per la SIM (dual nanoSIM), speaker e porta USB Type-C.

Arrivando alla confezione di vendita, possiamo fornirvi solamente le indicazioni del brand, in quanto il nostro sample di prova risultava privo di qualsivoglia accessorio: oltre alla spilla per l'estrazione della SIM e al cavo USB Type-C/USB Type-A, il bundle iniziale proposto al lancio, come spiegato in precedenza, include un caricatore SuperCharge da 66W anche se lo smartphone supporta la ricarica fino a 40W, una custodia con decorazioni Honor Talents e gli auricolari Honor Earbuds 2 Lite.

Consigliamo comunque di informarsi per bene sul bundle disponibile con l'acquisto dello smartphone, dato che col passare del tempo le cose potrebbero cambiare. In linea generale, però, al netto della nostra prova, la dotazione risulta completa.



Lo Snapdragon 695 pesa, mentre l'autonomia fa faville

L'impatto a livello di design e costruzione è assolutamente positivo, ma come si comporta Honor Magic5 Lite all'atto pratico? Qui c'è la prima questione che potrebbe far storcere un po' il naso: il processore sotto la scocca è il ben rodato Qualcomm Snapdragon 695 5G, affiancato da 6GB di RAM (estesa virtualmente di 5GB tramite Honor RAM Turbo) e 128GB di memoria interna, non espandibile.

Il processore scelto da Honor è stato annunciato a fine 2021 e nel corso degli anni si è fatto vedere in un buon numero di modelli low cost. Per intenderci, già Honor Magic4 Lite 5G, svelato ad aprile 2022, faceva uso del medesimo chip.

Le prestazioni sono comunque in grado di sorreggere senza troppi problemi le classiche operazioni quotidiane, ma il peso degli anni inizia a farsi sentire e si riscontra qualche lag qua e là mentre si fa uso del dispositivo. Per chi apprezza i numeri, Honor Magic5 Lite, conosciuto in determinati mercati anche come Honor X9a, ha fatto registrare 399.642 punti su AnTuTu Benchmark v.9.5.6, nonché 896 punti in single-core e 1.999 punti in multi-core su Geekbench 6.



Siamo rimasti un po' delusi dalla mancanza di un importante salto generazionale in questo frangente, che si ripercuote anche, come approfondiremo meglio in seguito, nelle fotografia con un punta e scatta non dei più fluidi e in un'esperienza gaming non proprio entusiasmante.



Appare evidente che ciò su cui Honor sembra aver puntato è l'autonomia: tra i dispositivi che abbiamo provato di recente, Honor Magic5 Lite è l'unico che ci ha fatto arrivare alle fatidiche due giornate senza troppi problemi. Un'autonomia granitica, supportata dall'ampia batteria da 5.100 mAh e da un approccio che sembra studiato in linea generale per risultare quanto meno energivoro possibile.



A rendere ancora più interessante il tutto è il supporto alla ricarica rapida a 40W, che permette di ottenere ore di utilizzo a fronte di pochi minuti di collegamento alla presa di corrente. Con tali premesse, chi cerca questo tipo di prestazioni andrà sicuramente oltre l'argomento processore.



Poco da ridire poi sul Curved Display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, touch sampling rate fino a 300Hz, dimming PWM a 1.920Hz e picchi di luminosità di 800 nit, che offre colori ben bilanciati e una buona luminosità massima.

I lati curvi non risultano esagerati e alimentano la sensazione del fatto che si tratti di un prodotto decisamente più Premium di quanto non sia in realtà, così come il foro per la fotocamera posto nella parte superiore non è di dimensioni tali da compromettere la visione dei contenuti multimediali.



A proposito di questo tipo di utilizzo, non mancano i DRM Widevine L1 che permettono di riprodurre in FullHD film e serie TV su Netflix e così via. Non manca inoltre la modalità Always-On.

Il reparto audio, invece, sorprende un po' meno, visto che siamo di fronte a un sistema mono, benché resa sonora e volume massimo siano comunque nella media.

Lato connettività, lo smartphone è completo di 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 e NFC.



A livello di fotocamere, troviamo tre sensori posteriori con modulo principale da 64MP (f/1.8) + 5MP (f/2.2, ultra-wide) + 2MP (f/2.4, macro). Anteriormente, invece, fa capolino una lente da 16MP (f/2.45).

Purtroppo, l'enfasi posta sul design non trova seguito in questo ambito, visto che gli scatti offerti da Honor Magic5 Lite risultano da fascia bassa sotto più punti di vista.



Al netto delle grandangolari che perdono troppi dettagli e delle macro poco definite, le foto scattate anche in contesti con buona luce non convincono del tutto, nonostante l'uso dell'IA.

Siamo comunque su livelli discreti, ma di notte emergono ulteriormente i limiti di un reparto fotografico non dei migliori, considerato il rumore digitale presente anche mediante l'uso della modalità Notte. Si arriva poi a un massimo zoom in digitale pari a 8x, mentre lato video è possibile registrare a 1080p/30fps. Discreti invece i selfie della fotocamera anteriore, mentre vale la pena segnalare che può presentarsi qualche rallentamento quando si effettua un punta e scatta, ulteriore segno delle performance non propriamente al top.

In linea generale, dunque, Honor Magic5 Lite presenta un reparto fotografico che non riesce a mettersi in linea con la fascia di prezzo, nonostante possa comunque bastare a un utente non troppo esigente. Se volete dare un'occhiata a qualche scatto non compresso, potete farlo mediante la nostra cartella Drive dedicata a Honor Magic5 Lite.



Da Android 12 al gaming

Come già spiegato in apertura, anche qui ci sono i servizi Google ed è presente il Play Store. Honor è tornata a utilizzare l'ecosistema di BigG lato software e questo non può che far piacere.

Ciò che invece fa un po' storcere il naso è la presenza di un sistema ancora basato su Android 12, in un momento in cui si inizia già a fare riferimento ad Android 14 (seppure in Developer Preview). Le patch di sicurezza al momento in cui scriviamo sono in ogni caso quelle di gennaio 2023, così come non manca la personalizzazione software Magic UI 6.1. Al netto della già citata espansione virtuale della RAM, le possibilità a disposizione sono quelle che ci si aspetta da un prodotto di questo tipo, a partire dall'App Market integrato, che va ad affiancarsi al Play Store. Si tratta, in parole povere, di una sorta di AppGallery pensato per dispositivi Honor.



Come già accennato, la fluidità di sistema non è sempre impeccabile, ma non si tratta di nulla di trascendentale.

Durante la nostra prova non potevano mancare svariate sessioni di gaming.

Questo è il contesto in cui emergono maggiormente le limitazioni in termini di performance, legate allo Snapdragon 695 5G.



Se avviando un gioco ampiamente ottimizzato come Call of Duty Mobile risulta tranquillamente possibile giocare con dettagli e FPS su Molto alto, la temibile prova con Diablo Immortal mette in risalto tutte le sue limitazioni, dato che si riesce a giocare solamente con preset Medio a 30FPS. L'esperienza può risultare piacevole, ma attualmente molti dispositivi riescono a fare meglio anche in questa fascia di prezzo.

A livello software, poi, non c'è una vera modalità gaming, quindi capite bene che in linea generale non si tratta di un dispositivo che punta troppo in questa direzione nonostante la presenza dell'app Game Center, che risulta più che altro un "rimando" allo store App Market.