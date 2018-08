ILIFE A7 Recensione: un robot aspirapolvere controllabile anche da smartphone

I robot aspirapolvere sono una categoria di gadget tecnologici sempre più diffusa nelle nostre case. Un mercato in continua espansione con tanti prodotti di vario genere e per tutte le tasche. Oggi torniamo ad occuparci di questi dispositivi con la prova dell'A7 di ILIFE; azienda che avevamo conosciuto qualche tempo fa con la recensione del modello A8, che in 10 anni di attività ha venduto più di 10 milioni di unità in tutto il mondo.

ILIFE A7: costruzione curata e ampio display

Elemento distintivo dell'A7 è l'ampio display nella parte superiore che consente di monitorare il funzionamento del prodotto; schermo LCD inserito all'interno di un pannello di controllo che ospita i comandi dedicati alla programmazione settimanale e per i vari programmi di pulizia. Non manca, inoltre, un pulsante dalle generose dimensioni dedicato all'avvio/stop del robot.

Il design generale è il classico a disco, con la parte anteriore che ospita i sensori anti-collisione ed un utile bumper con funzione antiurto. Nella parte inferiore troviamo i sensori anticaduta in grado di rilevare eventuali gradini o scale, le due spazzole laterali, quella principale (in corrispondenza della bocca dell'aspirapolvere) e la batteria da 2600 mAh. Infine, il posteriore con il cassetto estraibile della polvere, con una capienza di 0,6 litri. Ricordiamo anche il pulsante di alimentazione laterale, che purtroppo cancella anche orario e programmazione settimanale.

Le dimensioni sono di 330x320x76mm, con un peso di 2.5kg. Completa la confezione, che include due diverse spazzole principali, una con setole tradizionali e la seconda in gomma, da utilizzare con superfici dure e con il pelo degli animali. Troviamo inoltre la base di ricarica con spina italiana, il telecomando, un filtro antipolvere e due spazzole rotanti di ricambio, più un piccolo accessorio per la pulizia del robot ed un manuale anche in italiano.

Caratteristiche e app

L'ILIFE A7 è un robot di facile utilizzo; basta premere uno dei pulsanti nella parte superiore per avviare i vari programmi di pulizia, con la possibilità anche di impostare degli orari prefissati di attivazione durante la settimana. Scendendo nel dettaglio, questo robot include il programma Auto, attivabile insieme alla modalità Max per una pulizia intensiva, e la modalità Percorso a S.

Inoltre è anche presente la modalità Punto con l'A7 che si concentra su una specifica area da pulire, muovendosi a spirale. Infine il programma di pulizia dei bordi e degli angoli di una stanza e la modalità di ritorno alla base di ricarica. Funzioni che possono essere impostate tramite il piccolo telecomando privo di display, fornito in dotazione.

Questo robot include, inoltre, un modulo WiFi per il controllo da smartphone e tablet, anche fuori casa, tramite l'app dedicata ILIFE Robot per Android e iOS. Software in inglese, di facile utilizzo, che consente di selezionare però solo due modalità di pulizia (Auto e Punto) e inviare il robot alla base di ricarica. Applicazione che mostra la carica residua della batteria, con la possibilità di impostare anche la programmazione settimanale; non manca inoltre il controllo manuale dei movimenti e l'indicazione dell'usura delle varie componenti del robot.

App che presenta, purtroppo, problemi nel collegamento con l'A7, sia durante il setup iniziale, sia durante l'utilizzo quotidiano, con frequenti disconnessioni.

Esperienza d'uso

Terminiamo la prova dell'A7 con l'analisi delle sue prestazioni. Durante i nostri test, questo robot si è rivelato poco rumoroso e adatto alla pulizia di pavimenti in ceramica, gres porcellanato, parquet e tappeti, ma solo quelli molto sottili e privi di frange; utili inoltre le due diverse spazzole fornite in dotazione. Curata la qualità costruttiva e buona la potenza di aspirazione, segnaliamo solo qualche problema con i detriti più pesanti.

Giudizio più che sufficiente sul sistema di rilevamento degli ostacoli, con l'A7 in grado di evitare grandi mobili o pareti; robot che però non è capace di riconoscere piccoli oggetti come le gambe di una sedia o di un tavolo e i mobili di colore scuro. L'aspirapolvere di ILIFE non è purtroppo dotato di funzionalità avanzate per la mappatura della stanza, può quindi capitare di trovare delle piccole zone ancora sporche, con il robot che continua a pulire finché la batteria non si esaurisce.

Passando all'autonomia, questo prodotto è in grado di funzionare per circa due ore riuscendo a coprire senza difficoltà un appartamento di circa 90 mq. La ricarica della batteria richiede, invece, circa 5 ore. Non dimentichiamo il cassetto per la raccolta della polvere, di buona capacità e facile da rimuovere.

Infine il prezzo, l'ILIFE A7 può essere acquistato su Amazon ad un prezzo di listino di 299 euro.