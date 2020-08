Honor Router 3 Recensione: il Wi-Fi 6 Plus al giusto prezzo

Siamo ormai entrati nell'era del Wi-Fi 6. Il primo router di questo tipo ad arrivare tra le nostre mani è Honor Router 3, venduto a un prezzo di 79,90 euro sul sito ufficiale HiHonor. Interessante la promozione di lancio: per chi acquista questo prodotto nella prima fase di vendita ci sono in omaggio la smartband Honor Band 5 e gli auricolari Honor Bluetooth Sports Earphone. Insomma, l'offerta lanciata dall'azienda cinese è interessante, ma è anche il prodotto in sé ad attirare le attenzioni già dalle specifiche tecniche.

Infatti, Honor pubblicizza questo router facendo riferimento al Wi-Fi 6 Plus, uno standard "potenziato", ovviamente basato sulla sesta generazione, presentato dalla società cinese a inizio 2020 con Huawei Wi-Fi AX3. Abbiamo avuto modo di testare a dovere Router 3 nel corso delle ultime settimane: Honor avrà fatto un buon lavoro?

Pack di vendita, design e connessioni

Partiamo subito precisando due cose importanti, che potranno sembrare banali per alcuni ma in realtà non lo sono per chi è meno abituato a questa tipologia di prodotti. Innanzitutto, stiamo parlando di un router e non di un modem, quindi bisogna passare per quest'ultimo per "ottenere" la connessione a Internet. In secondo luogo, qualcuno potrebbe aspettarsi il supporto alla connessione dati, visto che stiamo parlando di un'azienda conosciuta per i suoi smartphone, ma in realtà Honor Router 3 è solamente Wi-Fi. Fatte queste dovute premesse, possiamo passare alla confezione di vendita, che contiene al suo interno, oltre al router, una Quick Start Guide in inglese, l'alimentatore e un cavo Ethernet per il collegamento al modem. Insomma, una dotazione senza fronzoli.



Una volta estratto il router dalla confezione, si nota subito il suo design sobrio e pulito. L'unico LED di stato è presente anteriormente, mentre sul retro troviamo l'ingresso per l'alimentazione, il pulsante di reset, una porta WAN e tre porte LAN (autoadattive da 100/1000 Mbit/s). Nella parte superiore della scocca, più precisamente al centro, è presente il pulsante H, che viene utilizzato per il pairing e con altri dispositivi Honor/Huawei ed è compatibile con il WPS.

Le quattro antenne non sono rimovibili, ma si possono "adagiare" sulla scocca del ruoter in modo da "richiuderlo". Nella parte inferiore ci sono le classiche prese d'aria. Insomma, potremmo definire il design come minimale, ma nel senso positivo del termine, dato che Honor Router 3 non sfigura dinanzi agli altri oggetti di design presenti nella propria abitazione. Le dimensioni del router sono pari a 242 x 152 x 41 mm, per un peso di circa 379 grammi, quindi stiamo parlando di un router particolarmente leggero.

Per quanto riguarda la configurazione iniziale, è tutto molto semplice: basta collegarsi, perlomeno di default, all'IP 192.168.3.1 e seguire le rapide indicazioni. In pochi minuti è già tutto impostato correttamente. Segnaliamo solamente qualche piccola mancanza in termini di traduzioni, dato che alcune scritte legate alla modalità compatibilità per i dispositivi Wi-Fi 5 erano in cinese alla prima accensione e abbiamo notato la presenza, in determinati casi, di voci in spagnolo. Nulla di che, ma avremmo preferito una maggiore cura da questo punto di vista.

Caratteristiche tecniche e software

Honor Router 3 supporta una velocità teorica massima di 3000 Mbps, più precisamente 574 Mbps sulla banda da 2,4 GHz e 2402 Mbps sulla banda da 5 GHz. Sono valori piuttosto buoni, che permettono di sfruttare al massimo la connessione. Per il resto, il Wi-Fi 6 Plus, su cui Honor punta molto, porta novità come il supporto end-to-end a 160 MHz e una tecnologia proprietaria di banda stretta dinamica. Per farla molto semplice, rispetto al "normale" Wi-Fi 6 ci sono dei miglioramenti in termini di velocità e copertura del segnale. Insomma, "Wi-Fi 6 Plus" è indubbiamente una dicitura che funziona in termini marketing, ma dietro al nome c'è anche qualche reale novità.

Accedendo al portale di configurazione del router, si nota subito la pulizia a livello grafico. La pagina è suddivisa in cinque schede: Casa, Connetti a Internet, Mio Wi-Fi, Gestisci dispositivo e Altre funzioni. Oltre alle solite opzioni che si possono trovare un po' in tutti i router, c'è una funzionalità di ottimizzazione dual-band, che combina le frequenze a 2,4 GHz e 5 GHz e sceglie automaticamente quella più performante. Non manca una modalità compatibilità con il Wi-Fi 5, che permette di far connettere anche quei dispositivi che potrebbero avere problemi con il Wi-Fi 6. In genere succede con qualche portatile con adattatore di rete Intel.



Per il resto, c'è la possibilità di scegliere l'intensità del segnale e gestire l'accesso dei vari dispositivi, limitandone eventualmente la velocità. Accedendo alla scheda "Altre funzioni", è possibile aggiornare il firmware e impostare opzioni legate a VPN, IPTV, UPnP, IPv6, rete guest, NAT e controllo genitori, giusto per citare le principali funzionalità.

Non manca una modalità che imposta il router come ripetitore Wi-Fi. Infine, tra le opzioni avanzate è possibile gestire canale, modalità (ad esempio, 802.11 a/b/g/n/ac/ax o 802.11 b/g/n), larghezza di banda, intervallo di protezione 11n, Wi-Fi invisibile e WMM. Insomma, non ci sono opzioni aggiuntive rispetto agli altri router, ma il software è comunque completo e soddisfa le esigenze di molti utenti, considerando anche la fascia di prezzo.

Nel caso si voglia gestire il router tramite smartphone in locale e non in remoto, è possibile utilizzare l'applicazione Huawei AI Life. Quest'ultima non aggiunge nulla in termini di funzionalità, ma permette di gestire tutto in modo più rapido e semplice. Infatti, accedendo alla schermata principale dell'app, viene fornito un rapido resoconto, che mostra la qualità della connessione alla rete tramite il canale selezionato, la velocità di download, quella di caricamento, i dispositivi connessi e varie altre opzioni, dal controllo genitori alla diagnosi, passando per la rete Wi-Fi guest.



Premendo su "Mostra di più", si accede alle altre funzionalità, come l'aggiornamento del firmware e le varie opzioni che abbiamo già illustrato per quanto riguarda il portale di configurazione. Giusto per citare altre impostazioni che potrebbero risultare interessanti, c'è la possibilità di programmare l'accensione e lo spegnimento della rete Wi-Fi in determinate ore del giorno ed è possibile far spegnere il LED anteriore del router di notte. Insomma, qualche piccola chicca c'è.

Tra le altre specifiche che vanno citate ci sono il supporto allo standard di protezione WPA3-SAE, la possibilità di collegare in contemporanea fino a 128 dispositivi, il processore dual-core Hi5651L operante alla frequenza di 1,2 GHz e la tecnologia OFDMA, in grado di raggruppare i segnali e trasmetterli contemporaneamente a più terminali.

Esperienza d'uso

Durante la nostra prova, Honor Router 3 si è sempre comportato come previsto, senza mai presentare particolari problemi in termini di velocità e copertura. Lo abbiamo testato anche con una classica 7 Mega italiana con molti dispositivi connessi e in quel caso si notano maggiormente i benefici apportati dalle tecnologie implementate dall'azienda cinese. Ad esempio, utilizzando uno smartphone Wi-Fi 5 si nota una maggiore velocità, dato che si riesce a sfruttare l'ampiezza di banda 160 MHz. Certo, stiamo parlando di una connessione Wi-Fi e quindi ci sono parecchie variabili in gioco, ma il router fa esattamente quello che promette di fare da questo punto di vista.



A livello di copertura del segnale non abbiamo avuto alcun tipo di problema: il Wi-Fi riesce ad arrivare senza troppi intoppi anche in luoghi dell'abitazione in cui ci sono dei lievi ostacoli strutturali.

Insomma, Honor Router 3 è un buon router da piazzare in casa, un upgrade da fare soprattutto per chi è solito utilizzare molti dispositivi contemporaneamente. L'unico aspetto da tenere in considerazione è il fatto che alcuni terminali particolarmente datati potrebbero necessitare di qualche impostazione in più. Ad esempio, inizialmente la banda da 2,4 GHz era lenta su un nostro vecchio computer, mentre la frequenza 5 GHz era piuttosto rapida.

In questo caso è bastato disattivare il WMM, che assegna la priorità dei pacchetti wireless, per riuscire a bilanciare tutto. Insomma, come sempre accade con i router, ognuno ha la sua rete e per sistemare tutto al meglio è bene dedicare un po' di tempo alla configurazione.