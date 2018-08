HP Pavilion Gaming Laptop 15 Recensione: buone prestazioni e design sobrio

Il mercato dei notebook da gaming, nonostante sia ancora decisamente orientato verso prezzi non proprio accessibili, si sta espandendo sempre più a livello di soluzioni disponibili, con dei laptop pensati per diverse tipologie d'utenza. Potremmo, dunque, banalmente suddividere i vari prodotti in tre differenti fasce: "casual", media e top di gamma. Oggi testeremo un notebook che va a configurarsi nel mezzo, tra la fascia bassa e quella media. In questo target di mercato, l'obiettivo delle configurazioni è quello di far girare praticamente tutti i titoli odierni in Full HD, ma non sempre al massimo dei dettaglio.

Il notebook che ci apprestiamo a recensire è l'interessante HP Pavilion Gaming Laptop 15-cx001nl, dotato di una CPU Intel Core i7-8750H, 8GB di RAM DDR4 e una GPU NVIDIA GTX 1050. La variante con 16GB di RAM e NVIDIA GTX 1050 Ti è attualmente in vendita al prezzo di 1299,99 euro da Unieuro.it.



Design e connettività

HP Pavilion Gaming Laptop 15 vanta, come la maggior parte dei notebook di questo tipo, un design dettato principalmente da linee "taglienti" e aggressive, da cui traspare l'animo gaming del prodotto. Tuttavia, questa volta il coperchio è più sobrio del solito e, se visto dal retro, il laptop potrebbe non sfigurare in un normale ufficio. Infatti, qui vengono a mancare le classiche linee geometriche oblique, mentre rimane l'immancabile logo HP in bella vista. La scocca in colorazione nera è in plastica, niente metallo, un sacrificio fatto per contenere i costi. Bene la tastiera e il touchpad, molto confortevoli da utilizzare. Ottimi gli altoparlanti, realizzati in collaborazione con Bang & Olufsen, che fanno la loro figura. Per quanto riguarda la portabilità, il laptop non è tra i più leggeri, ma sappiamo bene che questa tipologia di prodotti è pensata principalmente per il gaming casalingo.

Il touchpad risulta comodo da usare mentre la tastiera è completamente retroilluminata in verde, con i tasti "WASD" messi in risalto, una caratteristica che si è rivelata utile durante le nostre sessioni di gioco notturne. Ci spostiamo poi sulla parte posteriore, dove troviamo le griglie dedicate all'areazione del notebook, meno vistose del solito. Passando alla connettività, sul lato sinistro troviamo l'aggancio Kensigton Lock, due porte USB 3.0 e uno slot per schede SD. Sulla parte destra, invece, trovano posto la porta HDMI 2.0, una porta Ethernet, il jack da 3,5 mm per le cuffie, una porta USB 3.0, una porta USB 3.1 Type-C e la presa per l'alimentazione. Siamo, insomma, dinanzi a una connettività completa.

Caratteristiche tecniche e software

La dotazione hardware di questo portatile HP è piuttosto equilibrata. Pavilion Gaming Laptop 15 monta un display IPS Full HD da 15,6 pollici a 60Hz, con ottimi angoli di visione e una buona luminosità. Per quanto riguarda il processore, troviamo un Intel Core i7-8750H di ottava generazione con 6 Core e Hyper-Threading, operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, che in modalità Turbo può spingersi sino ai 4,1 GHz. La GPU, invece, è la classica NVIDIA GeForce GTX 1050 da 4 GB GDDR5, che risulta leggermente inferiore alla media di questa fascia di prezzo, dove si vedono già anche delle 1060 Max-Q. Abbiamo poi 8 GB di RAM DDR4, un hard disk da 1 TB e un SSD da 128 GB. Insomma, siamo dinanzi a una configurazione pensata per giocare in Full HD, ma non sempre al massimo dei dettaglio.



Il sistema operativo è Windows 10 Home a 64-bit, che HP ha saggiamente deciso di non riempire con inutili bloatware. I programmi proprietari inseriti dalla società sono composti solamente da software di qualità, utili all'atto pratico. Mancano, però, programmi come HP Command Center, che avevamo visto e apprezzato con altre configurazioni. Ottimo B&O Play Audio Control, che consente di ottimizzare al meglio l'esperienza offerta dal comparto audio. Presenti i soliti programmi di HP, tra cui fanno capolino JumpStart, Audio Switch, ePrint SW e Recovery Manager.

Esperienza d'uso

Il notebook di HP si è rivelato impeccabile nell'utilizzo quotidiano, con un SO sempre molto fluido e scattante. Come già ampiamente descritto in precedenza, però, il campo prescelto di questo tipo di prodotti è sicuramente il gaming, con prestazioni di buona caratura fino alla risoluzione Full HD (impiegata per tutti i benchmark). Batman Arkham City GOTY gira in media a 57 FPS con dettagli al massimo nel benchmark interno. Metro: Last Light Redux, invece, raggiunge i 32 FPS con dettagli al massimo e SSAA disattivato, mentre con dettagli medi arriva a 70 FPS. Rise of the Tomb Raider arriva a 33 FPS medi, con dettagli al massimo nel benchmark interno. Impostando il preset con dettagli medio/bassi, si sale a 58 FPS. Infine, Total War ROME II gira a 93 FPS medi con tutto al massimo. Numeri positivi, ma leggermente sotto quelli fatti registrare da alcuni altri notebook appartenenti alla stessa fascia di prezzo, che puntano magari su GPU più potenti ma senza utilizzare le nuove CPU di Intel di Ottava Generazione, introdotte da poco sui portatili.

HP Pavilion Gaming Laptop 15 eccelle in campo audio grazie alla collaborazione con Bang & Olufsen, con una qualità complessiva ottima e un suono che risulta pulito e in grado di coprire il rumore prodotto dal sistema di raffreddamento. Le temperature nelle situazioni più "concitate" per CPU e GPU raggiungono rispettivamente anche 81 e 72 gradi, valori nella media che non si fanno sentire troppo quando si tiene il notebook sulle ginocchia. Altro fattore solitamente critico per questa tipologia di prodotti è l'autonomia. In questo caso, abbiamo testato il notebook a lungo con svariati titoli constatando un'autonomia di poco più di una singola ora per quanto riguarda il gaming.