Intel Core i7-12700K Recensione: tanta potenza e versatilità

L'arrivo sul mercato dei processori Alder Lake ha mischiato per sempre le carte in tavola, mettendo sul piatto non solo un nuovo concetto di architettura, ma anche l'addio al processo a 14 nanometri che ha rappresentato la storia recente del colosso americano. In effetti, le aspettative verso la dodicesima generazione di processori Intel erano altissime e, come abbiamo avuto modo di scoprire nella nostra recensione di 19-12900K e i5-12600K, nessuna è stata disattesa.

Ma è proprio nella parte più lontana dal podio, con l'i5, che Alder Lake ha dimostrato tutta la sua concretezza: ecco perché la curiosità nei confronti dell'i7-12700K non poteva essere maggiore.

Specifiche e collocazione

L'i7-12700K si frappone tra Davide e Golia, tra il best-buy per rapporto qualità/prezzo e l'ammiraglia di casa Intel. Se con l'i5-12600K abbiamo osservato prestazioni incredibili e vicinissime al top di gamma a una frazione del prezzo, sorge, dunque, spontaneo chiedersi cosa ne sarà del posizionamento di questo i7.

In effetti, sulla carta, sembra difficile pensare a una via di mezzo tra due processori tanto interessanti, eppure anche lui ha il suo perché.

Si tratta di una CPU ad architettura ibrida, dotata di 8 Core ad alte prestazioni e 4 E-Core, per un totale di 12 Core complessivi divisi in due cluster e 20 Thread. Quanto alle frequenze, viaggiamo nell'ordine dei 3.6 e 2.7 GHz, rispettivamente per P-Core e Core ad alta efficienza. In modalità Boost, invece, questi valori salgono fino a 5.0 e 3.8 GHz. La nuova classificazione energetica, invece, ci parla di 125W di PBP (Processor Base Power) e 190W di MTP (Maximum Turbo Power). Il prezzo è attualmente fissato sui 475,58 euro venduto e spedito da Amazon, ma è possibile arrivare fino alla soglia dei 400 euro da venditori terzi, in un range tra i 100 e i 200 euro in meno rispetto all'i9-12900K e poco più di 100 rispetto al 12600K.

Rispetto al gradino appena inferiore guadagniamo due Core Performance, una frequenza maggiore in Turbo Boost e un salto da 150 a 190W di picco. Il sui price point, poi, lo mette in un'inattesa competizione con il Ryzen 7 5800X3D di cui sono emersi i prezzi, ma che ancora non è stato rilasciato. A questo proposito, sarà interessante vedere come la proposta di AMD con tecnologia 3D V-Cache andrà a contrapporsi a questo mostro a 20 Core di Intel.

Quanto alla nostra configurazione di prova, lo abbiamo testato su una scheda madre Asus ProArt B660-Creator D4 con 32GB di RAM DDR4-3200 e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060.



Prestazioni e comportamento

Per domare l'i7-12700K abbiamo optato per un dissipatore AIO Arctic Liquid Freezer II con radiatore a doppia ventola da 240mm in configurazione push verso l'alto.

A questo proposito, sottolineiamo l'ottima operazione di Arctic nell'offrire l'adattatore per il socket LGA1700 gratuitamente, al solo costo delle spese di spedizione.

I benchmark sintetici, come potete vedere nei grafici, ci mostrano una media perfetta rispetto all'i5 e all'i9 di ultima generazione, con 1882 punti in Single Core e 22085 punti in Multi Core su Cinebench R23. Stesso discorso per 3DMark Time Spy, con i suoi 16597 punti, anche se su questo test non è mancata qualche difficoltà nell'ottenere il giusto punteggio. Evidentemente, per qualche motivo, nonostante l'utilizzo di Windows 11 e quindi della maggiore ottimizzazione di Intel Thread Director, nei primi tentativi il task non veniva convogliato correttamente sui Core ad alte prestazioni.



Al netto di qualche trascurabile capriccio, limitato esclusivamente a questa suite, l'i7-12700K si è dimostrato sempre pronto a rispondere alla chiamata, sia nel lavoro che nel gaming, dove, senza particolari sorprese, si è comportato eccezionalmente bene in tutti i test effettuati.

Chiudiamo giusto con un accenno al comportamento del processore durante tutte le attività svolte. Ci siamo trovati davanti a un chip generalmente "educato", molto parsimonioso nei consumi medi e nelle temperature. Nelle operazioni quotidiane, nonostante l'utilizzo di un dissipatore economico, non si superano i 32 °C di media, con consumi intorno ai 27W.



Sotto task più impegnativi i 190W si possono notare, ma solo per brevi periodi, con picchi di temperatura entro e mai oltre gli 86 °C. Guardando alle prestazioni, troviamo un buon margine di guadagno rispetto alle attuali soluzioni dei competitor, che però si assottiglia nel confronto col resto della famiglia.

In effetti, è proprio questo il leitmotiv che ha accompagnato la nostra esperienza, dalle domande iniziali alle riflessioni di coda. Probabilmente per molti utenti anche questo guadagno sarà significativo, ma non per tutti. Difficile immaginare che, soprattutto in ottica budget e in tempi di shortage, si possa pensare di optare su questa CPU piuttosto che sul 12600K, soprattutto per macchine pensate esclusivamente per il gaming.



Per chi non ha limiti di prezzo oppure deve valutare una stazione da lavoro polifunzionale, particolarmente votata al multitasking spinto su applicazioni esigenti, o ancora, banalmente, al broadcasting su singola macchina, sicuramente il suo prezzo lo rende molto appetibile, anche rispetto al top di gamma.