Intel Core i7-13700K Recensione: produttività col turbo, gaming al top

In attesa del lancio dei rumoreggiati processori Intel Raptor Lake Refresh, abbiamo avuto la possibilità di completare il nostro ciclo di prove sul campo della tredicesima generazione del team blu.

Dopo la recensione di i5-13600K e i7-13900K, quindi, è arrivato il momento di chiudere in bellezza con l'intermedio Intel Core i7-13700K, processore molto interessante per specifiche e collocazione, dal momento che si può trovare a poco più di 400 euro, dunque in linea con uno dei processori di punta del team rosso, il Ryzen 9 7900X. Tuttavia, è bene ricordare che al lancio il suo diretto sfidante sarebbe dovuto essere il 7700X ma la tiepida accoglienza per la nuova piattaforma del team rosso e il successivo rilascio dei processori con tecnologia 3D V-Cache hanno livellato verso il basso la proposta di AMD con maggior vigore, rendendola oggi leggermente più appetibile soprattutto per il portafogli.



Specifiche tecniche e configurazione di prova

Con Raptor Lake, Intel ha puntato a rafforzare ancora di più il concetto di architettura ibrida, inizialmente proposto con Alder Lake offrendo una lineup ancora più capace sul fronte del multitasking e delle prestazioni, sia in background che in gioco.

Il nuovo i7-13700K è un processore Intel di tredicesima generazione con architettura ibrida Intel Raptor Lake, a sua volta basata sul nodo Intel 7 a 10 nanometri.

A bordo troviamo 16 Core, suddivisi in 8 P-Core e 8 E-Core, per un totale di 24 Thread. Le piattaforme compatibili sono anche in questo caso le Intel 600 e le Intel 700, naturalmente su socket LGA 1700 e con supporto garantito sia alle memorie DDR4 che DDR5 con piena compatibilità ai profili XMP3 (rispetto ad Alder Lake si passa da DDR5-4800 a DDR5-5600 come supporto massimo garantito).

Lato frequenze, i core ad alta efficienza spaziano da una base di 2.5 GHz fino a 4.2 GHz in modalità Turbo Max.

I Performance Core, invece, possono contare su un clock di partenza di 3.4 GHz per arrivare fino a 5.4 GHz con Turbo Boost e sono loro a beneficiare maggiormente dell'evoluzione generazionale, potendo contare su Raptor Cove e sulle sue potenzialità, con una frequenza di base più bassa rispetto allo scorso anno ma con una modalità Turbo decisamente più spinta: non a caso, se il PBP rimane a 125W, l'MTP passa da 190 a oltre 250W.



Prova sul campo

Nella nostra prova sul campo ci siamo affidati alle feature della Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX-W, scheda madre lanciata con Intel Raptor Lake e già aggiornata per supportare anche i processori di prossima generazione.



Le memorie che abbiamo utilizzato, invece, sono le Corsair Dominator Platinum DDR5-5200 mentre il dissipatore scelto per l'occasione è una nostra vecchia conoscenza e ne abbiamo parlato nel nostro speciale sul Corsair H115i Elite Capellix con radiatore da 280mm.Sul fronte grafico, infine, abbiamo optato per la RTX 4070 Founders Edition, scheda video NVIDIA di nuova generazione capace di garantire elevato framerate senza particolari compromessi.

Ci aspettiamo prestazioni mediane tra il medio-gamma i5-13600K e il flagship i9-13900K e già nei benchmark sintetici possiamo trovare conferma di questa ipotesi, sebbene risulti generalmente più vicino al piccolo di casa che non al top di gamma.

Guardando al diretto competitor AMD, ci troviamo molto vicini alle performance del Ryzen 9 7900X in multi-core, mentre in single-core è necessario scomodare il Ryzen 9 7950X, nonostante la casella d'appartenenza iniziale fosse quella più vicina al 7700X. Anche in game si riflettono parzialmente questi numeri, mostrando la sua spiccata propensione verso tale tipo di attività. Chiamando in causa la tecnologia X3D vista nella recensione del Ryzen 9 7950X3D, però, la musica riporterebbe certamente il primato sulla sponda rossa, con quello che viene a ragion veduta definito come il re del gaming di questa generazione.

Vale la pena notare, comunque, come l'ago della bilancia non tenda in maniera univoca in direzione del 13700K quando guardiamo al testa a testa con il 7700X, una sfida che possiamo definire più vicina a un pareggio che a una vittoria netta. Questo è particolarmente vero nel gioco, dove non c'è mai un vero vincitore, neanche in titoli prodotti con AMD, come FarCry 6, dove in FullHD osserviamo forse il maggior vantaggio per il 13770K sull'avversario.



Lato consumi, invece, le cose vanno analizzate in maniera differente poiché i due processori sono pensati per prevalere in campi diversi sulla base delle proprie esigenze personali.

L'architettura ibrida tende infatti a privilegiare un uso trasversale con forte multitasking e molte attività in esecuzione in background che impattano in maniera solo marginale sulle attività in primo piano.

Al contrario, l'architettura monoliltica di AMD, pur non ragionando in questi termini riesce a essere generalmente più efficiente soprattutto in questo segmento intermedio dove, con i suoi 105W, il 7700X non ha praticamente rivali. Uno scarto che diviene ancora più evidente nel caso in cui si decida di optare per la nuova Eco Mode a soli 65W, di cui vi abbiamo parlato proprio nella recensione del Ryzen 7 7700X.

Dal canto suo, il 13700K riesce a cavarsela con una media di 75W dove il 7700X guarda verso i 60, quindi una differenza presente ma non determinante.

Se guardiamo agli scenari in cui la CPU viene chiamata in causa a pieno carico, il 13700K può anche superare i 250W, con il 7700X che non tende ad andare oltre i 135W.

Quanto alle temperature il discorso cambia di poco. A parità di sistema di dissipazione, visti i consumi non stupisce affatto che il 13700K sia generalmente più caldo, arrivando anche a superare i 90 °C in estate nei carichi più impegnativi, mantenendosi poi intorno ai 60 °C nelle operazioni quotidiane (con una temperatura ambiente intorno ai 35 °C). Se le medie del Ryzen 7 7700X sono sostanzialmente sovrapponibili, di picco quest'ultimo riesce a spuntarla fermandosi poco sotto gli 80 °C.