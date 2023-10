Intel Core i9-14900K e i5-14600K Recensione: un refresh ispirato

Prima del grande salto anche su desktop, Intel aveva bisogno di prendersi tutto il tempo possibile. È questa, perlomeno, l'interpretazione che un po' tutti gli appassionati hanno dato all'annuncio di un refresh dell'architettura dello scorso anno, per giunta con una lineup ritoccata solo in maniera superficiale, a eccezione di una singola CPU.

Con Raptor Lake Refresh, il team blu mira a ribadire la bontà del processo Intel 7 ottimizzandone ulteriormente i consumi in funzione di un aumento generalizzato delle frequenze, per tre processori che, non a caso, Intel propone come prodotti pensati per gli Enthusiast.



Poche novità, ma i benefici ci sono

Di fatto, Raptor Lake Refresh farà da spartiacque tra l'attuale concetto di architettura ibrida, inaugurato con la dodicesima generazione, e un futuro che ha ancora il sapore dell'incognita, ma che con ogni probabilità sarà fatto di chiplet come per il segmento laptop.

La quattordicesima generazione di processori Intel Core puntella ciò che di buono era già stato offerto con Raptor Lake, dunque un salto generazionale importante nei confronti di Alder Lake, alzando le frequenze operative e il boost massimo per ottenere fino all'ultima goccia di performance nella produttività e stabilizzare in maniera importante le prestazioni in game, senza strafare sul fronte del framerate.

Terzo punto, forse il più importante, Raptor Lake Refresh è la terza generazione di seguito a supportare il socket LGA1700 e dunque addirittura la piattaforma Intel 600 di due anni fa, un dato eccezionale per Intel, che ben poche volte nella sua esistenza ha superato le due generazioni. Di fatto, comunque, si tratta di un'operazione che ha come obiettivo quello di dare un'ulteriore annata a delle piattaforme ormai giunte a fine ciclo vitale, che in termini di innovazione evidentemente non potevano dare più di ciò che questo refresh ha da offrire (a differenza dell'operazione 3D V-Cache di AMD, di cui parlammo non a caso la prima volta nella recensione del 5800X3D, una delle migliori proposte End-of-Life di sempre).

Assodato che di motivazioni per questo refresh ce ne sono molteplici, un altro aspetto positivo di questa generazione riguarda la riconferma dei prezzi rispetto al 2022, che li rende molto interessanti ognuno a suo modo. Il nuovo i7-14700K è senza dubbio l'osservato speciale per via dell'aggiunta di ben 4 E-Core, ma purtroppo non abbiamo ancora avuto modo di provarlo. Quanto agli altri due pezzi, ecco la nostra recensione.



Configurazione di prova

Per le nostre prove ci siamo affidati alla piattaforma Z790 aggiornata al 2023 da Asus, con i modelli ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II per l'i9-14900K e ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II per l'i5-14600K. Differenze sostanziali nella livrea (nera contro acciaio spazzolato), nelle fasi di alimentazione (18+1+2 contro 16+1+2) e nel supporto alle memorie su standard PCIe Gen5 per il modello E.

Abbiamo acquisito diversi benchmark, raccogliendo i dati ottenuti sia con una Radeon RX 6900 XT che con una RTX 4070 FE.

Quanto alle memorie, benché il supporto garantito da Intel arrivi fino a 5600 MHz anche per questa generazione, abbiamo adottato le solite RAM DDR5-5200 prodotte da Corsair, in modo da standardizzare il più possibile i numeri ottenuti.

Quanto al raffreddamento, anche in questo caso abbiamo confermato il dissipatore Corsair H115i Elite Capellix con radiatore da 280mm e dunque con doppia ventola da 140mm.



Intel Core i9-14900K

Il nuovo top di gamma del blasone blu guarda con convinzione agli appassionati di livello Enthusiast, alla produttività senza alcun compromesso e agli amanti di overclock.

Quest'ultimo aspetto è stato ulteriormente avvalorato nel corso dell'annuncio di Raptor Lake Refresh, in cui si è a lungo parlato di due funzionalità molto interessanti delle CPU di nuova generazione.

La prima del lotto, che potrebbe in futuro fare seriamente la differenza nel gioco, si chiama Intel Application Optimization ed è un tool che va a inserirsi nel framework di Intel Dynamic Tuning Technology per ottimizzare in maniera automatica i giochi supportati, in modo da delegare parte di questo aspetto anche alla CPU. Il risultato nei soli due titoli su cui è attualmente supportato è stato comunque straordinario, con miglioramenti a doppia cifra in termini percentuali e un marcato miglioramento nel framerate.



Come già accennato, attualmente si tratta di una tecnologia promettente ma estremamente limitata e gli unici giochi che ne possono trarre beneficio sono Rainbow Six: Siege e Metro Exodus.

Purtroppo, dunque, il suo successo sarà legato a doppio filo non solo alla sua riproposizione nelle future generazioni, ma anche all'interesse che sarà in grado di suscitare nell'industria videoludica.

Certo è che affidare anche solo parte del lavoro di tuning manuale per una determinata piattaforma direttamente alla CPU potrebbe risultare vantaggioso anche per le software house.

Il suo funzionamento all'interno di Intel DTT sarà modulato direttamente dal BIOS della scheda madre, salvo poi scegliere eventuali eccezioni o i singoli titoli su cui attivare le ottimizzazioni tramite interfaccia grafica distribuita direttamente da Intel.



Discorso decisamente più snello per quel che riguarda AI Assist, il nuovo strumento di overclock integrato all'interno di Intel XTU e che con un singolo click consente all'IA addestrata da Intel di analizzare la propria macchina per ottenere il miglior profilo possibile per garantire prestazioni migliorate e la massima stabilità di sistema.

L'i9-14900 può contare su 24 Core distribuiti in 8 P-Core e 16 E-Core, per un totale di 32 Thread. A supporto 32 MB di Cache L2 e 36 MB di Smart Cache L3. Le frequenze, rispetto allo scorso anno, aumentano su tutta la linea. Aumentano di base i P-Core, da 3.0 a 3.2 GHz, mentre gli E-Core passano da 2.2 a 2.4 GHz. Il massimo raggiungibile dai core ad alta efficienza passa invece da 4.3 a 4.4 GHz. Infine, la frequenza massima sui Performance Core arriva alla bellezza di 6 GHz, partendo dai 5.8 GHz del 13900K e raggiungendo così l'offerta del 13900KS.

Molto interessante anche il profilo energetico, totalmente confermato rispetto alla tredicesima generazione con 125W di PBP e 253W di MTP.

Passando alla prova sul campo, nei benchmark sintetici il comportamento della CPU è stato sostanzialmente quello di un upgrade iterativo e lineare sul 13900K soprattutto in Multi-Core (più marginale il miglioramento sui singoli core), un refresh con un minimo spunto sul predecessore.

Quanto al gaming, anche qui le sorprese sono ben poche e nel nostro roster il 14900K e il 13900K risultano sovrapponibili quasi sempre, a eccezione di alcuni titoli come Gears 5 e Forza Horizon 5, su cui sono evidenti i benefici apportati da questa nuova soluzione, soprattutto in FullHD e a 1440p.



Se si sposta il confronto sulle migliori proposte di AMD, invece, la supremazia in-game del Ryzen 9 7950X3D ancora una volta non è messa in discussione. Diverso il discorso se si guarda ai numeri offerti dalla medesima CPU ma priva della tecnologia 3D V-Cache, che sembra essere ormai una caratteristica determinante nella scelta di una configurazione pensata esclusivamente per il gioco.

Per concludere, basandosi solo sui numeri, le performance offerte dal 14900K non lo rendono certamente un'opzione consigliabile per un upgrade anno per anno sul 13900K.

Se si proviene da Alder Lake il discorso però assume tutt'altra connotazione, ancora meglio se da fasce inferiori, con un miglioramento sostanziale delle prestazioni (e nuovi strumenti dedicati a disposizione) a fronte di un prezzo di listino che non ha subito variazioni e di consumi tutto sommato sovrapponibili al 13900K.

Un'altra categoria di utenti che potrebbe guardare con convinzione a questa CPU sono coloro che erano in procinto di acquistare il 13900KS, che a questo punto diventa letteralmente inacquistabile a prezzo di listino (quasi 200 euro in più rispetto al 14900K).



Se il gaming non è esattamente il suo cavallo di battaglia (e raramente viene consigliato un i9 per questo utilizzo specifico e isolato) nel confronto con Raptor Lake, i consumi non variano più di tanto, spingendosi negli stress test più impegnativi a picchi mai superiori ai 268W, comunque poi riportati entro i 253W in pochi istanti, con temperature che però raggiungono facilmente i 100 °C.

Nel gioco solo di rado si andranno a toccare i 200W, soprattutto nei titoli CPU-intensive, ma normalmente ci si assesta intorno ai 145-150W nel gaming "tradizionale", una manciata di Watt in più rispetto al 13900K. Lato temperature, aspettatevi non più di 85 °C.

In idle la sostanza non cambia, con un assorbimento medio di circa 40W e temperature inferiori ai 50 °C.



Intel Core i5-14600K

Il piccolo di casa, l'i5-14600K, è per certi versi meno complesso da inquadrare, poiché il target di questa fascia non sono gli appassionati no-compromise bensì gli utenti alla ricerca di un'opzione budget-friendly per un utilizzo trasversale e un ottimo supporto al gaming.

Ad aiutarlo nella collocazione ci pensa il suo prezzo, confermato da Intel in poco più di 300 dollari e che tradotto in italiano non dovrebbe superare i 350 euro.

Anche qui le differenze sulla carta sono minime. Il core count è lo stesso dello scorso anno, dunque 14 Core (6 P-Core e 8 E-Core) per 20 Thread, con 20 MB di Cache L3 e 24 MB di Smart Cache L3. Identico rispetto al 2022 il Base Clock, ovvero 3.5 GHz sui P-Core e 2.6 GHz sugli E-Core. A cambiare invece sono le frequenze massime, che per gli E-Core passano da 3.9 a 4.0 GHz mentre i Performance Core possono spingersi fino a 5.3 GHz dai 5.1 GHz dello scorso anno.

Le prestazioni sono allineate già dai benchmark sintetici, con poco spunto in più sia in Single Core che in Multi Core. Salvo rari casi - anche qui leggasi Forza Horizon 5 - la differenza con il suo predecessore è marginale se non inesistente. D'altro canto, i suoi consumi sono molto più contenuti rispetto a quelli del top di gamma e il picco di assorbimento negli stress test conta 184W, mentre nei giochi che chiamano maggiormente in causa la CPU non si superano i 105W. In idle, invece, si assesta sui 35W.

Lato temperature, si parte dai 32 °C in idle per arrivare ai 70 °C che si registrano in gioco. Al picco, invece, non ha mai superato i 92 °C nelle nostre prove.

Anche in questo caso non abbiamo a che fare con un upgrade "a doppia cifra" anno per anno, ma c'è da dire che il 13600K ha perso molto poco in questi dodici mesi in termini di valutazione, dunque la scelta tra i due con una differenza di prezzo minima ricadrebbe per forza di cose sul più recente del lotto.

Sulla sponda rossa, il discorso deve necessariamente tenere in considerazione molteplici fattori. Il 7700X era fuori dai giochi già contro l'i5-13600K e, resistendo anche lui alla svalutazione, a 320 euro di street price non lo riteniamo un avversario troppo appetibile.

Il 7800X3D, tuttavia, ha avuto tutto il tempo di assestarsi su prezzi di mercato talvolta anche molto inferiori ai 400 euro e questo fattore potrebbe limitare non di poco il successo del 14600K, a fronte di prestazioni gaming di gran lunga superiori grazie alla Cache 3D.

Inoltre, se l'intenzione è quella di partire da zero con una nuova configurazione, scegliendo un Ryzen 7000 si "compra" anche il vantaggio strategico di essere alla prima generazione sulla nuova piattaforma, con una AMD che promette retrocompatibilità fino al 2026 e una longevità garantita.

Scegliere Raptor Lake Refresh per una nuova configurazione, al contrario, significa rinunciare a qualunque tipo di upgrade futuro, se non guardando indietro alla stessa generazione. Se si proviene dalla dodicesima generazione, invece, non possiamo fare altro che consigliarlo come upgrade finale per una macchina da gioco versatile, potente e capace di offrire ottime prestazioni e alto framerate anche con attività intensive in background. Un PC perfetto, insomma, per trasmettere in streaming i propri gameplay.