HP Pavilion Gaming 15 Recensione: un notebook da gioco versatile

Negli ultimi anni il mercato dei laptop da gaming ha vissuto una fortissima accelerazione, tanto che eminenti rappresentati dell'industria hardware, come il CEO di NVIDIA Jensen Huang, hanno paragonato la diffusione di queste potenti macchine da gioco portatili a quella delle console più famose, come PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Questa svolta positiva è dovuta a diversi fattori, tra cui spiccano il deciso miglioramento del rapporto qualità/prezzo, con componenti sempre più prestanti e dai costi ridotti, nonché un deciso ammorbidimento di alcuni design che hanno consentito a questi particolari portatili di assumere forme meno aggressive (spesso eccessive) specialmente per un uso multitasking.

Proprio questa è la direzione presa da Hawlett-Packard con la gamma 2020 della serie HP Pavilion Gaming Laptop, che cerca di coniugare le prestazioni da gioco con delle forme adatte anche all'ambiente lavorativo. La sintesi di questa ricerca è l'HP Pavilion Gaming 15.

Anche l'occhio vuole la sua parte (ma senza esagerare...)

HP Pavilion Gaming 15 è un computer portatile dalle linee semplici, minimali e pulite accompagnate però da una buona cura per le finiture e per i dettagli. Nella versione da noi testata (ec0014nl), il laptop si presenta con dimensioni di 36 x 25,7 x 2,35 cm ed un peso complessivo di circa 2,25 kg che gli consentono di essere trasportato agilmente in borse e custodie, lasciando anche un certo margine di manovra nell'organizzazione generale. Interessante la scelta della forma leggermente trapezoidale, con le prese d'aria poste nella parte posteriore e inferiore, che dona all'impianto generale un certo dinamismo e ricorda vagamente le linee di certe automobili sportive senza tuttavia risultare aggressiva. La colorazione completamente in nero opaco risulta piuttosto elegante mentre il verde acido scelto per le icone e i dettagli aggiunge una nota di "gaming" al tutto.



Da notare poi il logo HP posto sulla scocca superiore e ornato da una cromatura metallica che in controluce regala sfumature nella stessa tonalità di verde. La parte interna mantiene uno stile piuttosto pulito, con la tastiera accompagnata da finiture in verde acido che vengono messe in risalto, una volta accesso, dalla retroilluminazione dello stesso colore.

Infine, la griglia a nido d'ape con stampa tridimensionale che protegge le casse audio firmate B&O. In generale quindi, forme e colori consentono al Pavilion Gaming 15 di adattarsi a diverse situazioni, siano queste lavorative o improntate al divertimento.

Un ibrido dall'animo gaming

La gamma di portatili HP Pavilion Gaming copre più fasce di mercato, a partire da quella entry level per arrivare in zona mid, con configurazioni che impattano, a seconda delle prestazioni, anche sul design. Il modello in esame è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 7 3750H (4 core e 8 thread) con APU Radeon RX Vega 10 capace di fornire una frequenza base pari a 2,3 GHz che può arrivare in boost fino a 4 GHz. I 16 GB di ram DDR4 a 2400 Mhz consentono di gestire agilmente anche i carichi di lavoro più complessi mentre l'SSD da 512 GB NVMe M.2 garantisce spazio e velocità ottimali per tutti gli utilizzi.

La scheda video dedicata NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB DDR5 svela invece l'animo gaming di questo laptop che punta a soddisfare i giocatori con un buon numero di fps sullo standard dei 1080p. Il quadro viene completato da un display FHD da 15,6 pollici con retroilluminazione WLED e filtro antiriflesso, risoluzione massima di 1920x1080 pixel e in grado di esprimere quasi 220 nit di luminosità con un gamut che si aggira attorno al 45% della gamma NTSC.

Dal punto di vista dei numeri ci troviamo di fronte ad un prodotto che può fornire prestazioni generali degne di nota, sopra la media nel caso delle attività comuni e lavorative ed entry level in ambito gaming, seppure in grado di soddisfare le esigenze dei giocatori fino ai 1080p.

I benchmark di sistema offrono un'indicazione abbastanza fedele delle capacità di questo laptop. L'HP Pavilion Gaming 15 registra un punteggio complessivo di 4060 con PCMark 10 mentre Geekbech 5 restituisce un punteggio di 867 in single-core e di 3566 in multi-core.

Passando all'analisi della capacità di elaborazione della CPU, con Cinebench R20 si totalizza un punteggio di 378 punti in single-core per arrivare ai 1795 punti in multi-core. Infine i test grafici effettuati con 3D Mark: abbiamo ottenuto 3461 punti con Time Spy (DX12) e 8081 punti con Fire Strike (DX11).

Infine la prova sul campo effettuata con Metro Exodus, un gioco in grado di spremere a dovere l'hardware del PC e capace di utilizzare le ultime tecnologie grafiche di NVIDIA. Per ottenere un buon compromesso tra grafica e prestazioni abbiamo dovuto impostare i settaggi a livello medio con risoluzione a 1080p: in questo modo il gioco resta stabile sulla media dei 60 fps, toccando la vetta dei 70 fps nei momenti meno concitati. Passando qualche minuto nella personalizzazione delle impostazioni si possono raggiungere anche risultati migliori e volti ad una migliore qualità grafica. In generale comunque l'esperienza di gioco rimane solida, anche con alimentazione a batteria e con il supporto di un audio integrato tra i migliori che ci sia capitato di ascoltare. Insomma l'HP Pavilion Gaming 15 si esprime al meglio anche con i videogiochi più esigenti, mostrando una potenza notevole considerando la fascia di mercato in cui si colloca.



Connettività, software e consumi

Per quanto riguarda le connessioni, HP Pavilion Gaming 15 dispone di una porta USB 3.1 Type-C, una porta USB 3.1 Typa-A (unicamente per il trasferimento dei dati), una porta HDMI 2.0, un lettore di schede di memoria SD multiformato, una porta Ethernet e un jack combo che funziona da uscita per le cuffie e da ingresso per microfono. La connettività viene invece garantita da un chip Realtek Wi-Fi 5 e Bluetooth 5 stabile e performante. Il quadro si completa poi con la webcam integrata HP TrueVision HD con microfono digitale. Il laptop viene alimentato da una batteria agli ioni di litio a tre celle polimeriche da 52,5 Watt/ora accompagnata da un alimentatore da 150 Watt. In condizioni di utilizzo standard o lavorative, la batteria è riuscita a garantire il pieno funzionamento per l'intera giornata lavorativa, concedendo persino qualche ora extra per la visione di contenuti video.

Giocando con il massimo delle impostazioni consentite e a fronte di una perdita ridotta delle prestazioni, il Pavilion è riuscito comunque a resistere per quasi quattro ore prima di mostrare i primi segni di rallentamento. La dotazione software infine si limita al classico Windows 10 preinstallato accompagnato dalla suite HP per la gestione del PC. Nessun problema infine per la presenza dei due driver video con il software Adrenalin di AMD che si integra benissimo con il sistema operativo e con i driver di NVIDIA.