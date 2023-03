Huawei Watch Buds: lo smartwatch 2-in-1 che non ti aspetti... suona bene!

Quando Huawei ha presentato Huawei Watch Buds, ci siamo trovati di fronte a due reazioni: stupore e curiosità per questo innovativo 2-in-1 che è arrivato il 1 Marzo 2023 anche in Italia e che racchiude nella stessa scocca due dei prodotti che hanno registrato la crescita più importante negli ultimi tempi: auricolari true wireless e smartwatch.

Un approccio innovativo, oltre che una sfida non di poco conto, per un unicum sul mercato con cui abbiamo trascorso qualche giorno facendoci assistere durante chiamate, allenamenti e lavoro. E, stupore a parte, non possiamo fare altro che ritenerci soddisfatti.



Gli auricolari che sorprendono: comodi e leggeri

Nel parlarvi di Huawei Watch Buds non si può non partire dagli auricolari, che vengoni svelati dal pulsante integrato nella parte inferiore della cassa: si tratta di due cilindri ottagonali grandi 21,8x10,3x10,3 mm con peso di circa 4g ciascuno.

Il loro design potrebbe spiazzare coloro che sono abituati ad AirPods e simili, ma è giustificato dal fatto che includono una tecnologia di identificazione adattiva che di fatto permette di indossarle in entrambe le orecchie, senza rischiare che cadano se si inclina la testa o in caso di movimenti bruschi.

La tecnologia su cui ha lavorato Huawei infatti permette di indossare, rimuovere ed inserire nella cover entrambi gli auricolari senza doverli distinguere tra di loro: una volta inseriti nel canale uditivo, infatti, il software corregge ed identifica l'orecchio in automatico e provvede anche a scambiare le tracce audio delle canzoni a doppio canale. Questo aspetto si traduce anche in una maggiore comodità in caso di risposta ad una chiamata: basta semplicemente sollevare il quadrante di Huawei Watch Buds e indossare l'auricolare per rispondere velocemente, con il sensore IMU (Unità di Misurazione Inerziale) che permette agli auricolari di misurare l'accelerazione della velocità angolare in base al movimento della testa.



Inoltre, grazie all'algoritmo di Tripla Equalizzazione Adattiva, i due singoli auricolari sono in grado di monitorare l'audio riprodotto nel condotto uditivo per calcolare, ottimizzare e regolare il volume e migliorare l'esperienza d'ascolto ed adattarla alla struttura dell'orecchio.

A contribuire a questa immediatezza di utilizzo ci pensano i controlli touch e i sensori di accelerazione, che permettono di controllare la riproduzione delle canzoni, accettare o rifiutare una chiamata: con un doppio tocco è possibile rispondere alle chiamate, rifiutarle ma anche riprodurre o mettere in pausa le canzoni, mentre il triplo tocco consente di attivare o disattivare l'ANC. I comandi possono essere gestiti direttamente tramite l'applicazione per iOS e Android, dove è possibile avviare anche un test di adattamento all'orecchio.

Nella confezione sono presenti anche dei gommini di varie taglie che contribuiscono ad assicurarle saldamente all'orecchio.

L'esperienza di ascolto ci ha colpito e siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla qualità sonora garantita dai due auricolari, in diversi scenari. Li abbiamo provati in palestra, con la cancellazione del rumore attiva, e abbiamo sperimentato un isolamento che non ci aspettavamo (anche se non eccellente e che non rappresenta un riferimento per la categoria), ma anche all'aperto, dove abbiamo parlato al telefono ricevendo ottimi feedback da parte dei nostri interlocutori.

Presente ovviamente una modalità trasparenza (battezzata Aware) che permette di ricevere i suoni esterni e che è sicuramente utile anche a livello di sicurezza per le attività all'aperto.



Uno smartwatch con qualche limite

Se gli auricolari ci hanno stupito positivamente, qualche perplessità la possiamo avanzare sullo smartwatch. A livello di design, siamo di fronte ad un orologio con schermo circolare AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione da 466x466 pixel e supporto all'always-on.

La cassa è in acciaio inossidabile, molto elegante, accompagnata da un cinturino in pelle. Sul lato destro trova spazio una corona decorata con motivo Clous de Paris che viene utilizzata per l'accensione e per scorrere attraverso l'interfaccia grafica.

È chiaro che siamo di fronte a un design profondamente diverso rispetto agli smartwatch sportivi presenti sul mercato, sebbene Huawei Watch Buds si sia dimostrato un ottimo compagno di allenamento. Tuttavia, coloro che hanno i polsi piccoli potrebbero incappare in qualche problema con la mobilità a causa delle dimensioni della cassa, oltre che del peso, che si fa sentire: quest'ultimo aspetto però era ampiamente prevedibile dal momento che al suo interno sono presenti anche gli auricolari. Huawei Watch Buds pesa 66,5 grammi, cinturino escluso.

A livello di specifiche segnaliamo che lo scomparto per gli auricolari non è resistente all'acqua, e Huawei raccomanda di non esporlo ai liquidi per evitare di incappare in problematiche di qualsiasi sorta. L'apertura del quadrante, come dicevamo poco sopra, avviene attraverso una semplice pressione del pulsante ed utilizza una cerniera da 3,25mm che si apre tra 10 e 75 gradi e che mostra anche un'animazione sullo schermo. Huawei Watch Buds supporta oltre 80 modalità sportive, incluse 10 professionali: l'orologio, sulla scia di quanto fatto da altri indossabili targati Huawei, è in grado di offrire analisi di livello professionale dei dati, grazie ai sensori integrati al suo interno. Lo smartwatch può monitorare di continuo la frequenza cardiaca, ma anche il sonno e i livelli di stress, oltre a fornire promemoria in caso di eccessiva sedentarietà.

In termini di durata della batteria, Huawei parla di 3 giorni di autonomia con 4 ore di ascolto musicale per gli auricolari e 2,5 ore di conversazione con cancellazione del rumore disattivata. In verità, i nostri test effettuati in scenari tipici (ricezione notifiche, chiamate, ascolto di musica ed allenamento) non si sono discostati di molto da tali dati e non possiamo che essere soddisfatti.