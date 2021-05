Huawei Band 6: una delle migliori smart band del mercato

Negli ultimi anni è cresciuta vertiginosamente la lista delle smart band, che rappresentano il giusto compromesso tra uno smartwatch ed un braccialetto per il fitness. Huawei Band 6, che è disponibile da poche settimane sul mercato, rispecchia a pieno questa definizione, ma fa anche altro: ci abbina un'interfaccia grafica ed una serie di quadranti che la rendono personalizzabile, ma include anche funzioni per il tracciamento dell'attività fisica e della salute che spiccano per precisione ed affidabilità.

Lo diciamo già da ora per poi discuterne attentamente nei paragrafi successivi: siamo di fronte ad una delle migliori smart band del mercato, destinata a rappresentare una scelta naturale per molti. L'autonomia record è l'aspetto che ci ha stupito di più, ma c'è anche altro di cui parlare.



Scheda tecnica

Huawei Band 6 è estremamente compatta ed allo stesso tempo elegante: la cassa in policarbonato misura 43x25,4x11,45mm ed è accompagnata da un cinturino in silicone largo 16mm che può essere regolato come un orologio "tradizionale".

Il piatto forte della scheda tecnica è il display AMOLED da 1,47 pollici a colori, con risoluzione di 194x368 pixel e densità di 282ppi. Il pannello spicca particolarmente quando lo si personalizza con gli innumerevoli quadranti a disposizione, e offre un'ottima resa anche all'aperto sotto i raggi solari e quando esposto alla luce diretta. Da questo fronte però segnaliamo l'impossibilità di impostare una modalità "luminosità automatica": tramite il menù impostazioni è possibile scegliere tra cinque diversi livelli.

Lo schermo si risveglia utilizzando l'accelerometro: basta girare il polso per poter leggere rapidamente l'orario, mentre per spegnerlo basta fare un tap con la mano su di esso. Contrariamente, però, non è disponibile la funzione "tap to wake" per riattivarlo, tanto meno l'always on.



La batteria è invece da 180 mAh ed ovviamente non è rimovibile: la ricarica avviene tramite un cavo magnetico presente nella confezione e si completa in poco più di un'ora. I dati ufficiali dichiarati da Huawei sull'autonomia parlano di due settimane di utilizzo, ma chiaramente il tutto è legato all'utilizzo che si fa: è chiaro che un numero elevato di notifiche, sessioni di allenamento prolungate e più misurazioni dei livelli di SpO2 sono destinati a far diminuire tale dato. Huawei Band 6 oltre all'attività fisica quotidiana può anche tracciare la frequenza cardiaca, la saturazione del sangue, il sonno, ed i livelli di stress. Disponibili anche degli esercizi per la respirazione per favorire il rilassamento e degli alert per la sedentarietà che sono particolarmente utili se si è soliti stare per troppo tempo seduti alla scrivania. Assente il GPS, una mancanza che accomuna l'indossabile ad altri prodotti simili presenti sul mercato, così come l'NFC con tutte le funzioni che si porta dietro.

Esperienza d'uso

Per quanto riguarda l'esperienza d'uso, Huawei Band 6 è comoda e leggera al polso. Il materiale del cinturino non ha provocato alcuna irritazione o fastidio alla pelle: l'abbiamo indossato anche di notte per monitorare il sonno senza particolare problemi o fastidi.

L'aspetto più interessante, che ci ha convinto maggiormente, è la durata della batteria: nonostante l'attività fisica svolta quotidianamente (che comporta quindi l'attivazione continua e prolungata del cardiofrequenzimetro), dopo una settimana siamo arrivati ad avere ancora il 33% di autonomia.



Tornando all'esperienza durante l'allenamento, l'interfaccia grafica è intuitiva, pulita e semplice: durante la corsa viene mostrata a schermo la fascia cardiaca che varia a seconda del battito (riscaldamento, aerobico, anaerobico, alta intensità, estrema) ma anche la distanza percorsa ed il tempo per frazione. Con uno swipe verso il basso è anche possibile ottenere informazioni supplementari sul ritmo per chilometro.

La platea di sport compatibili è davvero ampissima (sono 96 in totale) ed include anche sport come il nuoto, grazie alla certificazione che rende la smartband resistente all'acqua fino a 5 ATM. Nonostante l'assenza del GPS, però, il tracciamento delle attività all'aperto è preciso (ma non perfetto): i dati del pedometro non si sono discostati di molto da quelli reali.



Per quanto riguarda il saturimetro, invece, abbiamo qualche riserva. Il sensore non ha mostrato un'elevata precisione rispetto ai saturimetri presenti su altri dispositivi indossabili, a differenza del cardiofrequenzimetro che si è dimostrato affidabile, preciso e sensibile a qualsiasi variazione del battito cardiaco. Molto utili anche le notifiche sul battito cardiaco troppo alto o troppo basso, ma Huawei ci tiene comunque a precisare che Band 6 non è da intendersi come un dispositivo medico in grado di diagnosticare malattie cardiache.

La navigazione attraverso l'interfaccia grafica è semplice, favorita dalle gesture e dall'unico tasto laterale. A disposizione ci sono tantissimi quadranti che possono essere scaricati, sia direttamente da Huawei Band 6, che dall'app per smartphone: ricordiamo che Huawei Band 6 è compatibile con iOS 9 ed Android 5 e versioni successive. La smartband è in grado di effettuare il mirroring delle notifiche, che però arrivano in modalità "sola lettura" e non consentono alcuna interazione (il che è limitante soprattutto in applicazioni come Whatsapp e Telegram), mentre per le chiamate viene data solo la possibilità di rifiutarle.