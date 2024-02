Huawei FreeClip Recensione: tecnologia e moda per degli auricolari unici

Quando si cerca di mischiare tecnologia e moda spesso vengono fuori dei prodotti poco riusciti, che non riescono a spiccare per il design e alla fine nemmeno per le performance. Fortunatamente questo non è il caso delle Huawei FreeClip, gli auricolari più particolari che abbiamo provato fino a questo momento.

Si tratta di un prodotto che non va acquistato a cuor leggero, bisogna essere sicuri che possano adattarsi al proprio stile. Questo perché le FreeClip sconfinano fin dal primo sguardo nel mondo della moda, grazie a un design unico nel suo genere che le fa assomigliare quasi a degli orecchini.

Un piccolo miracolo di design

Perché acquistare un paio di Huawei FreeClip? A prescindere dagli aspetti tecnologici del prodotto, i motivi per sceglierle sono fondamentalmente tre: il design particolare, che le trasforma in un accessorio di moda, il fatto che sono Open-Ear e quindi non vanno a tappare le orecchie, e infine il comfort, che anticipiamo essere eccezionale.

Ma partiamo dal primo punto, ovvero il design. L'astuccio di ricarica è di dimensioni contenute e ben realizzato, in basso c'è la porta di ricarica USB Type C, ma è disponibile anche la carica wireless a 2 W, mentre sulla destra, quasi invisibile, c'è il pulsante per attivare il pairing con il telefono via Bluetooth.

Tuttavia è una volta aperto l'astuccio che si può notare l'incredibile lavoro svolto sul design degli auricolari, con una particolare forma ad arco. Una volta indossate sembrano quasi degli orecchini più che delle cuffie, ecco perchè questo prodotto va al di là del semplice gadget tecnologico, diventando un accessorio che può essere utilizzato per enfatizzare il proprio look.



Se però spostiamo l'attenzione sul comfort e sul design delle cuffie in senso stretto, la proposta di Huawei si rivela allo stesso modo vincente. Innanzitutto non serve porre attenzione a quale sia l'auricolare destro o sinistro perchè sono intercambiabili e rilevano automaticamente su quale lato del capo vengono indossati.

Una volta in posizione poi sono la tra le cuffie più comode che abbiamo mai provato, grazie al peso piuma di 5.6 grammi e all'aggancio intorno all'orecchio. Questo può sembrare poco saldo ma in realtà è esattamente il contrario, una volta in posizione si può anche correre senza che si spostino o cadano, inoltre la certificazione IP54 le rende adatte anche all'attività sportiva. Serve un pochino di pratica per indossarle correttamente, ma una volta capito come diventa un procedimento automatico.

C'è poi un altro vantaggio, ovvero il design Open-Ear, che non tappa l'orecchio aumentando così il comfort, permettendo di sentire quello che avviene nell'ambiente circostante.

Insomma le FreeClip hanno il pregio di essere uniche nel loro genere, le si può odiare come anche amare, ma in un settore in cui ci sono decine di alternative differenti il fatto di differenziarsi così tanto dal resto dell'offerta non può che essere positivo.

Il comfort vince sulla qualità audio

Huawei FreeClip non sono solo interessanti nel design ma anche per l'offerta tecnologica. La connessione allo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.3, con pieno supporto ai principali codec, compreso il nuovo LC3. É inoltre possibile collegarle a due dispositivi contemporaneamente e, nel caso la fonte audio sia un telefono o un tablet Huawei, è addirittura possibile collegare due paia di FreeClip per avere così un ascolto condiviso.

Ma come suonano queste cuffie? Piuttosto bene, anche se i limiti imposti dal design Open-Ear vengono a galla. Non ci sono bassi potenti e il suono non ha quella corposità che solo gli auricolari In-Ear possono garantire, ma non si tratta di un difetto del prodotto, quanto più del classico sound di questa tipologia di cuffie. Le FreeClip per altro garantiscono un volume d'ascolto anche molto elevato, senza mai però impedire di sentire anche i suoni esterni. Non c'è ovviamente la cancellazione dei suoni, impossibile con questo design, ma anche qui è una scelta tarata sulla tipologia di prodotto.

La gestione delle cuffie è affidata all'applicazione AI Life, che va scaricata manualmente non essendo presente sul PlayStore di Google. In realtà non è fondamentale ma è comunque comoda per personalizzare al meglio l'esperienza di utilizzo e per fare eventuali aggiornamenti del firmware. Da qui è poi possibile gestire il profilo sonoro, attivare la modalità a bassa latenza e scegliere quali controlli assegnare al tocco sulle cuffie.

Parliamo di tocco perché non c'è una vera superficie touch, per cui i tap vengono rilevati dal movimento delle cuffie dopo il tocco. Non si può fare tantissimo, sono limitati a mandare avanti il brano o a stopparlo, ma funzionano piuttosto bene. Ottima è poi la qualità delle chiamate, che sfruttano l'intelligenza artificiale per rendere più comprensibile la propria voce in ambienti rumorosi. In questi casi la voce diventa leggermente compressa, ma almeno resta comprensibile anche in contesti di chiamata difficili. Infine l'autonomia, davvero elevata e che permette fino a 8 ore di utilizzo, che salgono a 36 con l'energia presente nell'astuccio.