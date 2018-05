Intel NUC 8 VR Hades Canyon: il gaming su PC si fa piccolo con la GPU Vega

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Più potenza in uno spazio sempre più piccolo. Se dovessimo identificare uno dei trend del mercato PC, sicuramente la miniaturizzazione sarebbe uno di questi. Basti osservare i portatili più moderni, che negli ultimi anni hanno visto prima l'arrivo di GPU di classe desktop, poi hanno subito un processo di riduzione delle dimensioni, con prodotti ormai molto vicini agli Ultrabook ma dotati di potenti schede video, come la GTX 1080. Anche in campo desktop la strada è ormai tracciata, e se i PC dedicati alla produttività oggi sono sempre più piccoli, anche quelli da gaming stanno iniziando a muovere i primi passi verso dimensioni davvero contenute. Un esempio è la gamma NUC di Intel, che porta all'estremo questo concetto, come abbiamo visto lo scorso anno con il NUC Skull Canion. Questo mini PC ha posto le basi per l'arrivo sul mercato della nuova gamma NUC dedicata ai giocatori, chiamata Hades Canyon, in cui spicca il NUC 8 VR (NUC8i7HVK) oggetto di questa recensione. Cosa cambia dallo scorso anno? Praticamente tutto, per una gaming machine finalmente in grado di supportare il gioco al meglio, grazie all'utilizzo di una GPU integrata prodotta da AMD.



Design

Rispetto allo scorso anno, Intel ha apportato cambiamenti davvero significativi all'hardware, che hanno portato una potenza nettamente superiore ma anche qualche piccolo sacrificio. Sia chiaro, il NUC 8 VR è la gaming machine più piccola che abbiamo mai provato, almeno con questo livello di prestazioni, ma l'utilizzo di una GPU nettamente più potente ha portato a un aumento delle dimensioni generali, necessario a mantenere temperature interne idonee all'utilizzo. Queste ora toccano i 221x142 mm, con uno spessore di 39mm. La variante precedente invece si fermava a 211x116, con uno spessore di 28 mm. Il maggior spazio a disposizione sulla scocca ha portato con sé anche un numero maggiore di connessioni, davvero molte per un PC così piccolo. Nella parte frontale troviamo infatti, oltre al tasto di accensione, un lettore di schede di memoria, due USB 3.0, uscita HDMI, una USB Type C 3.1 e l'ingresso jack per cuffie e microfono. Sul retro invece sono installate l'uscita ottica, l'ingresso per la presa di corrente, due Mini DisplayPort, due porte di rete Intel Gigabit, quattro USB 3.0 e un ulteriore ingresso HDMI. Il supporto fino a sei monitor può risultare utile in ambito professionale, mentre la presenza della USB Type C 3.1 permette, all'occorrenza, di espandere le capacità grafiche attraverso un box esterno per GPU. Con il precedente modello, questo era l'unico modo per avere una GPU all'altezza, come vedremo questa nuova edizione non ne ha affatto bisogno.

Il design rimane simile a quello della prima generazione di NUC dedicata ai giocatori, anche se Intel ha rimosso la mascherina superiore intercambiabile. Niente più teschio in evidenza quindi? Niente affatto, perché ora questo viene visualizzato sulla scocca attraverso dei led, che possono essere spenti per donare maggiore sobrietà all'insieme.

Caratteristiche tecniche e benchmark

È incredibile come Intel sia riuscita a racchiudere specifiche tecniche ottime in una scocca dalle dimensioni così contenute. Il merito va al package che contiene processore, GPU AMD e RAM dedicata alla scheda video, la vera novità di questa nuova versione. Un solo chip con tutto ciò che serve pronto all'uso, una soluzione che ha permesso a Intel di ottenere comunque un buon livello di potenza senza dover aumentare le dimensioni. Da segnalare che anche la GPU HD 630 è presente e operativa all'interno del chip, ma non dispone di uscite video dirette, per cui il suo utilizzo è legato ai calcoli software da utilizzare in specifiche applicazioni. Tornando al package del nuovo processore Intel, questo sfrutta una CPU Intel i7-8809G, realizzata con processo produttivo a 14 nm, che contiene 4 Core e 8 Thread, con una cache di 8 MB e frequenze che partono dai 3.10 fino ad arrivare ai 4.20 GHz. La GPU invece è una Vega M GH, dotata di 4 GB di RAM HBM2 ad alte prestazioni. In totale sono disponibili 24 Compute Unit, per 1536 Stream Processor; le frequenze partono dai 1063 GHz di base per arrivare ai 1190 in modalità boost. La RAM HMB2 ha un bandwidth di 204 GB/s, ottenuto attraverso un bus a 1024 bit, per una GPU che fornisce una potenza di picco di 3.7 TFlops. Inutile dire che la RAM video dedicata fa la differenza, soprattutto considerate le prestazioni che abbiamo visto con le APU 2200G e 2400G di AMD, anche queste dotate di GPU Vega, che soffrivano molto l'utilizzo di moduli RAM con clock inferiori ai 3.2 GHz.

Come il modello dello scorso anno, anche questo viene venduto in configurazione Barebone, quindi sprovvisto di dischi e RAM. All'interno, sono disponibili due slot M.2 con cui espandere lo storage e due slot per RAM da 2400 Mhz. Queste, come anche la CPU e la GPU, sono overcloccabili, ma la scarsa aerazione e le dimensioni contenute del sistema di dissipazione non consentono di salire molto con le frequenze. Abbiamo fatto diversi test, il margine di miglioramento è abbastanza risicato e varia da titolo a titolo, ma è attraverso l'overclock delle RAM HBM2 che abbiamo ottenuto i maggiori benefici pratici, con un guadagno intorno al 5%.

A completare le specifiche troviamo la connettività Wi-Fi ac e il Bluetooth 4.2, senza dimenticare l'alimentatore esterno da 230W, necessario per contenere le dimensioni della scocca e comunque piuttosto semplice da nascondere alla vista.

Intel NUC 8 VR è una gaming machine a tutti gli effetti, al contrario del modello dello scorso anno. La GPU Vega fa la differenza e ha permesso di giocare in 1080p con settaggi al massimo in tutti i titoli utilizzati per la prova. Rise of the Tomb Raider gira a una media di 50 fps con DirectX 12, preset Molto Alto ed effetti Pure Hair attivati. Batman Arkham Knight invece tocca quota 80 fps, con settaggi al massimo e ovviamente effetti NVIDIA Gameworks disattivati. Meno bene Deus Ex: Mankind Divided, che con i settaggi al massimo e MSAA 2x si ferma a 30 fps: in questo caso, disabilitando l'MSAA, si raggiungono però i 42 fps, con una perdita di pulizia grafica trascurabile. Metro: Last Light Redux si è comportato in modo ottimo, sempre con settaggi al massimo, con una media di 56 fps, mentre Rome: Total War II, titolo che sfrutta in modo intensivo anche la CPU, nel benchmark Forest ha mostrato 50 fps, sempre al massimo del dettaglio. Si tratta di prestazioni nettamente superiori al precedente modello, che non riusciva a gestire il gaming in 1080p praticamente su nessuno dei titoli provati, a conferma dell'enorme passo in avanti fatto da Intel nel giro di un solo anno.