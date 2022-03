iPhone SE 2022 Recensione: il ritorno del Touch ID

iPhone SE è uno smartphone divisivo, lo era la prima versione e lo è ancora di più quella attuale. Alcuni dei suoi punti di forza, tra cui il design iconico e la presenza del Touch ID, possono essere visti come debolezze dall'utenza più attenta alle ultime novità tecnologiche, ma resta il fatto che iPhone SE è pensato per un pubblico diverso da questo, poco interessato alle alternative Android e propenso invece a rimanere nell'ecosistema Apple a un costo accesibile, con tutti i pregi e i difetti del caso.

Ecco perché iPhone SE ha perfettamente senso ancora oggi, chi lo sceglie non va in cerca delle migliori tecnologie al prezzo più basso, piuttosto punta a un sistema di riconoscimento biometrico rapido e sicuro, a dimensioni e peso nettamente inferiori alla media e a un ecosistema in cui l'interconnessione tra i dispositivi è semplice e perfettamente funzionale. In questo contesto iPhone SE trova la sua ragione d'essere, il tutto con un prezzo di partenza di 529 euro per la versione con 64 GB di memoria.

Design senza tempo?

Abbiamo apprezzato tutti il design dell'era iPhone tra il 2014 e il 2017, con le sue linee morbide e il Touch ID. Questo look è diventato iconico ed è stato copiato in tutte le salse dal mondo Android, tanto che ancora oggi ci troviamo di fronte a uno smartphone che riesce a sfruttarlo.

Ovviamente un confronto diretto con le alternative disponibili ha poco senso, qualunque appassionato di tecnologia propenderebbe verso soluzioni più moderne e con uno schermo più ampio, ma anche chi scrive è rimasto colpito da quanto sia ancora oggi apprezzabile questo design. Abituati ad utilizzare smartphone enormi, siamo rimasti stupiti nel prendere in mano questo piccolo iPhone, in primo luogo per il peso, di soli 144 grammi, e poi per le dimensioni, che in confronto alla maggior parte delle alternative sono nettamente inferiori. Nella tasca dei jeans è come non averlo, così come in mano, senza dimenticare che le dimensioni contenute permettono un utilizzo con una sola mano semplicemente perfetto. La qualità costruttiva è la stessa vista negli iPhone del passato e che abbiamo analizzato nella recensione di iPhone SE 2020, compresa la certificazione IP67, che protegge da liquidi e polvere.



L'ergonomia è rimasta sempre la stessa, è inutile spendere parole in questo senso, chiunque abbia mai utilizzato un iPhone 6, un iPhone 7 o un iPhone 8 sa perfettamente il tipo di esperienza a cui andrà incontro, e probabilmente questo è proprio parte del target a cui è rivolto questo SE. Chi è in cerca di qualcosa di più moderno, soprattutto sul frontale dove le cornici del display sono ben evidenti, deve guardare altrove, tutti gli altri si sentiranno a casa. Menzione d'onore va ovviamente al Touch ID, ritornare ad usarlo dopo tanto tempo ci ha fatto ricordare cosa vuol dire avere un sensore d'impronte fisico e perfettamente posizionato a livello di ergonomia.

La lettura dell'impronta è istantanea, si tratta probabilmente di pochi millisecondi di tempo in meno, ma ci si accorge subito che il rilevamento è più rapido rispetto agli smartphone con sensore sotto al display. Con l'ultimo aggiornamento di iOS Apple ha permesso lo sblocco con Face ID anche con mascherina, per cui questo problema è stato risolto, ma il Touch ID rimane un sistema molto valido, sia a livello di sicurezza che di semplicità e rapidità nello sblocco.

Passando invece all'audio, iPhone SE può contare su due speaker stereo, dal volume non elevatissimo ma di buona qualità, come da tradizione Apple. Ovviamente manca il jack, l'unica porta di connessione è la Lightning presente nel bordo basso, che può funzionare anche con cuffie cablate tramite adattatore.

Prestazioni da top di gamma e il software è una garanzia

Se c'è un ambito in cui iPhone SE non teme confronti sono le prestazioni, garantite dal chip Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato nei top di gamma iPhone 13 Pro. Dal 5G al Wi-Fi 6 non manca nulla, per un processore che sfrutta molto bene il connubio hardware-software che caratterizza da sempre gli smartphone della mela.

A completare l'hardware troviamo poi 4 GB di RAM e diversi tagli di memoria, da 64, 128 e 256 GB. iPhone SE 2022 non perde un colpo in nessun ambito, dalle classiche applicazioni dei social network al gaming tutto scorre molto rapidamente, al netto dell'assenza dei 120 Hz nel display, che tolgono un po' di reattività rispetto ai dispositivi che possono invece sfruttarli.

Un discorso a parte merita la scelta del taglio di memoria: se siete utenti Apple da molto tempo e vi portate dietro un bagaglio di foto e video di un certo peso, evitate la versione da 64 GB. L'alternativa più economica è puntare su iCloud, con 0.99 euro al mese si possono avere 50 GB di spazio in più sulla nuvola, divenuti fondamentali se si possiedono più dispositivi Apple in cui è attivo il backup. A nostro avviso però è meglio andare diretti sulla variante da 128 GB, dal costo di 579 euro (online si trova già a circa 530 euro).



Troppi per un prodotto di questo tipo? In realtà non c'è una risposta univoca a questa domanda, tutto dipende da cosa si cerca in uno smartphone, di certo iPhone SE 2022, nel bene e nel male, è un dispositivo unico nel suo genere e che dà accesso a un hardware potente e destinato a durare a lungo.

Basta usare iOS 15.4 per capirlo, il sistema operativo della mela gira alla perfezione, esattamente come sui top di gamma attuali, e da accesso a un valore aggiunto che riteniamo enorme per un dispositivo di questo tipo, ovvero l'ecosistema Apple. Un ecosistema che col tempo ha saputo scalare verso il basso i suoi costi d'accesso e che permette, se sfruttato a dovere, di creare un workflow per il lavoro e per l'intrattenimento completo, che parte da Apple Watch e finisce agli iPad e ai MacBook. In questo contesto iPhone SE 2022 si configura come la porta d'accesso al mondo Apple per quanto riguarda la telefonia, una porta sicuramente più costosa rispetto al mondo Android ma che permette un'integrazione tra dispositivi semplice e immediata.

A ben guardare, le dimensioni contenute del display, da 4.7 pollici con tecnologia IPS e risoluzione di 1334×750 pixel, favoriscono proprio l'utilizzo in abbinato a un iPad. Con gli schermi dei telefoni sempre più grandi molto spesso non si sente il bisogno di un tablet, ma il discorso cambia con iPhone SE. In mobilità è possibile sfruttare la sua portabilità, quando serve uno schermo per godere dei contenuti multimediali si passa all'iPad, due prodotti che oggi si possono ottenere con meno di 1000 euro. Tornado allo schermo, il pannello è piccolo per gli standard moderni e non favorisce l'uso multimediale, il suo pregio sono ovviamente le dimensioni contenute, che permettono di limitare l'ingombro. Chi lo acquisterà non rimarrà deluso, semplicemente perchè un iPhone SE va scelto tenendo presente le proprie esigenze: se si guardano film e serie TV in mobilità, o se si gioca molto, meglio andare su un pannello più grande. In caso contrario i benefici di uno schermo piccolo sono evidenti, anche se non adatti a tutti.

La fotocamera è una sicurezza, la batteria tiene la giornata

Ormai anche il più economico smartphone Android può contare su sistemi fotografici multi sensore. iPhone SE può reggere la concorrenza? In realtà si, e anche molto bene.

Spesso l'utilizzo di più sensori è dettato da esigenze di marketing, come per le fotocamere macro utilizzate da decine di smartphone, all'atto pratico inutilizzabili a causa della scarsa qualità delle immagini immortalate. La singola fotocamera di iPhone SE 2022 è da 12 Megapixel con apertura f/1.8, mentre sopra lo schermo è installata una cam da 7 Megapixel con apertura f/2.2. Gli scatti con il sensore principale godono di una messa a fuoco molto rapida e di un buon bilanciamento dei colori. Le opzioni sono limitate, ma il risultato rimane sempre eccellente nel punta e scatta, che è poi la modalità più utilizzata con lo smartphone. Di notte iPhone SE riesce a tirare fuori ottime immagini, in questo caso il merito va anche al processore d'immagine dell'Apple A15 Bionic: il peso della fotografia computazionale su smartphone è sempre più importante e avere a bordo un ISP di questa qualità e un software tarato a puntino per sfruttarlo è un vantaggio non da poco.

Qualche cosa in più per la cam frontale invece andava fatta, fa tutto discretamente ma non spicca in nessun ambito. Se poi passiamo a video la concorrenza nella stessa fascia di prezzo viene semplicemente spazzata via, Apple è il punto di riferimento in questo ambito e anche su iPhone SE la qualità è molto elevata, così come la stabilizzazione, anche in 4K a 60 fps.

Sul fronte batteria, l'unità installata da 2018 mAh (dato ufficioso ricavato dal teardown di iFixit n.d.r.) permette un utilizzo giornaliero a tutto tondo. Apple è maestra nel gestire batterie così piccole e anche iPhone SE 2022 non delude le aspettative. La ricarica avviene a un massimo di 20 W via cavo, ma è disponibile anche quella wireless con standard Qi, niente MagSafe quindi.