HP OMEN 16 Recensione: un'ottima powerhouse da gaming a un prezzo contenuto

Il PC gaming è profondamente cambiato dopo i due anni di crisi che ci stiamo faticosamente lasciando alle spalle. In questo periodo, con un incalzante shortage delle componenti che ha messo in ginocchio il mercato consumer soprattutto per quel che riguarda il segmento desktop, a guadagnare ancora più terreno sono stati i laptop.

Complice una miniaturizzazione sempre più avanzata, giocare su notebook non è più un sottile gioco di equilibrio tra prestazioni ed efficienza.

Questo discorso si adatta perfettamente anche al nuovo HP OMEN 16, con cui abbiamo trascorso le ultime settimane di gioco, studio e lavoro.



Design minimal, dotazione completa

Con la gamma OMEN, HP ha tracciato da anni una netta linea di separazione tra i suoi prodotti destinati al gaming e quelli che, invece, sono dedicati ad altre attività quali l'intrattenimento multimediale e il classico uso ufficio.

Nel 2021, poi, un'ulteriore svolta: assieme ai nuovi OMEN con Tiger Lake, infatti, la compagnia di Palo Alto presentò al mondo il nuovo sub-brand HP Victus, una linea da gaming più essenziale nelle forme e nella sostanza. Con questa mossa, indirettamente, i notebook HP OMEN sono diventati il pezzo forte del portfolio, le macchine senza o con minimi compromessi, a seconda della configurazione. Proposto a 2.200 euro, il sample che abbiamo avuto in prova è l'OMEN 16-xf0004nl, animato da un processore AMD Ryzen 9 7940HS. Si tratta di una CPU di ultima generazione, basata su architettura Zen 4 e nodo TSMC a 4 nanometri, che offre 8 Core e 16 Thread con frequenze fino a 5.2 GHz e un TDP fra 35 e 54W.

Al suo fianco, l'apprezzata RTX 4070 di NVIDIA con architettura Lovelace e 8 GB di memoria video GDDR6 dedicata. Il laptop offre 32 GB di memoria RAM DDR5-5600 su due banchi da 16 GB e 1TB di archiviazione su un'unità a stato solido NVMe PCIe Gen4 dalle ottime prestazioni, che superano i 7.000 MB/s e 6.500 MB/s rispettivamente in lettura e scrittura sequenziale.

Passando al design, l'OMEN 16 di quest'anno pesca a piene mani dal classico codice estetico della gamma, con linee morbide ed essenziali su quello che altrimenti sarebbe un monolite nero. Il risultato è una macchina molto elegante e relativamente sottile, con una finitura opaca e soffice al tatto che purtroppo si è rivelata una vera calamita per le impronte digitali, ma non per questo meno piacevole alla vista.

A un peso di poco più di 2Kg fanno eco dimensioni pari a 37 x 26 centimetri per un'altezza da chiuso di poco più di 2 centimetri.

Le dimensioni sono generose per il tipo di device e le cornici sono relativamente sottili sui bordi, ma il margine inferiore ci racconta tutta un'altra storia, con uno spazio che sarebbe stato perfettamente compatibile anche con un display 16:10. Sempre in termini di ottimizzazione dello spazio, purtroppo, nonostante il display abbia un'ampia diagonale da 16 pollici non è previsto il tastierino numerico, che sarebbe potuto entrare anche con relativa comodità.

Tornando sullo schermo, si tratta di un pannello IPS da 16,1" con rapporto d'aspetto 16:9.

La risoluzione è QHD (2560x1440 pixel) per una frequenza di aggiornamento massima di 240 Hz, con supporto alla tecnologia AMD FreeSync. Nella norma la luminosità massima, che con i suoi 300 nit offre una piacevole esperienza in ambiente chiuso ma tende a soffrire le giornate assolate. La leggibilità è garantita entro certi termini dalla finitura anti-riflesso, che però non può fare miracoli.



Ottima invece la riproduzione dei colori, che offre una copertura completa nello spazio sRGB e questo permette anche un utilizzo più trasversale del PC, aprendo le porte anche alla grafica, non necessariamente in maniera amatoriale.

Buona anche la gestione dei tempi di risposta, che si attestano su minime di 3 millisecondi, incidendo in maniera estremamente positiva sulle prestazioni di gioco.

Proseguendo con la scheda tecnica, troviamo una webcam "di servizio" con risoluzione 1080p che riesce a svolgere dignitosamente il suo lavoro nell'ambito delle videochiamate ma che difficilmente potrà essere utilizzata anche per altri scopi.

L'audio, invece, è coingegnerizzato come sempre con Bang & Olufsen e supporta la tecnologia DTS:X per un suono avvolgente e tridimensionale anche nel gioco. In effetti, il comparto sonoro è tra i principali punti di forza di questo notebook, che ha una coperta piuttosto lunga anche in termini di autonomia, connettività ed espansioni.

Sono presenti, infatti, ben due USB tradizionali con banda a 5Gbps, due Type-C a 10Gbps con supporto Power Delivery e uscita video DP 1.4a, una HDMI 2.1 per giocare in 4K/120Hz, il classico connettore jack da 3,5mm per cuffie e microfono e l'ingresso LAN per connessione cablata, affiancato dal Bluetooth 5.3 e dal Wifi 6E.

Quanto alla batteria da 83Wh, HP promette una durata fino a oltre 7 ore, a seconda del tipo di utilizzo, e supporta la ricarica rapida che consente di arrivare al 50% in circa mezz'ora con l'adattatore in dotazione (280W).



Esperienza d'uso

Nell'utilizzo di tutti i giorni, a fare la differenza sono chiaramente il processore top di gamma scelto da HP e la RTX 4070, chiamata in causa per quegli applicativi che richiedono la potenza di un processore grafico discreto. La grafica integrata Radeon 780M potrebbe avere voce in capitolo anche nel gaming leggero, soprattutto in totale mobilità, e per questo si rivela un ottimo alleato per efficienza nell'utilizzo di tutti i giorni, tra lettura, scrittura e fruizione di contenuti multimediali, in streaming o meno.

L'estrema fluidità dello schermo rende piacevole anche il classico browsing web, così come la diagonale, unita all'elevata risoluzione 1440p, offre una densità di pixel elevata e una nitidezza eccezionale, che si traducono in un'ottima leggibilità del testo. Molto buoni anche gli angoli di visione, non estremi ma sicuramente sopra la media per fascia di prezzo.

La tastiera ShadowBlack di HP è ottima e brilla particolarmente nella digitazione veloce grazie alla tecnologia anti-ghosting.

Stona invece la retroilluminazione RGB: HP, infatti, offre di base l'illuminazione a 4 sone, mentre per la versione con personalizzazione a singolo tasto bisogna sostenere un costo aggiuntivo opzionale. Per la cifra di vendita, che può anche essere relativamente contenuta per l'hardware in dotazione ma comunque superiore ai 2.000 euro, forse si poteva osare di più.



Dopo il canonico giro di benchmark sintetici, l'esperienza di gioco si è rivelata buona ma forse non del tutto tarata sulle specifiche tecniche (per fortuna, la piattaforma dell'OMEN 16 è configurabile). La RTX 4070, in particolare, soprattutto nella sua versione mobile, è una scheda video che ben si presta al gaming in FullHD e che potrebbe non sfruttare a sufficienza un display 1440p a 240Hz.

È chiaro che nel gaming competitivo, con i settaggi giusti, si potrà ottenere esattamente ciò che si cerca da questo tipo di macchina, ma per un gaming di qualità difficilmente si sfonderà il muro dei 60 FPS soprattutto declinandola al futuro e con Ray Tracing attivo.

L'ottima notizia è che le tecnologie di NVIDIA basate sull'IA sono tutte disponibili, compreso il DLSS 3 con Frame Generation.

Cyberpunk 2077 con preset Ray Tracing: Ultra riesce a malapena a raggiungere una media di 21 FPS a risoluzione nativa. Discorso ben diverso attivando anche solo l'upscaler DLSS a livello Quality, con cui si raggiunge un framerate medio di 38. Infine, con la generazione dei fotogrammi aggiuntivi si può contare su una solida media di 70 FPS senza particolari problemi di latenza.

FarCry 6 riesce a girare a 55 FPS con Ray Tracing attivo, mentre Marvel's Guardians of the Galaxy parte da una base di 52 FPS per arrivare a 82 con DLSS 2 attivo.



Diametralmente opposto il discorso per quel che riguarda il gaming in raster. Senza luci e riflessi in tempo reale, Horizon: Zero Dawn arriva tranquillamente a 89 FPS, che diventano 108 se si passa per l'upsampling con preset "Quality". Ottime anche le prestazioni su Forza Horizon 5, che a risoluzione nativa garantisce una media superiore agli 80 fotogrammi al secondo.

Abbiamo notato alcune discrepanze nelle prestazioni rispetto a macchine con configurazioni (ad esempio, nella recensione dell'MSI Stealth 14): il freno leggermente tirato è da attribuire con ogni probabilità al processore, che in single core mostra ancora un gap abbastanza ampio rispetto a Intel. La buona notizia è che comunque ci troviamo su livelli molto elevati anche se un display a 1080p avrebbe potuto fare la differenza in ottica di longevità.



Molto bene in termini di performance termiche. Il calore difficilmente raggiunge la superficie della tastiera, mentre il poggiapolsi tende a scaldare un po' di più, ma non tanto da comprometterne l'usabilità. Si possono sostenere tranquillamente sessioni prolungate senza particolari discomfort e questo anche grazie alle sue brillanti prestazioni acustiche.

Si tratta, infatti, di uno dei pochi laptop di questo livello con cui potreste non sentire l'impellente bisogno di indossare un headset insonorizzato per giocare: le ventole si sentono, soprattutto in-game, ma siamo marcatamente sotto la media dei diretti competitor.

Quanto all'autonomia, siamo rimasti piacevolmente colpiti dall'efficienza del Ryzen 9 7940HS, con cui siamo riusciti a superare tranquillamente le sei ore di utilizzo nel classico test di riproduzione in streaming a tutto schermo con luminosità al 30%.