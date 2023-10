iPhone 15 Plus Recensione: una super batteria in un ottimo smartphone

Dopo la recensione di iPhone 15 Pro oggi parliamo del fratello minore iPhone 15 Plus. Minore ma non certo nelle dimensioni e nel peso, e a ben guardare non lo è nemmeno nelle prestazioni, almeno se non avete esigenze molto particolari e non cercate il massimo nel gaming.

Come sempre la differenza più evidente con i modelli Pro è nelle fotocamere, ma anche qui siamo pronti a scommettere che la stragrande maggioranza del pubblico non sentirà troppo la mancanza del teleobiettivo, anche perché il nuovo sensore da 48 Megapixel approdato su iPhone 15 Plus riesce bene a gestire scatti in 2x o 3x. Insomma, iPhone 15 Plus fa esattamente quello che ci si aspetta da un iPhone, è veloce, ha un sistema operativo completo e delle ottime fotocamere semplici da usare. Rispetto ai modelli Pro manca qualcosa, ma c'è anche qualcosa in più, un'autonomia davvero eccezionale.

Arrivano la Dynamic Island e la USB C

Come nel caso dei modelli Pro anche questo iPhone 15 Plus non ha subito uno stravolgimento nel design, nonostante questo le novità non mancano, a partire dall'arrivo della Dynamic Island. Il vecchio notch non c'è più quindi, in favore di un elemento più integrato nel design generale ma soprattutto nel software.

Inutile dire che il Face ID installato al suo interno è una vere bomba, rapido nell'autenticazione del volto e molto sicuro, a nostro avviso non c'è lettore d'impronte che regga il confronto, soprattutto in quanto a praticità e facilità di sblocco, anche in condizioni complesse come in assenza di luce.

La scocca è realizzata in alluminio, niente titanio, e ha dei bordi leggermente stondati: Apple ha scelto questi bordi anche per le versioni Pro, da un lato migliorano il grip, dall'altro evitano una sensazione troppo spigolosa al tatto, convincendo appieno. Lo slider per silenziare al volo iPhone è sempre presente, per il tasto azione programmabile visto nei modelli Pro ci sarà probabilmente da aspettare il prossimo anno.



Nella parte bassa della scocca è invece arrivata la USB C, una comodità non da poco che permette di utilizzare i tanti caricatori e i cavi chiusi nei cassetti di casa. Non bastasse questo si può utilizzare come uscita video fino al 4K con HDR attivo, o per collegare memorie e periferiche esterne.

C'è però una differenza rispetto ai modelli Pro, ovvero la velocità di trasmissione, che scende a 480 Mbps, in pratica si tratta di una USB 2.0. Se dovete trasferire spesso grandi quantità di dati, ad esempio foto e video, è uno svantaggio, ma è esattamente per questo che esistono i modelli Pro, che arrivano a ben 10 Gbps.

Passando al retro del telefono si nota un'altra novità, ovvero la presenza di un vetro opaco. Il grande vantaggio è la totale assenza di ditate durante l'utilizzo, dall'altro lato però rende poco sature le nuove colorazioni. Non è un problema in realtà, anche perché quasi tutti utilizzeranno delle cover protettive per evitare problemi derivanti da cadute. A proposito di resistenza, la certificazione IP68 rende iPhone 15 Plus refrattario a polvere e liquidi, una caratteristica ormai assodata nei top di gamma.

Tanta potenza sotto al cofano e ottimo schermo, con due "ma"

Messa da parte la polemica, piuttosto sterile, sui surriscaldamenti del processore Apple 17 Pro, possiamo oggi parlare A16 Bionic installato in questo iPhone 15 Plus. Rispetto ai modelli Pro la potenza bruta scende e manca la gestione avanzata dei giochi, quindi niente Ray Tracing e niente tripla AAA come Resident Evil Village, ma bisogna dire che per tutto il resto siamo di fronte a un processore in grado di fare bene qualsiasi compito.

Dall'editing video in 4K al gaming mobile la potenza dell'A16 Bionic è quasi sproporzionata rispetto al target di utilizzo, non è un caso che solo un anno fa fosse montato sugli iPhone 14 Pro. Il sistema operativo gira che è un meraviglia così come le applicazioni, se cercate un'esperienza d'uso da top di gamma questo iPhone 15 Plus non farà di certo rimpiangere i modelli Pro.



Lo schermo è un punto di forza importante, con tanti aspetti positivi e uno negativo. La diagonale è da 6.7 pollici con risoluzione di 2796×1290 pixel, contrasto e colori sono eccellenti grazie alla tecnologia OLED. Anche a livello di luminosità è paragonabile a quello dei modelli Pro, raggiunge infatti i 1000 nit di picco in condizioni normali, salendo a 1600 nit con HDR attivo e a ben 2000 nit sotto la luce del sole. Non manca nemmeno il supporto allo spazio colore P3, che rende le immagini scattate con iPhone decisamente più accattivanti da vedere.

Abbiamo detto che ci sono due "ma" per quanto riguarda questo schermo. Il primo in realtà non è una cosa che cambierà molto l'esperienza d'uso, ed è l'assenza dell'Always On Display. Il secondo invece è un qualcosa che fa sentire maggiormente la sua mancanza, ovvero il refresh rate dinamico fino a 120 Hz. iPhone 15 Plus infatti lavora sempre a 60 Hz, chi proviene da un qualsiasi iPhone non Pro delle precedenti generazioni non si accorgerà di nulla, ma se avete assaporato quello che possono fare i 120 Hz su smartphone allora noterete subito la differenza nella fluidità e nella reattività del sistema operativo.

L'assenza del refresh rate variabile spiega anche la mancanza di Always On Display: iOS gestisce l'AOD a 1 Hz, per risparmiare energia, con il refresh bloccato a 60 Hz questa cosa non è possibile.

L'assenza del refresh rate dinamico quindi è un contro da tenere in considerazione se avete l'occhio ormai abituato ai 90 Hz o ai 120 Hz su smartphone, ma ha anche un grande vantaggio, ovvero un consumo energetico dello schermo molto basso che si riflette poi sull'autonomia.

Batteria super e come sempre audio eccezionale

Era da molto tempo che non provavo uno smartphone con un'autonomia come quella di iPhone 15 Plus. Complice la batteria da 4.383 mAh, lo schermo fisso a 60 Hz e l'ottimizzazione di iOS 17 questo smartphone è in grado di fare anche due giorni senza bisogno di essere ricaricato, il tutto anche con un utilizzo piuttosto intenso. Apple in questo senso ha fatto un piccolo miracolo perché oggi è praticamente impossibile trovare altri smartphone con un'autonomia simile.

La ricarica può essere fatta sia tramite cavo USB C a 25 W sia wireless con MagSafe a 15 W, Apple non ha mai puntato sulle ricariche ultra rapide viste su Android e a questo punto non credo lo farà nel breve periodo, a meno che non sia sicura al 100% di salvaguardare la batteria.

Anche sul fronte audio siamo di fronte a un piccolo miracolo dell'ingegneria, gli speaker, finalmente stereo anche sui modelli non Pro, offrono un sound davvero ricco sia sulle basse che sulle alte frequenze, ovviamente il tutto deve essere proporzionato alla dimensione delle due piccole casse, che tuttavia permettono un ascolto piacevole, per di più con un audio spaziale efficace durante la riproduzione di contenuti come film e serie TV.

Le fotocamere sono sempre una sicurezza

Le tecnologie fotografiche presenti negli iPhone 15 Pro sono impattanti e fanno la differenza, il punto è che questa differenza la sfrutteranno in pochi. La maggior parte del pubblico infatti può scegliere iPhone 15 Plus senza rimpianti, perché la qualità e la versatilità delle due fotocamere va incontro alle esigenze di una vastissima fetta di utenti.

La fotocamera principale passa dai 12 Megapixel di iPhone 14 ai 48 Megapixel del 15 Plus, con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica. Ci sono poi una grandangolare da 12 Megapixel con apertura f/2.4 e quella frontale da 12 Megapixel f/1.9. Non ci sono cam dedicate allo zoom ma Apple sfrutta il crop sul sensore principale per uno zoom 2x generando immagini da 12 Megapixel, una soluzione semplice ma molto efficace per avere un piccolo ingrandimento, utile soprattutto per i ritratti, senza dover aggiungere sensori inutili.

Anche qui vale lo stesso discorso fatto nella recensione di iPhone 15 Pro, gli scatti fatti con la fotocamera principale vengono salvati a 24 Megapixel in condizioni di buona luce, la sera invece i pixel del sensore vengono accorpati a gruppi di quattro tramite pixel binning per catturare più luce, generando così immagini da 12 Megapixel.

Sensore Principale Sensore Principale 2x

Apple riesce a mantenere le dimensioni dei file contenute salvandoli in formato HEIF, un vantaggio doppio perchè questo formato utilizza una profondità di colore a 10 bit, che si vede tutta quando si osservano gli scatti su uno schermo di un iPhone, ma anche di un Mac o di un iPad.



Le immagini ottenibili dalla fotocamera principale sono davvero ottimi, sia di giorno che di notte, lo zoom 2x è molto utile ma si può salire anche al 3x digitale senza perdere troppo dettaglio, il tutto con un HDR gestito in maniera molto sapiente. La cam secondaria non riserva invece sorprese, di fatto è la stessa dello scorso anno, mentre quella frontale è semplicemente una delle migliori su piazza, se non la migliore, soprattutto nel punta e scatta

Sul fronte video si arriva al 4K a 60 fps, o al 4K a 30 fps in modalità cinema, il tutto con una qualità seconda solo a quella dei modelli Pro. Il mondo Android rimane al palo in questo ambito, anche i top di gamma più costosi non riescono a star dietro agli iPhone per stabilizzazione, gamma dinamica e semplicità di utilizzo.