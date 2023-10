iPhone 15 Pro Recensione: più leggero e con il gaming nel DNA

Il 2023 è stato un anno terribile per il mercato tecnologico. Dai televisori agli smartphone le vendite sono andate a picco, colpa di prezzi sempre più alti, dell'inflazione ma anche di un'economia globale dopata dagli incentivi e dalla domanda senza precedenti vista durante il COVID. In un contesto a dir poco disastroso però c'è una realtà che ha saputo incassare molto bene il colpo: Apple.

É vero, si sono venduti meno iPhone quest'anno, ma le notizie positive sono comunque importanti, a partire dagli introiti derivanti dai servizi, mai così alti, per finire agli stessi iPhone, che pur in leggera flessione nelle vendite sono rimasti gli smartphone più venduti al mondo. Dopo un anno di questo tipo la parte finale del 2023 ma soprattutto il 2024 potrebbero essere decisamente più positivi, grazie anche all'arrivo dei nuovi iPhone 15. In queste settimane abbiamo provato iPhone 15 Pro, uno smartphone che nasconde al suo interno un'importante novità, un animo gaming che a breve potrebbe riservare più di qualche sorpresa.

L'iPhone più leggero degli ultimi anni e l'USB C è davvero comoda

iPhone 15 Pro è nettamente più leggero del suo predecessore, ha dei bordi dello schermo più sottili, una cornice in titanio e bordi della scocca più stondati, inoltre sono stati introdotti la USB C e il nuovo tasto azione. In estrema sintesi sono queste le principali novità introdotte quest'anno da Apple, che non ha sconvolto il design rimanendo nel segno della continuità.

La differenza nello spessore dei bordi dello schermo si vede a occhio nudo, lo spazio risparmiato non è però stato usato per aumentare l'ampiezza del display, a trarne vantaggio sono le dimensioni complessive, leggermente inferiori rispetto ad iPhone 14 Pro, che insieme ai nuovi bordi della scocca stondati donano una presa sempre salda.

La vera novità si sente non appena preso in mano il telefono, 19 grammi in meno in confronto al precedente modello sono un'enormità, erano anni che non provavamo un iPhone così leggero. La cura dimagrante è stata possibile grazie all'abbandono dell'acciaio inossidabile in favore dell'alluminio per la parte interna, mentre la cornice è in titanio, due materiali decisamente più leggeri dell'acciaio.



Il risultato è uno smartphone molto più leggero anche se potenzialmente più soggetto a rotture del vetro posteriore derivanti dalla torsione, come mostrato nei test del famoso YouTuber JerryRigEverything. Attenzione però, test come quelli fatti dal buon Jerry saranno anche spettacolari, ma sono tutt'altro che rappresentativi di un reale contesto d'uso.

La minor resistenza alla torsione non deriva solo dai materiali utilizzati, ma anche dalla struttura interna, completamente rivista rispetto al passato e che permette una sostituzione molto più semplice e meno costosa del vetro posteriore. In caso di rottura è possibile cambiare semplicemente il vetro, con i precedenti modelli invece esso era saldato insieme ad altri componenti e per sostituirlo bisognava per forza di cose cambiare tutto quanto, con costi nettamente più superiori. Ci sono pro e contro nella scelta di Apple quindi, come c'erano anche negli anni passati, dove in caso di rottura il costo per la riparazione era nettamente più salato.

iPhone 15 Pro vede anche il debutto della porta USB C con velocità fino a 10 Gbps, la cui importanza va ben al di là della semplice ricarica, che rimane da 25 W con il cavo. Ora è infatti possibile collegare senza bisogno di adattatori periferiche esterne come hard disk, microfoni, ma anche mouse e tastiere.

Si possono ricaricare dispositivi esterni e grazie all'uscita video si può utilizzare iPhone anche sul grande schermo, fino alla risoluzione 4K con HDR attivo, davvero niente male, soprattutto perchè non servono adattatori per fare tutto questo, basta un semplice cavo.

Novità passata piuttosto in sordina ma in realtà utile nella vita reale è poi il nuovo tasto azione. Durante il keynote di presentazione Apple ha posto l'accento su funzioni spesso semplici ma utili nella quotidianità e il tasto azione è una di queste.



Di default ha la stessa funzione del vecchio slider per silenziare iPhone, ma entrando nelle impostazioni è possibile fare molto di più. Ad esempio si può accendere la torcia o lanciare al volo la fotocamera, ma anche molte applicazioni già compatibili con questa funzione, come ChatGPT, che viene evocato direttamente nella Dynamic Island.

Non bastasse questo si può attingere alle routine create con l'applicazione Comando Rapido, aprendo così le porte a una personalizzazione davvero non comune e che differenzia il tasto azione di iPhone da quello presente in molti smartphone Android.

A17 Pro: la forza bruta che non serve a tutti

Abbiamo approfondito le caratteristiche del nuovo processore di Apple nel nostro speciale sull'A17 Pro. Apple ha praticamente monopolizzato il processo produttivo a 3 nm di TSMC per realizzarlo, la CPU è composta da 6 Core, due ad alte prestazioni che possono toccare i 3.78 GHz e quattro invece più efficienti che lavorano a un massimo di 2.4 GHz, mentre la RAM è di 8 GB, 2 GB in più rispetto ai precedenti modelli Pro.

La GPU invece sfrutta 6 Core, Apple dichiara un salto in avanti del 20% nelle prestazioni di questo componente, che può ora gestire il Ray Tracing in tempo reale nei giochi e MetalFX, una tecnologia di upscaling basato su IA in pieno stile DLSS di NVIDIA.

Prima di parlare di cosa è in grado di fare è meglio precisare una cosa: il processore A16 Bionic degli iPhone 15 base non farà rimpiangere questo A17 Pro nell'utilizzo quotidiano, né ora e né per gli anni a seguire. I modelli Pro sono indirizzati a utenti che fanno un utilizzo più professionale del telefono, o agli appassionati che non vogliono rinunciare alle ultime novità tecnologiche. Un esempio è il supporto ai file ProRes per le riprese video, o la gestione e l'editing di file video anche molto pesanti, possibile su questo iPhone 15 Pro.

Inutile dire che nell'utilizzo quotidiano, dal gaming alle normali app utilizzate tutti i giorni, non c'è la minima incertezza. Giochi come Genshin Impact girano non solo in modo perfettamente fluido, come del resto ci si aspetta su un hardware come questo, ma godono anche di un livello di dettaglio superiore rispetto ai top di gamma Android. Niente di trascendentale, ma il dettaglio in più è visibile a occhio nudo e fanno di iPhone la piattaforma migliore per il gaming mobile oggi disponibile.

A proposito di gaming però dobbiamo dire che ancora non abbiamo visto nulla delle capacità di questo processore. La vera novità di quest'anno è infatti la possibilità di gestire giochi prima esclusivi del mondo console e PC, come Resident Evil Village, il tutto con Ray Tracing attivo. Nei prossimi mesi arriveranno anche Resident Evil 4, Death Stranding e Assassin's Creed Mirage, un numero ancora esiguo di titoli ma la cosa impressionante è che girino su un telefono.



Questi giochi saranno utilizzabili anche su grande schermo grazie all'uscita video, e giocabili con un normale joypad, visto che iPhone è da tempo compatibile con i pad di Playstation e Xbox. Speriamo di poter mettere le mani almeno su RE Village il prima possibile, solo allora potremo dare un giudizio definitivo su una novità che potrebbe cambiare per sempre il gaming su smartphone, a patto però che a questi primi titoli ne seguiranno altri.

La potenza messa a disposizione è indiscutibile ma appena dopo il lancio si è scatenata la polemica sul frequente surriscaldamento dei modelli Pro. Sulla questione è già intervenuta Apple, confermando che la causa è da imputare a un problema software di iOS 17 e di alcune applicazioni di terze parti, non ancora ottimizzate per il nuovo OS. La stessa Apple ha confermato più volte che non si tratta di problemi hardware e che il titanio di grado 5 utilizzato per la scocca conduce meglio il calore rispetto all'acciaio inossidabile impiegato in precedenza. Con la prossima versione di iOS il problema dovrebbe risolversi, da Cupertino affermano inoltre che non ci saranno limitazioni nelle prestazioni del processore A17 Pro con i prossimi update.



Durante la prova abbiamo avvertito calore sulla scocca soprattutto il primo giorno, durante il ripristino del sistema operativo, cosa normale vista la grande quantità di dati da scaricare e indicizzare, e durante l'utilizzo di Instagram, questo sempre nelle prime 48 ore d'uso. Successivamente non abbiamo notato differenze rispetto all'iPhone 14 Pro che abbiamo utilizzato fino a pochi giorni fa.

Sul fronte batteria l'unità da 3.274 mAh si comporta esattamente come su iPhone 14 Pro, la giornata la porta sempre a casa ma la sera va ricaricata. Due giorni con un utilizzo medio-intenso non sono fattibili, se cercate un'autonomia decisamente superiore meglio puntare da iPhone 15 Plus o al Pro Max, che in questo ambito offrono prestazioni superiori.

Schermo e audio, ottimi come lo scorso anno

Lo schermo di iPhone 15 Pro è identico a quello del precedente modello, sia nelle specifiche che nella resa complessiva. Non ci sono state novità da questo punto di vista quest'anno in tutto il settore, del resto la qualità raggiunta è talmente alta che è impossibile proporre innovazioni sostanziali nel breve periodo.

La diagonale è da 6.1 pollici con risoluzione di 2556×1179 pixel e refresh rate dinamico fino a 120 Hz. L'always on è disponibile, in questo caso il refresh scende a 1 solo Hz per consumare il meno possibile, mentre la luminosità massima può arrivare a 2000 nit sotto la luce diretta del sole. La Dynamic Island è sempre lì, nel corso dei mesi sempre più applicazioni l'hanno utilizzata, ad esempio ChatGPT, ed è divenuta sempre più parte integrante del sistema operativo.

La vera novità è l'arrivo di questo elemento anche negli iPhone 15 base, ma non riguarda questo modello Pro. Come sempre il Face ID è una garanzia di sicurezza e reattività, a nostro avviso rimane il miglior sistema di sblocco disponibile in ambito mobile.

L'audio è stereo e stupisce la qualità raggiunta da Apple con degli speaker così piccoli. Ovviamente le cuffie sono preferibili, ma la resa rimane ai vertici quando si guardano video o si gioca.

Le fotocamere rimangono una sicurezza

Quest'anno iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max hanno una piccola differenza nelle fotocamere, ovvero lo zoom ottico, 3x per il primo e 5x per il secondo. Il modello Max quindi è indiscutibilmente migliore sul fronte fotografico? Non è proprio così, ma andiamo con ordine.

iPhone 15 Pro ha una fotocamera principale da 48 Megapixel f/1.78 con stabilizzazione ottica, una grandangolare da 12 Megapixel f/2.2 e un tele da 12 Megapixel f/2.8 con stabilizzazione ottica per lo zoom 3x, oltre a una cam frontale da 12 Megapixel f/1.9. I sensori sono gli stessi dello scorso anno, a cambiare è il rivestimento delle lenti, pensato per ridurre il flare nelle foto in notturna, ma soprattutto il software. Non manca poi la cam LIDAR per la scansione 3D dello spazio, un unicum nel mercato e dedicata all'utilizzo professionale.

Parlavamo di novità software e la prima sono le immagini scattate a 24 Megapixel di default, al contrario del passato dove venivano salvate a 12 Megapixel. Apple riesce a creare immagini di grandi dimensioni occupando poco spazio in memoria, grazie a una gestione del pixel binning rinnovata e all'utilizzo del formato HEIF per il salvataggio dei file, nettamente più efficiente del classico jpeg usato nei telefoni Android. Il mondo Android non è rimasto indietro, su tantissimi telefoni si può attivare il salvataggio delle immagini in HEIF, che non consente solo di occupare meno spazio in memoria senza perdere qualità, ma anche di avere una profondità di colore a 10 bit, che fa la differenza nella resa visiva, già sul piccolo schermo di un telefono. Il problema è che l'ecosistema Android non ne ha fatto uno standard, con il risultato che spesso immagini di questo tipo sono visibili solo sul telefono dove sono state scattate e creano problemi una volta condivise.

Una foto in HEIF scattata su iPhone invece può essere condivisa in tutto il suo splendore, con una gamma dinamica che mostra colori semplicemente invisibili in altri contesti. Il risultato sono immagini spettacolari da vedere, sia di giorno che di notte.

La gestione del pixel binning pensata da Apple è poi molto intelligente e anche semplicissima, non c'è da fare nulla. Quando c'è luce a sufficienza il sensore principale scatta a 24 Megapixel, accorpando quindi i pixel a gruppi di due. Quando la luce non è sufficiente invece in automatico si passa a un accorpamento a gruppi di quattro, catturando più luce ma scendendo ai classici 12 Megapixel. Sempre dal software arriva la modalità ritratto automatica: prima bisognava impostarla manualmente, ora quando viene rilevato un volto umano o un animale si attiva da sola, catturando così le informazioni sulla profondità e permettendo di modificare il fuoco a piacimento anche post scatto.

La fotocamera ultra wide ha una resa molto simile a quella del precedente modello e si conferma ottima, per di più con una coerenza cromatica in linea con gli altri sensori,

Il tele 3x è utilissimo in tante situazioni, e spesso è un vantaggio rispetto al modello Max, che per gestire lo zoom 3x deve per forza di cosa attingere all'ingrandimento digitale della fotocamera principale, perdendo quindi in qualità.

Sul fronte video ancora una volta c'è poco da fare, iPhone è imbattibile in questo ambito. Colore, messa a fuoco e stabilizzazione sono ai massimi livelli ed è possibile cambiare cam al volo durante una ripresa senza stacchi di sorta. Per i professionisti c'è anche la ripresa ProRes in 4K a 60 fps, con la possibilità di salvare il video direttamente su disco esterno, ma si tratta di un ambito che riguarda una piccola parte di utenti.

Tirando le somme rispetto ad iPhone 14 nessuna rivoluzione, ma tante conferme che fanno di iPhone uno strumento molto potente in mano ai creator ma anche alle persone che vogliono la massima qualità visiva e una semplicità di utilizzo senza pari.

iOS 17 cresce ancora

iOS 17 è un aggiornamento importante e ha portato diverse novità nell'ecosistema Apple. Si parte dalla nuova modalità Stand-by, attivabile con il telefono in carica, che lo trasforma in una sorta di schermo smart. Si possono infatti visualizzare widget interattivi di vario tipo, dalla riproduzione musicale alla domotica, il tutto con una grafica decisamente accattivante. Sulla carta Apple ha migliorato la correzione automatica della tastiera, diciamo "sulla carta" perché in realtà ci è capitato spesso di ricevere suggerimenti errati o non pertinenti, su questo fronte qualcosa da migliorare c'è sicuramente.

AirDrop è stato aggiornato con la possibilità di scambiare le proprie informazioni di contatto semplicemente avvicinando due iPhone, anche qui con una grafica totalmente rivista e davvero ben fatta. La propria scheda contatto è infatti personalizzabile nel layout e nell'immagine, una finezza che non cambia la vita ma molto bella da vedere. Sempre AirDrop guadagna la funzione Proximity Sharing, con cui condividere foto e file semplicemente avvicinando due iPhone. Questi sono alcune delle novità, per un elenco completo potete consultare il nostro articolo su iOS 17.