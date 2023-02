Huawei Freebuds 5i Recensione: piccoli grandi auricolari TWS con ANC

Il panorama degli auricolari True Wireless è ormai sempre più ampio e, forse, persino saturo di proposte. È un dato di fatto che ogni produttore di smartphone abbia il suo portfolio di TWS, earbuds e dispositivi per audiofili di ogni genere, a cui si aggiungono le numerose aziende specializzate, sia nella fascia bassa che in quella alta e altissima, che si concentrano nei device TWS o che ne fanno una consistente parte della propria lineup hardware.

In un mercato come questo, trovare prodotti innovativi e di qualità è difficile e, spesso, i range di prezzo estremamente variabili possono disorientare il consumatore. Fortunatamente, Huawei è tornata nel settore TWS offrendo un prodotto sobrio e di grande qualità, dotato di un rapporto qualità-prezzo davvero ottimo: stiamo parlando degli Huawei Freebuds 5i.



Auricolari che "scompaiono" dopo averli indossati

Fin dall'apertura della confezione, gli Huawei Freebuds 5i appaiono come un piccolo gioiello, soprattutto in termini di design. Le cuffiette sono disponibili in tre colorazioni, ovvero Ceramic White, Nebula Black e Isle Blue, ma le ultime due sono decisamente più accattivanti della variante bianca, anche per via della finitura granulata che ricorda un po' una pietra levigata.

Una scelta di design inaspettatamente elegante, che separa le Freebuds 5i dalle alternative della concorrenza, specie quelle che cercano di "scimmiottare" gli AirPods Pro 2 di Apple.

Huawei non ha ritoccato particolarmente il design dei suoi Freebuds 4i, che a loro volta adottavano uno standard comune a tutti gli auricolari TWS o quasi. D'altro canto, la compagnia cinese non aveva certo bisogno di reinventare la ruota: come le "sorelle" di scorsa generazione, infatti, anche i Freebuds 5i sono incredibilmente ergonomici e comodi da indossare, riuscendo peraltro a restare ancorati all'orecchio anche durante l'esercizio fisico o da sdraiati.

Non solo: il peso è di appena 4,9 grammi ciascuno (per fare un paragone, i TWS top di gamma di Apple, gli AirPods Pro 2, pesano 5,3 grammi l'uno), perciò vi dimenticherete facilmente di averli addosso.



Leggerissimo anche l'astuccio, con i suoi 34 grammi di peso. Sempre per fare un confronto con gli AirPods Pro 2 (che ricordiamo essere di tutt'altra fascia di prezzo, visto che al momento risultano introvabili a meno di 250 Euro in rete), questi ultimi sfiorano i 51 grammi: una differenza non certo risibile.

Qualcuno potrebbe pensare che Huawei abbia tagliato l'autonomia dei suoi auricolari e della loro custodia di ricarica per ridurne al massimo il peso, ma si sbaglierebbe.



La durata della carica del singolo auricolare oscilla tra le cinque e le sette ore, a seconda dell'attivazione o meno della cancellazione attiva del rumore, mentre il case di ricarica triplica l'autonomia, garantendovi ben più di una giornata piena di ascolto. Ottimi anche i comandi a sfioramento, precisi e reattivi, e la resistenza IPX4 all'acqua. Dal punto di vista hardware, l'unica assenza che si fa sentire è quella della ricarica wireless: sfortunatamente, infatti, i Freebuds 5i si caricano solo via cavo USB-C, che quantomeno viene fornito nella confezione.



Un sonoro ottimo

Messo da parte il capitolo del design, restano da saggiare le funzioni di riproduzione audio dei Freebuds 5i. Anche sotto questo punto di vista, però, non ci sono grosse critiche da fare, anzi.

La qualità del suono è davvero ottima, tanto negli alti quanto nei bassi e nei medi, ben rappresentati, mentre l'esperienza di ascolto non evidenzia reali mancanze in alcun comparto. Certo, non siamo al livello di top di gamma come già visto nella recensione degli Huawei Freebuds Pro 2 o dei già citati AirPods Pro 2, che offrono ancora dei bassi più profondi e degli alti più squillanti, ma stiamo comunque parlando di due fasce di prezzo ben diverse tra loro, dal momento che i Freebuds 5i hanno un prezzo di listino di 99,90 Euro.

In generale, dunque, siamo di fronte ad un audio (quasi) senza compromessi, che al contempo vale il prezzo leggermente più alto degli auricolari midrange e giustifica quello nettamente più basso rispetto alle cuffie top di gamma.

Inoltre, a questo giro non si può non notare il netto passo avanti rispetto ai Freebuds 4i nella riproduzione musicale, soprattutto in un'annata in cui i principali produttori sul mercato ci hanno insegnato a tenere basse le aspettative, con dei refresh davvero poco significativi.



Ciliegina sulla torta dell'esperienza di ascolto è sicuramente la cancellazione attiva del rumore di sottofondo: ad aiutare il driver dinamico a 10 millimetri degli auricolari, infatti, ci pensa un ANC a tre modalità, ossia Comodo, Ultra e Generale. Anche in questo caso, la funzione fa dimenticare il divario di prezzo con i true wireless top di gamma, facendo sembrare i Freebuds 5i un prodotto davvero Premium.



Difficile dare un'idea empirica della cancellazione attiva del rumore: basti sapere che Huawei conferma una riduzione fino a 42 decibel, mentre le nostre prove di ascolto, anche su mezzi pubblici e in contesti affollati, ci hanno garantito un isolamento pressoché perfetto.

Chiudono il pacchetto in campo audio la certificazione Hi-Res Wireless Audio e il supporto per la codifica audio LDAC, che confermano un comparto sonoro più che completo.

Unica pecca sotto questo profilo è forse l'inclusione di tre sole coppie di gommini nella confezione, nei modelli Small, Medium e Large (con i Medium già montati sulle cuffie): non si tratta della scelta più ampia possibile, il ché potrebbe pregiudicare l'aderenza dell'auricolare all'orecchio in alcuni casi.



Huawei AI Life semplifica la vita

Spostandoci infine al comparto software, i nuovi Freebuds sono gli auricolari perfetti se avete uno smartphone Huawei, poiché il pairing fin dal primo avvio degli auricolari avviene semplicemente aprendo la custodia di ricarica.

Anche con qualsiasi altro smartphone Android e iOS, comunque, l'abbinamento è rapido e indolore. Non solo: iFreebuds 5i possono connettersi a due device in contemporanea via Bluetooth, permettendo all'utente di passare dall'uno all'altro con un tap sull'app Huawei AI Life.

La funzione è decisamente utile, soprattutto per chi necessita, per esempio, di passare dinamicamente dall'audio del telefono a quello del PC e viceversa, magari per dividersi tra l'ascolto di musica e la ricezione di chiamate sullo smartphone.

Quanto ai messaggi vocali e alle chiamate, il microfono integrato è sorprendentemente buono per un paio di cuffiette di questo tipo, specie al prezzo a cui viene proposto il prodotto di Huawei. Una piccola sorpresa che renderà molto più semplici le vostre telefonate e la registrazione di audio e video.



Il "centro di controllo" dei Freebuds 5i è l'app AI Life di Huawei, che permette di gestire qualsiasi device dell'ecosistema del brand. L'applicazione garantisce un ampio margine di personalizzazione, benché con un novero di opzioni che ripesca a piene mani da quanto già fatto da Apple su iOS.



Oltre a tenere sott'occhio la batteria del case e delle singole cuffiette, tramite l'app potrete attivare o disattivare la cancellazione attiva del rumore, passare da una modalità di ANC all'altra e configurare gli input gestuali sia sull'auricolare destro che su quello sinistro, assegnando diversi comandi al doppio tocco, alla pressione sulla cuffia e allo scorrimento delle dita su quest'ultima. Infine, l'app servirà per i test di aderenza dei gommini all'orecchio, che vi consigliamo di effettuare subito dopo aver aperto la confezione dei Freebuds, in modo da non perdere qualità audio o insonorizzazione a causa di un gommino poco adatto al vostro canale uditivo.