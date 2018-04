ILIFE A8: dalla Cina un interessante robot aspirapolvere di facile utilizzo

Prosegue il nostro viaggio nel mondo della domotica, tornando a occuparci di robot aspirapolvere dopo la prova del Deebot M81 Pro di Ecovacs Robotics di qualche tempo fa. Sempre dalla Cina arriva il nuovo A8 prodotto da ILIFE, azienda specializzata in questo genere di prodotti che in 10 anni di attività ha venduto più di 10 milioni di robot in tutto il mondo. Presentato all'ultima edizione del CES di Las Vegas, il nuovo A8 utilizza un avanzato sistema di mappatura della stanza tramite fotocamera e si distingue inoltre per l'utile assistente vocale integrato i-Voice. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dell'ILIFE A8.

ILIFE A8: design, caratteristiche e prezzo

Il nuovo ILIFE A8 si presenta con il tipico design a disco con la parte anteriore che ospita il sensore anti-collisioni e un utile bumper con funzione antiurto. Sul lato superiore troviamo lae un pulsante che consente l'avvio del programma di puliziailluminato da un LED di stato multicolore. La parte inferiore ospita i sensori anticaduta in grado di rilevare eventuali gradini o scale, le due spazzole laterali, quella principale (in corrispondenza della bocca dell'aspirapolvere) e la. Il cassetto estraibile della polvere, con una capienza di 0,3 litri, occupa invece la parte posteriore del robot. Non manca infine il pulsante di alimentazione posizionato sul lato destro. Realizzato interamente in plastica, l'A8 ha un diametro di 310 mm, un'altezza di 72 mm e un peso di 2,75 Kg. Passando alla confezione, questo robot viene fornito con, una con setole tradizionali e la seconda dotata solo di profili in gomma, da utilizzare con superfici dure e con il pelo degli animali.Non manca la base di ricarica con spina cinese, il, un filtro antipolvere e due spazzole rotanti di ricambio, più un accessorio per la pulizia della varie parti del robot. All'interno, l'A8 ospita la terza generazione della tecnologia di aspirazione CyclonPower di ILIFE che fa parte di un tradizionale sistema di pulizia 3 in 1 (operazioni di raccolta, sollevamento e aspirazione di polvere e sporco); assente invece un sistema di lavaggio dei pavimenti. L'A8 arriverà sul mercato nelle prossime settimane a undi 299.99 dollari.

Programmi e telecomando

Il nuovo ILIFE A8 arriva già montato di tutte le sue parti ed è già pronto all'uso una volta estratto dalla confezione. Si tratta di un prodottoda chiunque, basta premere il pulsante nella parte superiore che avvia il programma di pulizia "Auto". Programma che effettua una mappatura della stanza per una pulizia più accurata, grazie alla camera posizionata sul lato superiore del robot. Questo programma può anche essere utilizzato insieme allaper una pulizia intensiva che usa una maggiore potenza di aspirazione. Una volta che il robot ha terminato la pulizia della stanza, torna automaticamente alla, ma solo se questa è presente nello stesso ambiente. Oltre alla modalità Auto troviamo la Modalità pulizia circoscritta con l'A8 che si concentra su una specifica area da pulire, muovendosi a spirale. Infine il programma di pulizia dei bordi e degli angoli di una stanza e la modalità di ritorno alla base di ricarica. Tutte queste funzioni sono attivabili tramite il buon telecomando, dotato di display, che consente anche di impostare un orario per la pulizia della propria abitazione.

Esperienza d'uso

Concludiamo la prova dell'A8 con la nostra esperienza d'uso. Nelle prove da noi effettuate questo nuovo robot di ILIFE si è dimostrato poco rumoroso e adatto alla pulizia di pavimenti in ceramica, gres porcellanato, parquet e tappeti, ma solo quelli molto sottili e privi di frange; utili le due diverse spazzole fornite in dotazione. Buona la qualità costruttiva e la potenza di aspirazione, segnaliamo solo qualche problema con i detriti più pesanti.



Discreto il sistema di rilevamento degli ostacoli in grado di far evitare al robot grandi mobili o pareti; l'A8 non è capace però di riconoscere piccoli oggetti come le gambe di una sedia o di un tavolo e i mobili di colore nero. Positiva la valutazione del sistema di mapping della stanza tramite fotocamera, assente però la funzione di "virtual wall"; solo in un paio di occasioni abbiamo trovato piccole aree ancora sporche. Decisamente veloce il programma Auto, per una pulizia più approfondita o in caso di un pavimento molto sporco consigliamo l'attivazione dell'opzione Max che incrementa la potenza di aspirazione.

Passando all'autonomia, questo prodotto è in grado di funzionare fino a un'ora e mezza, riuscendo a pulire una superficie di almeno 60-70 mq (molto però dipende dalla forma delle stanze e dagli oggetti presenti all'interno). La ricarica della batteria richiede, invece, circa 5 ore.

Infine il cassetto per la raccolta della polvere, non grandissimo, facile da pulire e da rimuovere così come il sistema di filtraggio per le polveri integrato. In conclusione ricordiamo anche l'utile assistente i-Voice che comunica tramite messaggi vocali, in lingue inglese, le varie attività del robot.