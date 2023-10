Huawei FreeBuds Pro 3 Recensione: cancellazione del rumore e audio al top

Di auricolari senza fili con custodie di ricarica negli ultimi anni ne abbiamo provati tanti. L'arrivo dei primi modelli di AirPods sul mercato ha provocato un vero e proprio terremoto nel campo dell'ascolto in mobilità, portando i prodotti true wireless a prendere il posto delle cuffie col filo quasi del tutto (che però continuano a intravedersi, per passione o necessità).

È innegabile che, al pari dei powerbank, anche gli auricolari TWS siano diventati un accessorio immancabile nello zaino da viaggio, oltre che un compagno molto utile in varie circostanze.



E quale miglior occasione per provare le nuove Huawei FreeBuds Pro 3 se non mentre si è in viaggio per andare a vedere un concerto? Ricevuti pochi giorni dopo la presentazione a porte chiuse per la stampa, le ho messe alla prova durante il viaggio che mi ha portato a Bologna per assistere al concerto dei Blink-182. Questo test mi ha permesso di testarne varie caratteristiche: dall'autonomia alla cancellazione del rumore in stazione ed in treno, oltre che ovviamente la qualità dell'audio.



Comodi e stilosi: ecco i FreeBuds Pro 3

A livello di design, i nuovi Huawei FreeBuds Pro 3 non di discostano di molto dagli altri auricolari dello stesso tipo già presenti sul mercato. In prova abbiamo ricevuto la colorazione Green, con custodia opaca e i singoli auricolari grigi lucidi; nei negozi però sono disponibili anche le opzioni Silver Frost e Ceramic White.

Gli auricolari sono più leggeri del 5% rispetto alla precedente generazione, con un peso di soli 5,8 grammi ciascuno: Huawei ha evidenziato che tale dato è inferiore anche a quello di una singola moneta e questo aspetto si nota soprattutto se si utilizzano per periodi di tempo prolungati. Nel mio caso, le ho utilizzate con continuità dalla prima mattinata fino al primo pomeriggio per chiamate, ascoltare musica, podcast e per vedere contenuti multimediali e non ho mai sentito la necessità di rimuoverle per l'eccessivo peso o scomodità. Una volta posizionate nel padiglione auricolare, le ho sentite ben salde al loro posto e anche muovendo la testa non si sono mosse minimamente.



A contribuire alla facilità d'uso e comodità ci pensa anche il nuovo design delle scanalature presenti sugli steli che permette di controllare il volume con uno swipe verso l'alto o il basso e le chiamate.

Se non vi siete mai trovati bene con gli auricolari in-ear con i "tappini" in silicone, date una possibilità a questi FreeBuds Pro 3, perché nella confezione sono presenti dei cuscinetti in varie dimensioni: a quelli di taglia M montati di default, si aggiungono le taglie S, L e anche XS, per coprire un range molto ampio di utenti.

Tramite l'applicazione Huawei AI Lite, comunque, potete effettuare il test di adattamento per capire bene qual è la misura adatta per voi.

Il design descritto da Huawei come "a forma di tasto di pianoforte" conferisce ai FreeBuds Pro 3 eleganza e discrezione: siamo di fronte a un paio di auricolari che combinano alla grande lo stile e la comodità d'uso.

I miglioramenti abbracciano anche la custodia di ricarica, a cui però manca l'incavo per inserire il laccio anti-smarrimento: la cerniera è nascosta e il design è totalmente unibody tranne che per l'inserto con il logo di Huawei a specchio. Anche su questo fronte, Huawei ha affermato che la custodia ha superato 100mila test di apertura e chiusura e la resistenza alle abrasioni è cresciuta del 32% rispetto alla precedente generazione.



Il design dei singoli steli, come dicevamo poco sopra, apre le porte anche alla possibilità di impostazione per le gesture tramite la companion app.

Ad esempio, premendoci su a lungo è possibile attivare o disattivare la cancellazione del rumore, attivare la modalità ambientale, mentre con uno swipe verso l'alto o il basso si può controllare il volume dell'audio in chiamata o in riproduzione multimediale.

"Pizzicando" gli auricolari, invece, si può mettere in pausa una canzone, ma anche rispondere a una chiamata. Le opzioni di personalizzazione di tale gesture, tuttavia, sono leggermente limitate, ma si tratta comunque di una mancanza di poco conto alla luce dell'esperienza offerta.



ANC al top, ma Pure Voice 2.0 stupisce

Huawei, con i nuovi FreeBuds Pro 3, vuole accontentare tutti coloro che sono alla ricerca di un paio di auricolari comodi, di design e dall'ottima qualità audio. Un obiettivo ambizioso e non certo semplice da raggiungere anche alla luce della concorrenza.

A livello tecnico, i FreeBuds Pro 3 sono dotati degli Ultra-Hearing Dual Driver a quattro magneti che garantiscono una copertura dello spettro sonoro da 14Hz a 48 kHz, a cui si aggiunge il nuovo array Halbach.

Al di fuori degli aspetti puramente tecnici e teorici, ho testato gli auricolari in varie situazioni ed ambienti.

Partendo dall'ascolto musicale, ho potuto sperimentare - con Apple Music e la modalità lossless attivata - un'ottima qualità sonora sia ascoltando musica elettronica che jazz, oltre che rock e pop. Qualche limite le cuffie lo hanno mostrato nel momento in cui ho aperto Apple Music Classical, ma è un genere estremamente complesso, che non si presta bene all'ascolto con questa tipologia di dispositivo.

Anche durante le chiamate, gli interlocutori mi hanno dato degli ottimi feedback anche mentre ero in mezzo al traffico o sui mezzi pubblici.

Se devo muovere una critica, però, non può che essere all'equalizzatore integrato nell'app Huawei AI Life, che non offre le opzioni che avrei voluto e non si combina bene con Apple Music, almeno su iOS. Il consiglio, su iPhone, è di affidarvi ai preset dell'app Musica, dal momento che le impostazioni di Huawei non permettono di godere dei miglioramenti sperati.



Gli Huawei Freebuds Pro 3 supportano i codec L2HC 2.08 e LDAC ad alta risoluzione, con un trasmission rate di 990kbds/96kHz/24bit, che riduce al minimo il ritardo e il deterioramento del flusso sonoro durante la trasmissione audio.

Capitolo a parte merita la cancellazione del rumore. Si tratta di un aspetto non solo centrale quando si deve valutare un prodotto di questo tipo, ma anche estremamente sensibile dal momento che dev'essere ben bilanciata. Se eccessiva, infatti, può causare pressione e problemi all'orecchio oltre che mettere a repentaglio la sicurezza delle persone se utilizzata all'aperto (cosa che sconsigliamo).

Al contrario, una cancellazione del rumore insufficiente si rivela inutile in quanto farebbe filtrare comunque i rumori ambientali. Ciò risulta particolarmente fastidioso se viene attivata in ambienti affollati in cui si necessita del massimo silenzio: è il caso di aeroporti, stazioni, ma anche in ufficio, su un treno o in aereo.



Con Huawei FreeBuds Pro 3, Huawei ha evoluto ulteriormente la funzionalità "Intelligent ANC" introdotta con il modello precedente, che rende la cancellazione del rumore adattativa ed in tempo reale. Ciò vuol dire che gli auricolari sono in grado di regolare il grado di ANC in base al rumore circostante e le caratteristiche dell'orecchio dell'utente: questa feature ha mostrato i muscoli soprattutto quando mi sono trovato in ambienti più rumorosi, dove le cuffie hanno impostato al massimo l'ANC isolando molto bene il suono.

Huawei spiega che l'algoritmo è stato migliorato e va oltre le tre modalità preimpostate: ora è in grado di combinare la cancellazione del rumore ad alcuni calcoli che permettono agli auricolari di adattarsi all'ambiente personalizzando i parametri di cancellazione del rumore.

Mi ha stupito in positivo la tecnologia Pure Voice 2.0 che, come affermato da Huawei, è in grado di migliorare fino a 2.5 volte la ricezione della voce durante le chiamate vocali e le videochiamate. Ho avuto modo di testare questo sistema mentre ero in stazione e la persona che ho chiamato non ha percepito minimamente il rumore circostante intorno a me: la mia voce veniva percepita chiaramente nonostante tutto. Da questo punto di vista il lavoro portato avanti da Huawei è veramente impressionante.



In termini di autonomia, i singoli auricolari offrono una media di 6 ore di riproduzione audio, ma il dato è chiaramente destinato a scendere se si attiva la cancellazione del rumore. La batteria delle cuffie è da 55 mAh, mentre quella della custodia è da 510 mAh e garantisce comunque un'esperienza continuativa senza la necessità di portare dietro cavi per ricaricarla tramite l'ingresso USB-C. Degna di nota anche la certificazione IP54, che li rende resistenti a polvere e spruzzi d'acqua e permette di utilizzarli senza problemi anche sotto la pioggia.