Insta360 One R Twin Edition Recensione: l'action cam modulare

Una action cam che si trasforma in una camera 360° semplicemente cambiando l'ottica: questa è la Insta360 One R in versione Twin Edition. Si tratta di un nuovo concetto di action cam modulare, che dà la possibilità non solo di cambiare obiettivo, ma anche di effettuare riprese con "effetto drone", perfette per chi ama l'attività sportiva all'aria aperta.

Grazie ad un software di post produzione che permette di modificare l'inquadratura, nessuna acrobazia andrà mai persa: la camera 360° immortala tutto quello che le sta intorno, con risultati in alcuni casi davvero spettacolari.



Design e caratteristiche tecniche

La Insta360 One R Twin edition è composta da tre moduli componibili, come mattoncini Lego. La prima parte, indispensabile per far funzionare la cam, è il modulo della batteria, su cui troviamo un connettore che si aggancia al modulo principale, quello con lo schermo touch screen, i comandi e il microfono. Il terzo modulo che va a comporre la camera è invece quello dell'ottica: nella confezione si trova quella "standard" 4K Wide Angle e quella a 360°, composta da due obiettivi da 180° rivolti in direzioni opposte. Per assemblare il tutto è importante utilizzare il Mounting Bracket, una sorta di "cornice" fornita nella confezione, che permette alle varie parti di non spostarsi accidentalmente, e che ha il classico aggancio compatibile con gli accessori GoPro. Al primo utilizzo non è immediato capire come installare correttamente la cornice, che dà l'impressione di essere piuttosto fragile e risulta scomoda in caso di cambio batteria, mentre lascia la memory card facilmente accessibile.



Parlando di caratteristiche tecniche la batteria è da 1190 mAh e permette di registrare circa 40-50 minuti di filmati, si ricarica in un'ora circa. Il modulo principale invece ha uno schermo touch screen di dimensioni molto, forse troppo, contenute, un limite imposto dal sistema modulare. Dallo schermo è possibile passare da video a foto, ma anche impostare diverse modalità di ripresa, come Standard video, HDR video, Timelapse Mode e Bullet Time video.

Comoda la possibilità di montare lo schermo verso l'esterno, in modo da utilizzarlo per i selfie, mentre la qualità del touch screen è in parte da rivedere, vista la poca sensibilità al tocco. Molto utile invece la possibilità di attivare i comandi vocali, in modo da far partire o interrompere le riprese anche senza mani. Sulla parte superiore del modulo principale si trovano i tasti di accensione e di scatto, mentre sul lato c'è lo sportellino per la memory card e per collegare il cavo USB per la ricarica della batteria.



Il terzo modulo, quello più importante, è quello dell'ottica. All'interno della confezione della versione Twin edition ne troviamo due, una 4K Wide Angle e una 360°. L'ottica 4K Wide Angle, con apertura f 2.8 e lunghezza focale equivalente 35 mm di 16.4 mm, permette di registrare video in 4K a 60 o a 30 fps, ma è possibile impostare standard inferiori per utilizzare meno spazio sulla memory card, ad esempio in 2.7K o in 1080p a 24 o 25 fps. Le foto possono avere una risoluzione di 4000 x 3000 in 4:3 e di 4000 x 2250 in 16:9.

Il modulo 360° invece presenta due obiettivi da 180° con apertura f 2.0 e lunghezza focale equivalente a 35 mm di 7.2 mm, per una risoluzione massima di 5.7 K a 30 fps. In alternativa, le risoluzioni supportate comprendono anche 3840 x 1920 pixel a 50 fps oppure 3008 x 1504 pixel a 100 fps. Le foto con l'obiettivo 360° hanno invece un risoluzione 6080 x 3040 con formato 2:1. I video possono essere girati sia in formato 16:9 che 4:3 con codec H264 o H265, e possono essere in formato proprietario INSV oppure in MP4, ma in questo caso non è possibile usare la Flow State Stabilization con il modulo 4K Wide Angle, rendendo quindi l'immagine meno fluida.

La cornice che unisce il tutto garantisce una certificazione IPX8, che permette di immergere la cam fino a 5 metri, anche se il consiglio è quello di acquistare la custodia subacquea resistente fino a 60m, venduta separatamente, nel caso in cui intendiate fare molte riprese in immersione.



La prova

La Insta 360 One R si è rivelata leggera e comoda da utilizzare durante l'attività sportiva, anche se passare da un obiettivo all'altro comporta smontare la cornice e rimuovere i moduli, un'operazione non immediata da fare, ma non complessa una volta che si capisce il meccanismo. L'avvio con i comandi vocali è invece uno strumento molto utile per chi ama filmarsi durante una discesa con lo snowboard o un'uscita in mountain bike. Il modulo 4K Wide Angle si comporta abbastanza bene anche in situazioni poco stabili, ad esempio su un casco o sul manubrio di una bici, ma in situazioni di scarsa illuminazione ha qualche difficoltà. Interessante l'utilizzo della camera 360° con lo stick, disponibile in alcuni bundle: grazie all'obiettivo 360°, il bastoncino "scompare", dando l'impressione che la ripresa sia effettuata da un'altra persona o da un drone. L'inquadratura può ovviamente essere controllata in diretta dello smartphone grazie all'app.

L'app è uno strumento indispensabile per scaricare i video, soprattutto quelli girati in INSV, formato proprietario della Insta 360. Disponibile per Android e iPhone, permette di editare i video, modificando inquadrature e soggetti. L'utilizzo non è immediato: è necessario fare qualche prova prima di capire quali sono gli strumenti che servono per modificare le immagini, soprattutto con l'obiettivo 360°.



La possibilità di cambiare l'inquadratura è molto utile per chi pratica sport e vuole uno spettacolare "effetto drone" e non solo. Il modulo 360° riprende tutto intorno a sé grazie ai due obiettivi a 180°, e poi "cuce" insieme le due immagini, dando la possibilità di inquadrare l'ambiente circostante. È possibile anche, sempre in post produzione, fissare il soggetto da inquadrare: il software lo seguir qualunque movimento faccia, grazie appunto alla ripresa a 360°.

Oltre a queste funzioni, dall'app si può inserire musica di sottofondo, con una libreria già disponibile gratuitamente, tagliare, accelerare, rallentare il video, modificare l'angolo di inquadratura e, ovviamente, esportarlo.

Abbiamo testato "sul campo" la Insta 360 One R: l'effetto drone che si ottiene con il selfie stick è davvero spettacolare, ma il lavoro di post produzione è lungo e non proprio semplicissimo se non si conosce l'app. Ci vuole parecchio tempo per ottenere un buon risultato e, spesso, capita di sbagliare ad usare un "track point" o un'altra funzione, con il risultato di dover ripartire da capo.