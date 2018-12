HP Omen 15 Recensione: notebook gaming con display a 144Hz e G-Sync

Il mercato dei notebook da gaming, nonostante sia ancora decisamente orientato verso prezzi non proprio accessibili, si sta espandendo sempre più a livello di soluzioni disponibili, con dei desktop replacement pensati per diverse tipologie d'utenza. Potremmo, dunque, banalmente suddividere i vari prodotti in tre differenti fasce: fascia "casual", fascia media e top di gamma. Oggi testeremo un notebook che ricade nella fascia più popolata, ovvero quella media.

In questo target di mercato, l'obiettivo delle configurazioni è quello di far girare praticamente tutti i titoli odierni in Full HD a dettagli alti. Il notebook che ci apprestiamo a recensire è l'interessante HP Omen 15, nella versione 15-dc0024nl, dotata di una CPU Intel Core i7-8750H e di una GPU NVIDIA GTX 1060. Il tutto è venduto attualmente a un prezzo di circa 1750 euro su Amazon.it.

Design

HP Omen 15 vanta, come la maggior parte dei notebook di questo tipo, un design dettato principalmente da linee "taglienti" e aggressive, da cui traspare tutto l'animo gaming del prodotto. Anche gli inserti sono particolarmente vivaci e presentano contorni squadrati. Troviamo dunque sul retro dello schermo delle linee geometriche oblique in rosso, che ben si abbinano al logo OMEN dello stesso colore posto in centro sul retro. La scocca in colorazione nera è molto robusta e rifinita con materiali di buona qualità, non mancano però degli inserti in plastica che non ci hanno convinto molto né a livello qualitativo né in quanto a pura estetica.

Bene la zona principale dove trovano posto la tastiera e il touchpad, che sono in lega di alluminio e rendono confortevole l'utilizzo del notebook. Non sono male anche le dimensioni: 36 x 26,3 x 2,5 cm, per un peso di 2,52 Kg. Queste sono nella media e tutto sommato consentono una buona portabilità del notebook.



Il touchpad risulta comodo da usare mentre la tastiera RGB è completamente retroilluminata, con 4 zone personalizzabili e i tasti "WASD" messi in risalto, una caratteristica utile durante le sessioni di gioco notturne. Ci spostiamo poi sulla parte posteriore, dove troviamo le griglie dedicate all'areazione del notebook, che risultano come al solito abbastanza vistose. Passando alla connettività, sul lato sinistro troviamo l'ingresso per i jack per audio e cuffie, una porta USB 3.1 e uno slot per le schede SD. A destra troviamo invece due LED di stato per la carica e per le attività di scrittura su disco, un'altra porta USB 3.1 e la presa per l'alimentazione. Sul retro sono disponibili un aggancio Kensigton Lock, una porta USB 3.1, l'output HDMI, una porta Ethernet, una mini Display Port e una porta Thunderbolt 3. Siamo, insomma, dinanzi a un'ottima connettività, accompagnata da un design che ci ha abbastanza convinti, pur non essendo molto originale.

Caratteristiche tecniche

HP Omen 15 monta un display IPS Full HD da 15,6 pollici a 144Hz, con ottimi angoli di visione e pieno supporto alla tecnologia NVIDIA G-Sync. Quest'ultima consente allo schermo di sincronizzare la frequenza di aggiornamento con quella della scheda video, offrendo un'esperienza fluida e senza tearing.

Per quanto riguarda il processore, troviamo un hexa core Intel i7-8750H di ottava generazione operante alla frequenza di 2,2 GHz, che in modalità Turbo può spingersi sino ai 4,1 GHz. La GPU, invece, è la classica NVIDIA GeForce GTX 1060 da 6 GB GDDR5, che viene montata in molte configurazioni di questo tipo per via della sua affidabilità e delle sue ottime prestazioni in rapporto al prezzo. Abbiamo poi 8 GB di RAM DDR4 a frequenza 2666 MHz, un hard disk da 1 TB 7200rpm e un SSD da 256 GB. Insomma, siamo dinanzi a una configurazione pensata per giocare a dettagli alti in Full HD. Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2x2) al Bluetooth 5.

Software

Il sistema operativo è Windows 10 Home a 64-bit, che HP ha saggiamente deciso di non riempire con inutili bloatware. I programmi proprietari inseriti dalla società sono composti solamente da software di qualità che risulta utile nella pratica. Abbiamo gradito particolarmente Omen Command Center, un tool che consente all'utente di monitorare l'utilizzo e le temperature della CPU e GPU e di vedere l'uso della RAM. Oltre a questo, il programma in questione implementa anche un interessante "booster di rete", in grado di monitorare l'uso della banda di ogni singola applicazione in esecuzione. Ovviamente, è possibile anche impostare a piacimento i vari colori delle quattro zone RGB disponibili. Interessante anche OMEN Audio Control, che consente di gestire l'ingresso e l'uscita dell'audio in base alle proprie preferenze. Non mancano poi i soliti programmi di HP, tra cui fanno capolino JumpStart, Audio Switch, ePrint SW e Recovery Manager, che vanno a delineare un quadro software proprietario molto completo.

Esperienza d'uso

Il notebook si è rivelato impeccabile nell'utilizzo di tutti i giorni, con un sistema operativo sempre molto fluido e privo di qualsivoglia problema o lag. Come già ampiamente descritto in precedenza, però, il campo prescelto di questo tipo di prodotti è sicuramente il gaming, con prestazioni ottime fino alla risoluzione Full HD (risoluzione impiegata per tutti i benchmark). Batman Arkham City GOTY gira in media a 111 FPS con dettagli al massimo nel benchmark interno. Metro: Last Light Redux, invece, raggiunge i 77 FPS con SSAA disattivato, mentre Rise of the Tomb Raider arriva a 73 FPS medi con dettagli ad "Alto" nel benchmark interno. Infine, il recente Fallout 76 arriva a 48 FPS medi con dettagli su Ultra. Numeri positivi ma in media con gli altri notebook appartenenti alla fascia media. I 144 Hz rendono l'esperienza di gioco potenzialmente molto fluida, anche se per sfruttarli appieno sarebbe stato meglio dotare il prodotto di una GPU più potente.

HP Omen 15 eccelle in campo audio grazie alla collaborazione con Bang & Olufsen, con una qualità complessiva ottima e un suono che risulta pulito e in grado di coprire il rumore prodotto dal sistema di raffreddamento. Le temperature nelle situazioni più "concitate" per CPU e GPU raggiungono rispettivamente anche 82 e 71 gradi, valori nella media che non si fanno sentire troppo quando si tiene il notebook sulle ginocchia.

Altro fattore solitamente critico per questa tipologia di prodotti che si ripresenta con questo prodotto è l'autonomia. In questo caso, abbiamo testato il notebook a lungo con svariati titoli constatando un'autonomia di poco più di una singola ora per quanto durante il gioco.